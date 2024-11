El detrás de escena del gesto de Thiago Almada con una hincha en la previa al partido de Argentina: “Sentido de pertenencia”

El futbolista de la Selección recibió a una hincha y le regaló algunos autógrafos

La selección argentina comenzará este jueves lo que será su despedida de 2024. Antes de jugar contra Perú en La Bombonera, los dirigidos por Lionel Scaloni mantienen la mente puesta en el partido contra Paraguay en Asunción correspondiente a la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Y en medio de la concentración Albiceleste, se registró un destacado gesto de Thiago Almada con una hincha que se dirigió al hotel donde se hospeda el equipo.

El periodista de ESPN, Esteban Edul, habló durante la emisión del ciclo F12 con una mujer que estaba detrás de la valla con una bandera argentina que decía Ciudadela y Fuerte Apache. Ella contó que conocía a los padres de Thiago e incluso lo conocía a él de “chiquitito” y se mostró orgullosa de los orígenes del joven criado en ese complejo habitacional del partido bonaerense de Tres de Febrero: “Te inspira, es un barrio muy marginado, vos lo veías que iba a entrenar y decías ‘me saco el sombrero’. Y ahora que está en la Selección, que es campeón del mundo, imaginate la emoción que una tiene, más allá de ser argentino, por ser del barrio”.

Dada su relación con el círculo íntimo del jugador de Botafogo, Susana le extendió un pedido: “Te estoy esperando acá, hablé con tu mamá. Espero que puedas bajar o te hago llegar la camiseta y firmámela, por favor”. Allí, apareció el inesperado nexo para juntarlos: Lola del Carril. La relatora de la señal deportiva contó en el programa Generación F que ella misma tomó una decisión para que esa historia tenga un final feliz: “Me contacté con Thiago y me dijo: ‘Obviamente...’. Sentido de pertenencia”.

Thiago Almada recibió a una fanática, que lo conocía de pequeño, en el hall del hotel

Más adelante, en charla con TNT Sports, la fanática precisó cómo fue advertida de que iba a ingresar al hotel: “Me mandó a llamar él, porque bajó el hombre de seguridad y dijo: ‘la chica de Ciudadela...’. “Interactuamos (con Thiago) y hablamos de gente que conocíamos ahí. Me dijo: ‘Mi mamá me dijo que ibas a venir, pero no sabía que eras vos’. Me preguntó qué andaba haciendo. Un genio”. No se veían desde hacía seis años. Su compañera de viaje, Liliana, también le dejó sus palabras al ex hombre de Vélez: “Le agradecemos por la oportunidad que nos dio, de salir un momento, hablar con nosotras. Nos firmó todo sin negarse a nada. Nos vamos a llevar un muy lindo recuerdo de Thiago”.

Por otro lado, Susana reveló otro gesto del futbolista, que contó con la complicidad del histórico utilero de la Celeste y Blanca: “Me firmó una camiseta que se la dimos a Marito para que la firme por todo el plantel. Súper emocionada, contenta. No tiene explicación lo que estoy sintiendo”. Por último, aclaró una información que se rumoreaba en torno a que también se había llevado un ticket para ingresar al Estadio Defensores del Chaco: “No tengo entrada, que quede claro”.

Tiempo atrás, Thiago Almada había mencionado la conexión que mantiene con Fuerte Apache en declaraciones divulgadas por el sitio oficial de la Major League Soccer (vistió la camiseta del Atlanta United): “Aprendí a jugar ahí. Mi niñez fue ahí. Mi familia, todos mis amigos están allí. Creo que le debo mucho al barrio”. “La realidad es que este es un barrio muy tranquilo, con buena gente. Hay mucha gente trabajadora que lucha por su sueño cada día. Así era cuando yo era un chico con mi familia, y por suerte pude conseguir mi sueño de jugar de manera profesional, pude comprar una casa para mis padres, pude armar una cocina en el barrio, que ese era mi sueño. Estoy consiguiendo todas esas cosas y todo eso viene de mi esfuerzo y el de mi familia cuando yo era joven”, manifestó.

Thiago Almada se crió en Fuerte Apache

La alegría de Susana en su reencuentro con Thiago Almada