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¿El Viernes Santo es feriado o día no laborable? Qué establece el calendario oficial

Se stablece una diferencia para este año, introduciendo cambios en la forma en que se organizarán los días de descanso durante Semana Santa

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El Viernes Santo será feriado nacional inamovible en Argentina, según el calendario oficial difundido por el Gobierno (Imagen Ilustrativa Infobae)
El Viernes Santo será feriado nacional inamovible en Argentina, según el calendario oficial difundido por el Gobierno (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calendario oficial de feriados nacionales y días no laborables genera dudas en torno a la pregunta sobre si el Viernes Santo es feriado o día no laborable. Este año, la Semana Santa coincide con la conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, generando un receso extendido para millones de personas en todo el país.

Según el calendario oficial, difundido por la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Viernes Santo será un feriado nacional inamovible. Esto implica que la prestación de servicios ese día debe abonarse al doble de la jornada habitual, conforme a la Ley de Contrato de Trabajo.

La diferencia con años anteriores es que el jueves previo, usualmente solo día no laborable, adquiere en esta ocasión la categoría de feriado nacional, al coincidir con el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

¿El Viernes Santo es feriado o día no laborable?

Este año, el Viernes Santo cae el 3 de abril y figura como feriado nacional inamovible. La jornada está alcanzada por la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo, cuyo artículo 181 equipara los feriados nacionales al descanso dominical. Quienes deban trabajar ese día tienen derecho a cobrar el doble de una jornada habitual.

La particularidad radica en que el jueves santo, tradicionalmente día no laborable, será también feriado nacional. Esto se debe a la coincidencia con el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, un feriado inamovible que, según el artículo 6 de la Ley 27.399, no puede trasladarse.

Por lo tanto, tanto el jueves como el viernes de esa semana serán días de descanso obligatorio para la mayoría de los trabajadores y estudiantes del país.

La diferencia entre feriado nacional y día no laborable es fundamental para entender los derechos laborales aplicables en cada caso.

Mientras el feriado dicta descanso obligatorio y pago doble en caso de prestar servicios, el día no laborable queda a criterio del empleador: si la empresa abre, el pago es simple; pero si permanece cerrada, el trabajador percibe igualmente su remuneración habitual.

El Viernes Santo conmemora la crucifixión y muerte de Jesucristo, siendo una de las fechas centrales del calendario cristiano (AP Foto/Álvaro Barrientos, Archivo)
El Viernes Santo conmemora la crucifixión y muerte de Jesucristo, siendo una de las fechas centrales del calendario cristiano (AP Foto/Álvaro Barrientos, Archivo)

Qué se conmemora el Viernes Santo

El Viernes Santo es una de las fechas centrales del calendario cristiano. Se recuerda la crucifixión y muerte de Jesucristo, acontecimiento que, según la tradición, marca el momento culminante de la Semana Santa. La jornada está precedida por el Jueves Santo, día en el que se conmemora la Última Cena de Jesús con sus apóstoles y el establecimiento de la Eucaristía.

De acuerdo con el Gobierno nacional, el Viernes Santo es reconocido como feriado nacional inamovible por tratarse de una festividad cristiana de profunda significación. En Argentina, este tiene alcance general, a diferencia de otros días religiosos que son considerados no laborables solo para integrantes de otras comunidades, como ocurre con las celebraciones judía o islámica.

El sentido del Viernes Santo, en la liturgia cristiana, se centra en la reflexión sobre el sacrificio de Jesús y su significado espiritual. Es un día de recogimiento, ayuno y oración para los fieles, en el que las actividades sociales y laborales suelen verse reducidas en todo el país. Por esa razón, la legislación nacional le otorga el máximo rango de protección como feriado inamovible.

Cuándo será el próximo feriado tras el Viernes Santo

Luego del Viernes Santo, el calendario oficial dispone como siguiente feriado nacional el 1 de mayo, Día del Trabajador. Este día, declarado feriado inamovible, otorga un nuevo descanso obligatorio para empleados y estudiantes, sin distinción del sector en el que se desempeñen.

El cronograma de feriados 2026, publicado por el Gobierno nacional, menciona otros feriados inamovibles a lo largo del año; estos son:

  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano
  • 9 de julio: Día de la Independencia
  • 25 de diciembre: Navidad

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