Jake Paul admitió que no quiso noquear a Mike Tyson por respeto: “No quería lastimar a alguien que no necesitaba ser lastimado”

Jake Paul hace una reverencia a Mike Tyson en el final de la pelea (AP Foto/Julio Cortez)

El AT&T Stadium en Texas, Estados Unidos, se vistió de gala con un evento que acogió 80 mil espectadores y mantuvo en vilo a millones de personas vía streaming. Sin embargo, la pelea brindada entre Mike Tyson y Jake Paul, que se impuso por decisión unánime en las tarjetas, dejó un show de entretenimiento que no estuvo a la altura de las expectativas. Los 58 años de edad pesaron en el físico de Iron Mike, mientras que el respeto que le tuvo el youtuber al legendario boxeador hizo lo propio en un combate en el que hubo pocos golpes.

El vencedor de la velada terminó con 78 puños conectados a lo largo de los ocho asaltos de dos minutos, mientras que el legendario campeón de los pesos pesados solo impactó en 18 oportunidades. Las primeras rondas se decantaron a favor del Tyson, que mientras las piernas lo permitieron se mostró activo en el combate. Sin embargo, con el correr del tiempo, Paul dejó en evidencia los 31 años de diferencia entre ambos y dominó el duelo, que se llevó con unas tarjetas de 80-72, 79-73 y 79-73.

A pesar de eso, en las últimas entradas se vieron más reverencias del peleador de 27 años que golpes. Paul explicó en conferencia de prensa que “Hubo un punto en el que pensé que él realmente no respondía”, por lo que bajó el pie del acelerador y no quiso dar el golpe de gracia. “Sí, definitivamente. Quería darle a los fans un espectáculo, pero no quería lastimar a alguien que no necesitaba ser lastimado”, comentó.

Discurso final de Jake Paul

“No sé si está cansado. Lo que sí sé es que se le notaba un poco la edad. Simplemente tengo mucho respeto por él y esa guerra entre nosotros. Después de que me abofeteó, quería ser agresivo, derribarlo y noquearlo. Pero eso fue desapareciendo a medida que avanzaban las rondas”, explicó. Justamente, la experiencia que tenían los guantes de Tyson era uno de los factores que generaba expectativa en la pelea, aunque Paul afirmó de forma contundente que “No” sintió el poder de Iron Mike.

“Traté de dar la mejor pelea que pude, pero cuando alguien simplemente sobrevive en el ring, básicamente es difícil hacerlo emocionante. Así que realmente no pude hacer que se involucrara conmigo o que hiciera tomas espectaculares o lo que sea, pero no me importa lo que la gente tenga que decir. Siempre van a tener algo que decir y que es lo que es”, respondió Paul ante las críticas que recibió la pelea por los especialistas y en las redes sociales.

Jake Paul terminó la pelea con 78 golpes conectados, mientras que Mike Tyson finalizó con 18 (Mandatory Credit: Kevin Jairaj-Imagn Images)

Al mismo tiempo, dejó en claro que siguen sin valorar sus actuaciones y lo que le está aportando al deporte. “A la gente le encanta odiarme. Soy fácil de odiar y digo cosas intencionalmente para que la gente me odie. Toco el talón, me alimento de eso, y eso es lo que me gusta hacer, el entretenimiento. Y al final del día, comencé a los 17 años en Los Ángeles en el negocio del entretenimiento. Pero he estado en este deporte durante cuatro años y medio y he estado muy activo en cada evento y tomando cualquier pelea posible”, argumentó.

A esto, agregó: “Entonces, si la gente quiere ver más, este desafío o luchar contra esta persona, lo que sea, mi respuesta es que le den un par de meses más. Voy a lograr más cosas en cuestión de meses y planeo hacer todo lo que hay que hacer en este deporte”.

Por último, habló con respecto a su preparación en la previa a su enfrentamiento contra el histórico peleador y los diferentes ejercicios que realiza con su equipo, que va desde entrenadores para mejorar su técnica de combate hasta especialistas en prácticas de respiración. “Estaba tan preparado. He pasado por el momento tantas veces en mi cabeza con la meditación y cosas así, así que no me afectó y me sentí como en casa, en el camino de cabalgar mi destino. Y, cuando estás realmente cerca de Dios y en el camino de tu destino, sientes todo mucho más y sabes lo que va a suceder antes de tiempo”, concluyó.