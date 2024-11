Murió Bela Karolyi, el histórico entrenador que formó a Nadia Comaneci y creó una cultura del miedo en la gimnasia de EEUU

Bela Karolyi, histórico entrenador de Nadia Comaneci, murió a los 82 años (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Bela Karolyi, el entrenador rumano nacionalizado estadounidense que revolucionó la gimnasia y llevó a figuras como Nadia Comaneci y Mary Lou Retton a la gloria olímpica, murió a los 82 años en Indianápolis. Su trayectoria estuvo marcada por éxitos históricos, aunque su legado se vio ensombrecido por controversias relacionadas con métodos de entrenamiento extremos y su vinculación al famoso escándalo de Larry Nassar, el médico condenado a más de 150 años de prisión por abusos a gimnastas en Estados Unidos.

La noticia fue confirmada por la propia Comaneci, quien en un mensaje en redes sociales lo recordó como una figura clave en su carrera. “Un gran impacto e influencia en mi vida. RIP Béla Károlyi”, escribió la ex gimnasta, acompañando su homenaje con una fotografía de ambos. Hay que recordar que Nadia alcanzó el reconocimiento del mundo del deporte en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976, cuando, bajo la dirección del matrimonio, obtuvo la primera puntuación 10 tras una rutina perfecta en la historia de la gimnasia olímpica.

Nacido en Rumania en 1942, Bela y su esposa desertaron del equipo por el comunismo que pregonaba el líder rumano Nicolae Ceaușescu y se mudaron a EEUU convencidos de que podían aportar a un país potencia del mundo en el deporte toda la experiencia ganada con el experimento que llevaron a cabo con la preparación de gimnastas desde muy pequeñas.

Una vez que pisaron el país norteamericano, los Karolyi se asentaron en el estado de Texas, en un rancho que se transformó en su centro de operaciones. Así fue como una finca de casi 810 hectáreas, con cabañas, dos gimnasios y una vasta gama de animales que iban desde pavos reales hasta llamas, decoraban el paisaje que invitaba a las niñas prodigio de la gimnasia estadounidense a cumplir el sueño de llegar a ser la próxima Comaneci.

Bale Karolyi junto a Nadia Comaneci en los Juegos Olímpicos

Metódicos, con el objetivo de poner su nombre en lo más alto de la historia de la gimnasia, el matrimonio Karoly marcó los estándares de entrenamiento. Desde su llegada a USA Gymnastics, las horas de trabajo para las jóvenes se duplicaron y aplicaron un fuerte rigor físico: la que no podía aguantar las normas impuestas no era digna de pertenecer a la elite. Ese era el mensaje subliminal que desprendían Martha y Bela, el encargado de impulsar a Retton a la cima de la gimnasia en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984.

Lo mismo ocurrió en Atlanta 96 con el recordado caso de Kerri Strug, la atleta a la que el entrenador rumano obligó a saltar para que Estados Unidos se consagre con el oro por equipos. “Vamos, vamos, tú puedes hacerlo”, le dijo el hombre de bigotes prominentes a la por entonces gimnasta de 18 años. Una vez que la norteamericana completó el salto, quedó tendida en el suelo por el dolor tras romperse dos ligamentos en uno de sus tobillos.

Las gimnastas no podían pedir permiso para ir al baño. Si hablaban o sonreían durante las largas horas de ejercitación, eran miradas de mala forma por los entrenadores rumanos. “Era casi como ir a la cárcel, así se sentía. Un día, en el gimnasio, ella me agarró los glúteos y me dijo que tenía que disminuirlos”, contó la ex gimnasta del equipo de EEUU Jeanette Antolin una vez que se conoció la sentencia para Larry Nassar.

“Me siento extremadamente mal. No me siento responsable, pero me siento extremadamente dolida de que estas cosas pasaron y sucedieron en todas partes, pero también sucedieron aquí”, mencionó Martha durante una entrevista a la cadena NBC en 2018.

“Verbalmente, no fuimos abusivos. Emocionalmente, depende de la persona. Tienes que ser una persona fuerte para poder manejar la presión”, agregó la esposa de Bela, un personaje que revolucionó la gimnasia mundial como entrenador y que será recordado por su forma de entrenar a varias de las grandes estrellas que dio el deporte en su historia.

El entrenador Bela Karolyi carga en brazos a la gimnasta estadounidense Kerri Strug para que reciba la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 (AP Foto/Susan Ragan, archivo)