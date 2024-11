El singular pedido de Mascherano tras la expulsión de un futbolista de Bolivia en el amistoso contra la Sub 20 de Argentina

El pedido de Javier Mascherano tras la expulsión de un jugador de bolivia

Argentina disputó un nuevo amistoso ante Bolivia como visitante con el fin de continuar la preparación para el Sudamericano Sub 20 que se desarrollará a comienzos del 2025. Más allá del partido en sí, todas las miradas se las llevó una situación que protagonizó el entrenador de la Albiceleste, Javier Mascherano: pidió que el rival sumara un jugador para continuar jugando con once tras la expulsión que sufrió en el primer tiempo.

La escena ocurrió a los 13 minutos de la primera etapa, cuando Tito Nathan –jugador que milita en Platense de Argentina– se tiró desde atrás para intentar detener en mitad de cancha al talentoso atacante de Independiente Lautaro Millán. El juez no dudó y mostró inmediatamente la tarjeta roja, pero abrió la puerta a un hecho sin dudas singular.

“Acaba de intervenir el profe Mascherano y le dijo al profe Perrota que ponga otro jugador en su lugar, para no desvirtuar el partido”, informó el periodista a cargo del campo de juego en la transmisión oficial que realizó la Federación Boliviana de Fútbol. “Acaban de acordar entre ambas delegaciones, a pedido del profesor Mascherano, que Bolivia ingrese otro jugador para que no se desvirtúe el partido y sigan manteniéndose once a once”, agregó. Finalmente, el Jefecito dialogó con los árbitros y terminó ingresando el número 26, Santiago Cuiza.

En ese momento, el duelo ya estaba 1-0 a favor de Argentina gracias al tanto que había señalado Agustín Ladstatter (futbolista de San Lorenzo) tras una desatención del árbitro. La primera etapa terminó con el que sería el resultado final de 4-0 para la Albiceleste, luego de los gritos de Santino Andino (Godoy Cruz) y el doblete de Agustín Ruberto (River Plate).

Los goles de la Sub 20 de Argentina ante Bolivia

Hay que tener en cuenta que el representativo argentino venía de golear 4-1 al mismo rival días atrás en el primer amistoso, gracias a los tantos de Franco Mastantuono, Santiago Hidalgo -2- y Dylan Aquino. Argentina sigue su preparación para el Sudamericano Sub 20 que se desarrollará del 23 de enero al 16 de febrero del próximo año. Las diez selecciones estarán separadas en dos zonas de cinco equipos para la primera fase. Los tres mejores clasificados de cada grupo sacarán boletos a la Fase Final.

La Albiceleste quedó ubicada en la zona A, en la que compartirá grupo con Perú, Uruguay, Venezuela y Paraguay. En caso de clasificarse al Hexagonal Final, buscará quedarse entre las cuatro mejores selecciones del torneo para clasificarse a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2025.

Argentina: Jeremías Martinet; Gerónimo Heredia, Thiago Silvero, Franco Vázquez, Julio Soler, Mariano Gerez, Lautaro Millán, Agustín Ladstatter, Santino Andino, Santiago Lencina y Agustín Ruberto. DT: Javier Mascherano.

Suplentes: Santiago Barbi, Juan Giménez, Tomás Pérez, Gerónimo Spina, Milton Delgado, Mateo Silvetti, Claudio Echeverri, Tomás Olmos, Franco Mastantuono, Lautaro Vargas, Dylan Aquino, Teo Rodríguez e Santiago Hidalgo.

Bolivia: Fabian Pereira, Lucas Macozaga, Leonardo Montenegro, Diego Arroyo, Fabio Zamora, Tito Nathan, Santiago Cuiza, Renan Terrazas, Massiel Cardan, Santiago Melgar y Daniel Aponte. DT: Jorge Perrota

Suplentes: Kiotto Mendoza, Zinedinne Lafuente, Edwin Tumiri, Smaikel Torrez, Santiago Cuiza, Matías Galindo, Kent Sanchez y Braian Mamani.

LA LISTA DE MASCHERANO

Santino Barbi (Talleres), Jeremías Martinet (River Plate), Lautaro Vargas (Unión), Gerónimo Heredia (Belgrano), Tomás Olmos (Talleres), Thiago Silvero (Vélez Sarsfield), Juan Giménez (Rosario Central), Franco Vázquez (Argentinos Juniors), Gerónimo Spina (Atlético Madrid), Julio Soler (Lanús), Teo Rodríguez (San Lorenzo de Almagro), Milton Delgado (Boca Juniors), Mariano Gerez (Lanús), Tomás Pérez (Newell’s Old Boys), Lautaro Millán (Independiente), Santiago Lencina (River Plate), Claudio Echeverri (River Plate), Santiago Hidalgo (Independiente), Franco Mastantuono (River Plate), Agustín Ladstatter (San Lorenzo de Almagro), Agustín Ruberto (River Plate), Mateo Silvetti (Newell’s Old Boys), Dylan Aquino (Lanús) y Santino Andino (Godoy Cruz).