Lamentable agresión contra el entrenador de México: un botellazo le produjo un corte en la cabeza

Le tiran una lata a Javier Aguirre DT de Mexico

Un marco muy caliente se vivió en el Estadio Francisco Morazán, de San Pedro Sula, conocido como La Bombonerita. En la previa se comentaba acerca de un clima picante en el partido entre Honduras y México por la ida de los cuartos de final de la CONCACAF Nations League, en el que los locales vencieron por 2-0. Por desgracia, las consecuencias las pagó el técnico de la selección azteca, Javier Aguirre.

A pesar de la alegría por el triunfo, una vez consumado el encuentro, los hinchas hondureños lanzaron todo tipo de objetos al terreno de juego. Una botella de agua fue en dirección de Aguirre y le impactó en la cabeza, lo que le produjo un corte severo. Con suma tranquilidad, el entrenador mexicano continuó su trayecto y le estrechó la mano a su colega Reinaldo Rueda, quien incrédulo, miraba cómo le caía sangre.

Cabe destacar que la atmósfera del enfrentamiento fue elevando su temperatura minuto a minuto con los reiterados cruces entre el banco de la selección de México y los simpatizantes que se encontraban en la tribuna aledaña.

La fiesta por la victoria de los locales terminó empañada por el incidente que generó controversia. A pesar de las circunstancias, el técnico mexicano evitó profundizar en el tema durante la rueda de prensa posterior. “Es fútbol, y creo que el resultado del partido fue limpio”, declaró de manera escueta, centrando su atención únicamente en el aspecto deportivo del encuentro. Además finalizó diciendo que “no es de quejarse”.

Aguirre debió ser atendido por los médicos luego del lamentable hecho (Photo by Jhony MAGALLANES / AFP)

En cambio, el entrenador de Honduras Rueda expresó su enojo tras el hecho: “Eso no puede volver a suceder, ni aquí, ni en ningún estadio de Honduras, ni en ningún estadio del mundo. Estoy triste porque es un ser humano, porque así como golpearon al Profe, me hubieron podido golpear a mí, él me fue a saludar en ese momento”.

“Se dañó la fiesta, se daña todo el esfuerzo que hicieron los muchachos en la cancha, todos se brindaron, con esa integridad, la gente cómo disfrutó y que haya un incidente de esos es muy lamentable”, recalcó Reinaldo en conferencia de prensa.

Tras el incidente, la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) ha expresado su rechazo a cualquier forma de violencia en el fútbol y ha solicitado a la Concacaf que actúe conforme al reglamento tras los incidentes ocurridos en el estadio General Francisco Morazán. En un comunicado, la FMF reiteró su compromiso con la seguridad y enfatizó la necesidad de colaboración entre instituciones, directivos, jugadores, afición y medios de comunicación para crear un entorno seguro para todos.

Comunicado de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) tras el incidente

“Hemos hecho las gestiones pertinentes a través de los canales oficiales para solicitar a la CONCACAF que actúe conforme al reglamento después de lo ocurrido esta noche en el estadio General Francisco Morazán, en San Pedro Sula, Honduras. Es urgente que todos los actores involucrados en el fútbol, incluidos instituciones, directivos, jugadores, afición y medios de comunicación colaboremos para crear un entorno seguro para todos”, mencionó el ente mexicano.

Honduras venció 2-0 a México en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf, disputado en el estadio General Francisco Morazán de San Pedro Sula. Ambos goles fueron anotados por Luis Palma en la segunda mitad del encuentro. Este resultado representa la novena victoria de Honduras sobre México en 41 enfrentamientos históricos, donde el conjunto mexicano ha obtenido 25 triunfos y se han registrado 7 empates. El partido de vuelta se llevará a cabo el próximo martes 19 de noviembre en el estadio Nemesio Diez de Toluca. México necesitará remontar el marcador global para avanzar en el torneo.