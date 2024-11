Una leyenda del Manchester United criticó a Garnacho después de su gol en el último partido: “Que se busque otro trabajo”

Roy Keane criticó fuertemente la falta de celebración del delantero en una reciente aparición en un podcast (Reuters)

El joven delantero argentino Alejandro Garnacho, parte fundamental del Manchester United, se convirtió en el centro de atención tras una serie de eventos que provocaron diferentes reacciones en el mundo del fútbol. Las opiniones encontradas surgieron después de que el extremo manifestara una reacción reservada tras marcar un gol espectacular contra el Leicester City, durante una victoria de 3-0 para los Red Devils. Este comportamiento ha sido objeto de comentarios tanto del ex-jugador Roy Keane como de su actual capitán de equipo, Bruno Fernandes.

El partido contra el Leicester City representó un momento monumental para Garnacho, quien con solo 20 años, demostró su talento al cortar hacia adentro y disparar, marcando un gol impresionante desde el borde del área. Sorprendentemente, su celebración fue discreta, lo que generó preocupación. Fernandes, al ser entrevistado por la BBC, señaló: “Garnacho marcó un gran gol, pero no lo celebró como debería porque cree que ha perdido la fe de algunos fanáticos”. El capitán añadió: “Le dije que la gente siempre se quejará, pero a mucha gente le gustas y disfruta de lo que haces. Le dije que lo celebrara, era algo especial, es un jugador especial”.

Ahora, Roy Keane, ex-capitán del Manchester United, se sumó al debate y no tardó en expresar su opinión respecto a la falta de celebración del futbolista. Durante su participación en el podcast Stick to Football, presentado por Sky Bet, Keane criticó la actitud de Garnacho y afirmó: “Si no puedes celebrar un gol, hay algo drásticamente mal con este juego”. Agregó que si el joven jugador no puede disfrutar de marcar para el Manchester United, “que se busque un trabajo en otro lugar”. Keane enfatizó que los jugadores deberían sentir alegría y satisfacción al marcar un gol, especialmente considerando los sacrificios que hacen los aficionados para apoyarlos.

“Lo que sea que le haya pasado a cualquier jugador fuera de la cancha, podrían ser asuntos familiares, trabajas toda la semana, juegas para marcar un gol. Cuando marcas, no deberías pensar en nada más. Tienes fans que han viajado y pagado fortunas para llegar allí, y él habla de gente que se mete con él. Todo jugador está bajo presión de su familia, por las entradas, por sus actuaciones, por su estado físico, por su contrato... hay todo tipo de presiones sobre los jugadores, pero en ese momento, o en ese fin de semana en el que has marcado un gol, deberías pensar: ‘Pase lo que pase durante el resto de mi vida, si termina esta noche, voy a disfrutar de este momento’”, consideró.

Bruno Fernandes reveló que Garnacho siente haber perdido el apoyo de algunos fanáticos (Reuters)

Por otro lado, Ian Wright, ex estadounidense del Arsenal, defendió a Garnacho al sugerir que el jugador está atravesando un “viaje” en su carrera. Wright destacó cómo las críticas pueden afectar a un jugador tan joven y cómo esto posiblemente influyó en su manera de jugar y celebrar. Roy Keane, sin embargo, sugirió que Garnacho debería ser capaz de separar la presión externa y disfrutar de sus logros en el campo.

La reacción del joven argentino fue relacionada con un intercambio anterior con un aficionado, justo antes de un partido de la Europa League. Este aficionado, un conocido YouTuber llamado Planet Faz, le había reprochado a Garnacho su falta de juego en equipo y le pidió que mejorara ciertos aspectos. En respuesta a las críticas, Garnacho se dirigió al aficionado cuestionando con ironía: “¿Por qué no estás jugando?”, a lo que el influencer respondió con una carcajada antes de irse de la escena.

Fernandes reveló que Garnacho siente que ha perdido el apoyo de algunos seguidores, lo que podría explicar su reacción contenida. Sin embargo, el delantero, quien es actualmente el máximo goleador del Manchester United en la temporada con siete goles, espera superar este reto y continuar creciendo en su carrera profesional.

En el entorno del Manchester United, los cambios continúan, y Garnacho pronto se encontrará bajo la dirección de un nuevo entrenador, Rubén Amorim, quien llega después de su éxito con el Sporting de Lisboa. Mientras tanto, el equipo buscará escalar posiciones en la Premier League, donde actualmente ocupa el puesto 13 con solamente 15 puntos en los primeros 11 partidos de la temporada.

En el ámbito internacional, Garnacho se unirá a la selección argentina para enfrentar a Paraguay y Perú en los partidos de clasificación para el Mundial, un escenario donde tendrá la oportunidad de seguir demostrando su valía y potencial.