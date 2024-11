La aclaración del ex piloto colombiano Juan Pablo Montoya tras su fuerte crítica a Colapinto: “Se toman las cosas personales”

Juan Pabló Montoya se refirió a sus dichos sobre Franco Colapinto

La pasión y la euforia del público argentino se hacen sentir en la Fórmula 1 tras el fenómeno de Franco Colapinto. Más allá de que las gradas y los alrededores de los circuitos se hayan plagado de los colores celestes y blancos, las redes sociales también responden ante los llamados de su nuevo ídolo. Uno de estos fue para defender al piloto de Williams ante los dardos que le lanzó Juan Pablo Montoya, ex corredor de la Máxima.

El colombiano, que supo correr en la misma escudería que Franco y en McLaren, y que participó de 94 Grandes Premios, logró 7 victorias, 4 con Williams y 3 con el otro team británico, escudería en la que corrió hasta 2006 hasta su retiro en la categoría después de su debut en 2001. Con una palabra autorizada dentro del deporte motor, apuntó contra el pilarense por su error bajo la lluvia en el Gran Premio de São Paulo, cuando se chocó con Safety Car en pista. “Colapinto se estrelló dos veces. Sé que los errores pueden pasar, pero ahorita Colapinto está en el amor de todo el mundo, pero se estrelló detrás del Pace Car (Safety Car)”, disparó en diálogo con AS Colombia.

Estos dichos desataron una catarata de críticas contra Montoya, señalando que sus palabras fueron maliciosas y que no valoraba el contexto en el que está corriendo el argentino. Otros sacaron a relucir recortes de sus años como piloto, a quien le pasó exactamente lo mismo en la vuelta de formación. Por último, algunos internautas fueron más profundamente y agregaron que sus dichos tienen una historia detrás, que viene de la competencia que tuvieron Colapinto y su hijo, Sebastián, en la Fórmula 3.

“Es complicado porque la gente se toma las cosas personales cuando quieren a su piloto y a su país, es entendible. No estoy buscando rajar a nadie, solo opino de la situación”, respondió a las críticas en su podcast. Al mismo tiempo, agregó: “Es chistoso porque esto lo he vivido toda mi vida y no me afecta. Como dicen, preocúpate el día en que no opinen”.

Por su parte, en aquel entonces también había expresado sus dudas respecto a la decisión de Christian Horner y Helmut Marko de ir a fondo por el albiceleste y no por Carlos Sainz, quien ya tiene contrato firmado con Williams para la próxima temporada. “Dije que si fuera de Red Bull, elegiría a Sainz, ¿quién no? Es la verdad. Pero entiendo que algunos no lo tomaron bien”, argumentó.

Sin embargo, en la primera entrevista en la que habló de Colapinto también dio su punto de vista respecto a las razones del fuerte golpe que protagonizó el joven de 21 años. “Probablemente lo que estaba haciendo Colapinto es que quiso alcanzar el paquete (el pelotón) cuando ya no estaba el Safety Car (Auto de Seguridad). Y una de las cosas que pasan hoy es que las llantas intermedias ya no tienen tanta temperatura, ni las slicks (gomas para piso seco)”, expresó.

Franco Colapinto deberá correr tres carreras más en la Fórmula 1: Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi

“Como estaba lloviendo duro, pisó un poco de un charco y cualquier cosa por exceso en lluvia con las llantas sin temperatura... Ese es el problema cuando los autos tienen tanta potencia y tienen tanto grip (adherencia en pista) que uno está bien, y de pronto, en un segundo, ya no lo estás, no es un poquito”, concluyó con su reflexión. Al mismo tiempo, también recalcó las complicaciones que debe estar teniendo la escudería con sede en Grove, ya que viene de varios choques seguidos y Montoya afirmó que “Williams la tiene horrible, destruyeron tres autos”.

Sin embargo, los problemas que tuvo Franco en el circuito de Interlagos no parecen ser una traba para las escuderías que están detrás sus pasos. Tanto Red Bull como el reciente interés de Alpine, están interesados en sumar al argentino a su dupla titular y continúan negociando con James Vowles para llegar a un acuerdo. Por su parte, Colapinto ya está ultimando detalles de cara a su próximo desafío en la Fórmula 1: el Gran Premio de Las Vegas, que se correrá en el fin de semana del 22 al 24 de noviembre, en un circuito callejero de alta velocidad.