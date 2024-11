Crece la polémica por la ausencia de Mbappé en la selección de Francia: la frase del presidente de la Federación

Kylian Mbappé no fue convocado para la fecha FIFA (Sarah Meyssonnier/Pool Foto vía AP)

Francia disputa la doble fecha FIFA de la UEFA Nations League con un pie dentro de la siguiente fase. Sin embargo, el clima que se vive alrededor de la selección es tenso debido a que, por segunda vez consecutiva, Didier Deschamps no convocó a Kylian Mbappé. Las opiniones sobre la polémica no tardaron en llegar y Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol, habló sobre la situación del delantero, de 25 años.

Diallo comenzó desechando los rumores de que el jugador del Real Madrid no le interesaba representar a su país: “Quiero disipar inmediatamente esta idea: cada vez que hablé con él, siempre vi en Kylian a un amante de la selección de Francia, respetuoso con la camiseta que vestía. No tengo dudas de su total implicación, ni de su comportamiento como capitán y hacia el grupo”.

Además mostró su deseo con la situación: “Está pasando por un momento delicado. El único deseo que tengo es que regrese lo antes posible a su puesto, al frente de la selección de Francia. Hablé con él (Mbappé) durante la Eurocopa. Desde entonces no lo he vuelto a ver en persona. Hablo mucho con Didier Deschamps. Tengo una relación estrecha con el entrenador, por lo que me mantuvieron informado de sus discusiones y de los pensamientos de Didier”.

Deschamps decidió no contar con su capitán para los partidos contra Israel e Italia. En conferencia explicó sus razones con una frase que resonó en la prensa francesa: “Es mejor así”, sentenció. “Es mi responsabilidad tomar decisiones”, añadió. El técnico señaló que había hablado directamente con Mbappé, aunque evitó profundizar en los detalles de la conversación, afirmando que “no voy a entrar en eso. Puedes tener información o no, hablo directamente con Kylian”. El DT reconoció que, aunque puede haber desacuerdos en algunos temas, su decisión final fue tomada pensando en el equipo.

Ante la pregunta de si esta había sido su decisión más difícil desde que asumió el cargo, el técnico galo respondió: “Solo tomo decisiones difíciles”. Explicó que, en múltiples ocasiones, ha tenido que optar por resoluciones “importantes y difíciles”, recordando que “detrás de cada jugador también hay un ser humano”. En referencia a la complejidad de armar una lista para cada competición, el seleccionador francés destacó que esto implica no siempre satisfacer a todos. “Repito, es mi responsabilidad”, afirmó, y asumió la carga de tomar decisiones “más o menos duras”.

El DT campeón del mundo en 2018 eligió a N’Golo Kanté como capitán en ausencia del atacante del Merengue. “Tengo mi personalidad. Quiero levantar al grupo, entrar al campo, estar concentrados, corregir lo que podemos corregir y aprovechar las fortalezas de todos fuera del campo”, dijo el volante en la previa del primer compromiso, que finalizó 0-0 ante Israel en condición de local.

Kylian Mbappé se encuentra atravesando uno de los momentos más duros de su carrera. El ex PSG está en medio de varias controversias que han impactado su carrera y deteriorado su imagen pública. Una investigación publicada por el diario sueco Expressen señala que Mbappé habría participado en exclusivas fiestas privadas en Suecia, organizadas por un “conserje de lujo” identificado como Marco D., de 33 años, quien se encargaba de la logística de estos eventos dirigidos a clientes VIP.”

De acuerdo con el reportaje, dichas reuniones incluían vuelos privados, reservas en restaurantes de alta gama y mesas exclusivas en discotecas, donde se invitaba a jóvenes como acompañantes, sin retribución económica directa, pero con la promesa de disfrutar de una experiencia de lujo junto a figuras reconocidas. Tras estas revelaciones, Mbappé también ha sido objeto de atención en la prensa sueca, que ahora lo asocia a una acusación de abuso sexual relacionada con su reciente visita a Estocolmo.