El crudo análisis de Maravilla Martínez sobre la derrota de Mike Tyson: “Jake Paul se apiadó mucho”

El ex campeón mundial de los medianos y superwélter se refirió a lo que dejó el triunfo del youtuber ante Iron Mike

Sergio Maravilla Martínez es una voz autorizada dentro del boxeo después de los pergaminos escritos a lo largo de su carrera como campeón mundial de los medianos y en la categoría superwélter, incluso se quedó con 9 títulos mundiales, sumado a ser parte del Salón de la Fama en Atlantic City, Estados Unidos. Hoy, ya alejado del cuadrilátero de manera profesional, suele brindar distintas opiniones de las peleas más importantes del ambiente, y no se quiso perder la posibilidad de manifestar lo que dejó el enfrentamiento con victoria de Jake Paul sobre Mike Tyson.

El brillante ex campeón mundial de 49 años publicó un video en su canal personal en YouTube, seguido por más de 350.000 usuarios, en el cual detalló su sorpresa por la condición de Iron Mike en el ring y señaló cuál fue la clave del combate para terminar en las tarjetas después de ocho rounds de dos minutos cada uno: “Tenía miedo por Tyson porque me imaginaba un combate así, pero lo imaginaba en peor estado a él. No siento decepción porque no esperaba más. Podría decir que esperaba más del combate, pero es que también Jake Paul se apiadó mucho de Mike Tyson. Manejó y controló, fue un gran honor para él siendo que hasta hace poco era un youtuber y ahora está queriendo entrar en la gran liga del boxeo. Con sus virtudes, sus defectos, con un montón de dinero y su buen manejo de los negocios, está haciendo posibles las cosas imposibles”.

A continuación, destacó el gesto que tuvo el nacido en Ohio: “Lo que hizo Paul también habla de grandeza porque pudo haber atacado con más intensidad, tenía más fuerza, potencia y peso en su cuerpo, y muchos años menos. Y sin embargo, lo cuidó a Tyson. Eso habla bien de Paul. Hoy se ganó un poco más mi cariño”.

La reverencia de Jake Paul a Mike Tyson (AP/Julio Cortez)

En este sentido, puntualizó en la figura del peleador de 58 años: “Vimos a un hombre ya entrado en años, casi 60, con la dignidad muy lejos de lo que es un competidor con ganas y capacidades de triunfar. Dudo mucho que Tyson no haya tenido ganas de golpear a Jake Paul, pero Paul boxea bien. Él hizo un combate muy mesquino, inteligente. No le dio chances a un boxeador retirado hace casi 20 años. Tiene una potencia y estructura física tremenda. Tenía muchos más kilos que Tyson, y eso se notó en el ring. Pero lo que más se notó fue la cantidad de años entre uno y otro”. Vale mencionar que el influencer tiene 27 años, 31 menos en comparación al ex campeón de la Asociación Mundial de Boxeo, el Consejo Mundial de Boxeo y la Federación Internacional de Boxeo.

Más adelante, Sergio Martínez describió el planteo replegado de Mike Tyson para avanzar en base a los movimientos del contrario: “El combate de hoy fue difícil de ver y digerir para los que conocimos a un verdadero torbellino de golpes y defensa. Mostró la edad que tiene. No pudo sacar golpes porque nunca encontró la distancia. Paul sí, se apropió de las acciones del combate. Tyson estaba a merced de sus decisiones, sea en ataque o defensa. Estaba esperando las acciones para reaccionar. Intentó reaccionar constantemente, pero el cuerpo no le daba y se quedaba encerrado en su guardia. Prácticamente, la derecha no salió nunca”.

Por último, Maravilla se sinceró ante los detractores de Tyson, luego de embolsar una cifra millonaria más allá de su rendimiento en el cuadrilátero: “Es una verdadera leyenda, perdió los mejores años de su vida en la cárcel. Hoy, con 58 años, se subió al ring con un estadio repleto y lo mantuvo su dignidad, el genio, el querer estar. Muy lejos del profesional, claro que sí. Pero el orgullo lo tiene. ¿La dignidad? Bueno, hay que entender que había 20 millones de dólares para Tyson. Lo van a criticar y, a esa gente que critica, le pregunto: si te pongo 20 palos verdes, ¿vos qué hacés? ¿Te subís al ring o no?”.

“También detrás de Iron Mike y de la mega estrella que fue, hay un hombre que estuvo en quiebra, lo perdió todo y está prácticamente subsistiendo. Puede estar haciendo más o menos dinero, pero acaba de ganar 20 millones de dólares. Criticalo todo lo que quieras. Me van a putear, lo sé. Me van a decir: ‘¿Cualquier cosa por la plata?‘. Hay una frase que escuché una vez y me pareció genial: ‘el dinero no es nada; ahora, mucha plata es otra cosa‘”, sentenció.

Cabe destacar que Maravilla realizó su último combate oficial en marzo del 2023 cuando enfrentó al colombiano Jhon Teran en el Luna Park, para registrar el 57° triunfo de su trayectoria profesional (32 KO) en la que también firmó 3 derrotas y 2 sin decisión. Además, el próximo 19 de diciembre será una de las peleas estelares del Parense de Manos II, que enfrenta a artistas, famosos, streamers y deportistas: se subirá al cuadrilátero para toparse con el ex arquero Pablo Migliore, que llegó a realizar algunas presentaciones como pugilista tras su retiro del fútbol.