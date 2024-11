8 frases de Scaloni tras la caída de Argentina: el “antídoto” contra la Selección, el arbitraje y la pregunta que evitó responder

El entrenador de la Albiceleste habló en conferencia de prensa

La selección argentina no jugó bien en el Estadio Defensores del Chaco y perdió 2-1 ante Paraguay por la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas, en un partido que quedó marcado por la decisión del árbitro de no expulsar en el primer tiempo a Omar Alderete, quien le dio la victoria al anfitrión en el complemento.

Justamente, el flojo trabajo de Anderson Daronco fue uno de los temas consultados al entrenador de la Albiceleste, Lionel Scaloni, en conferencia de prensa: “Puedo decir un montón de cosas, pero no tiene sentido y parecería ser una excusa. Entonces, prefiero no decirlas para que no sea una excusa y que la gente no la interprete así. Todos vimos lo que pasó en la cancha. Eso no tiene que ver con el resultado para nada”.

Instantes antes, Scaloni tuvo un contrapunto con el periodista que le preguntó si se iba más preocupado por las fallas que tuvo el equipo en el fondo o con las dificultades para generar juego. “No, con ninguna de las dos cosas”, sentenció el director técnico.

En este sentido, evitó señalar quiénes fueron los responsables en el segundo gol de Paraguay, que sucedió en el comienzo de la parte final y después de la salida del lesionado Cristian Romero. Por él ingresó Leonardo Balerdi, quien disputó su segundo encuentro oficial con esta camiseta (también sumó rodaje en dos amistosos): “Yo no estoy acá para criticar a mis jugadores, estoy para apoyarlos. Estos partidos les vienen bien a los jugadores, sobre todo a los que no tienen muchos minutos. Sabíamos que iba a ser un partido complicado. Es verdad que la acción del segundo tiempo fue importante, pero no estamos para eso. Estamos para darle para adelante y darles confianza a estos chicos, que algunos son nuevos en esta aventura en la Selección”.

Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa (REUTERS/Cesar Olmedo)

Más adelante, se refirió a la particularidad de que las tres derrotas en las Eliminatorias hayan sucedido ante entrenadores argentinos como Marcelo Bielsa (Uruguay), Néstor Lorenzo (Colombia), y ahora Gustavo Alfaro: “No sé si encontraron el antídoto. Nosotros seguimos jugando y esperamos retomar la senda positiva. Pero más allá de eso el equipo siempre intenta y da la cara. Al final, eso es lo importante: no dar ninguna pelota por perdida. Después analizaremos qué se puede hacer mejor o peor mucho más en frío”.

MÁS DECLARACIONES DE LIONEL SCALONI

Su análisis del desarrollo: “No pasaba nada en el partido. Éramos dueños de la pelota y de las situaciones e hicimos un buen primer tiempo. Se puso el partido cuesta arriba después del segundo gol. Les dio mucho aire a ellos y se hizo muy cortado. Cuesta; la cancha seca, cuesta mucho generar situaciones ante un rival que defiende bien. Lo intentamos, eso es lo importante. Lo intentamos a nuestra manera, no se pudo. Hay que felicitar al rival”.

Las ocasiones falladas: “Tuvimos nuestras chances. Una de Rodrigo (De Paul), otra de (Valentín) Castellanos. En el primer tiempo tuvimos varias al borde del área. El partido se decidió por detalles”.

La entrada de Valentín Castellanos: “El ingreso del Taty fue bueno. Tiene movimientos interesantes. Estamos contentos de que esté con nosotros”.

El partido del martes ante Perú desde las 21 horas en la Bombonera: “Tengo que ocuparme de corregir y ver las cosas que se pueden mejorar contra un rival que va a ser totalmente diferente, que juega de otra manera y tiene un sistema diferente. Hay que prepararse para el martes y, de ser posible, darle una alegría a la gente”.