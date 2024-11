El tenso cruce de Rodrigo De Paul con Bobadilla en la derrota de Argentina ante Paraguay: “Son chiquitos”

El cruce de Rodrigo De Paul con Bobadilla

Argentina perdió 2-1 frente a Paraguay en el Estadio Defensores del Chaco por la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas y Colombia podrá alcanzarlo en la cima si hoy vence a Uruguay como visitante. Lautaro Martínez anotó para el campeón del mundo, pero Antonio Sanabria y Omar Alderete lo dieron vuelta para el anfitrión. El duelo en Asunción fue tan vibrante como caliente: así lo dejaron expuesto Rodrigo De Paul y Damián Bobadilla, quienes protagonizaron un tenso cruce.

Hubo una frase con la que el mediocampista argentino chicaneó al paraguayo en medio de una gresca entre futbolistas de uno y otro equipo tras un parate en el juego: “Ustedes son chiquitos”. Fue sobre el final que el número 7 albiceleste sacó chapa de los últimos logros de la Scaloneta, se señaló el escudo nacional, le mostró el parche de campeón continental a Bobadilla y descalificó al hombre que milita en el San Pablo.

“Queda todo en la cancha, lo que sucede en la cancha, queda en la cancha. Felicitaciones a Paraguay, tiene un gran entrenador”, se limitó a decir De Paul frente a los micrófonos una vez que se consumó la caída de Argentina en el Defensores del Chaco. Los elogios del Motorcito fueron para Gustavo Alfaro, que arrastra una gran racha desde su desembarco en territorio guaraní: le ganó a Brasil, Venezuela y Argentina, al mismo tiempo que rescató puntos en Montevideo ante Uruguay y en Quito contra Ecuador.

Rodrigo De Paul tuvo un mano a mano clave que pudo ser el 2-2, pero lo desperdició (AP Photo/Jorge Saenz)

Respecto al juego en sí y las alternativas que dejó el mismo, De Paul analizó: “En líneas generales, hicimos un buen partido. Da bronca perder, pero vinimos a una cancha difícil. Paraguay es un gran rival, da bronca, pero hay que levantarse. Cada derrota que sufrimos, nos hizo bien y el equipo ha ganado cosas. Hay que corregir los errores”. En tanto, reconoció los méritos del rival: “Paraguay ganó bien, hizo su juego. Lo que plantearon, les salió bien, así que felicitaciones”.

Más tarde, ahondó: “Queremos ganar todos los partidos, este equipo hizo una gran eliminatoria pasada, estamos primeros. Cada partido tiene sus matices, es una circunstancia”. Y, respecto a la polémica de la noche, por la posible doble amarilla que Anderson Daronco pudo haberle sacado a Omar Alderete por infracción contra Lionel Messi cuando todavía se disputaba el primer tiempo, apuntó: “El árbitro interpretó eso. Ya está”.

En la misma sintonía, Lionel Scaloni fue consultado en conferencia de prensa por la tarea del juez brasileño, y respondió: “Puedo decir un montón de cosas, pero no tiene sentido y parecería ser una excusa. Entonces, prefiero no decirlas para que no sea una excusa y que la gente no la interprete así. Todos vimos lo que pasó en la cancha. Eso no tiene que ver con el resultado para nada”.

La delegación albiceleste ya está en Buenos Aires. Este viernes, el plantel tendrá jornada de descanso y recuperación antes de retomar los entrenamientos el sábado por la tarde. En la próxima fecha, la Albiceleste recibirá el martes a Perú en la Bombonera desde las 21:00 (hora argentina) en lo que será la despedida oficial con su público en 2024. Por otro lado, Paraguay visitará a Bolivia a más de 4.000 metros de altura en El Alto en la ciudad de La Paz. Ese encuentro será el mismo día a partir de las 17:00.