Los alarmantes mensajes de la madre de Jake Paul a su hijo antes de la pelea ante Tyson: “Le da miedo”

El próximo 15 de noviembre, Mike Tyson y Jake Paul protagonizarán una esperada pelea en el AT&T Arena de Arlington, Texas (REUTERS/David 'Dee' Delgado/File Photo)

El próximo 15 de noviembre, Mike Tyson y Jake Paul protagonizarán una esperada pelea en el AT&T Arena de Arlington, Texas, con una asistencia estimada de hasta 90,000 espectadores. El evento se perfila como uno de los momentos más destacados del año en el mundo del boxeo, generando gran expectativa entre los aficionados y la industria. Previo al combate, el YouTuber reveló los temores de su madre al enfrentarse a Iron Mike, “el hombre más malo del planeta”.

El excéntrico boxeador de 27 años le dedicó unas palabras a su contrincante luego de verse cara a cara con Tyson en el Face 2 Face previo a la pelea. El influencer se deshizo en elogios y compartió el sufrimiento de su progenitora, en vísperas del combate: “Éste es el hombre más malo del planeta, el peso pesado. Quiero decir, solo mira al maldito tipo, sentado aquí ahora mismo. Es un animal”.

“Mi mamá está enviando mensajes... Ni siquiera puede ver los golpes de Tyson. No quiere verlo porque le da miedo”, señaló Paul al hacer referencia a los videos que se han publicado con Tyson y sus demoledores entrenamientos. “Publica fotos en Instagram y me asusto un poco por lo bien que se ve, pero tengo que ponerme al nivel; de eso se trata la historia de Jake Paul”.

Finalizó detallando aspectos del enfrentamiento y le dio crédito al ex campeón mundial de peso pesado por tener el gancho “más mortífero” del juego: “Tengo que estar alerta. Este es un hombre aterrador. Es un asesino y todavía tiene todo el poder, claramente. Tiene uno de los ganchos más mortíferos de todos los tiempos”.

El vídeo del feroz ensayo de Mike Tyson

Iron Mike afirmó, en una entrevista reciente, que los 40 millones de dólares que recibirá tras su combate no influyeron en su decisión de aceptar el enfrentamiento. “El dinero de esta pelea no va a cambiar mi estilo de vida. Esto no es por razones financieras”, señaló el ex campeón mundial. Con seguridad, aclaró también que “mi vida no va a cambiar ni en un 1% después de esta pelea. Siempre podré vivir de esta manera y lo hago solo porque quiero ponerme a prueba”. De esta forma, Kid Dynamite desmintió los rumores que atribuían su enfrentamiento con el mediático Paul a intereses puramente económicos.

Con 58 años, Tyson se alista para regresar al ring en busca de un reto personal, después de haberse retirado del boxeo profesional en 2005 tras su última pelea contra Kevin McBride. Sobre el combate, el pugilista reflexionó: “El boxeo ha cambiado tremendamente y quiero decir, lo estoy cambiando más ahora al hacer esta pelea. Así que soy parte del cambio en el boxeo también”. Iron Mike continuó su reflexión añadiendo: “Cuando lo piensas, sin ser egoísta, ¿quién más puede hacer esto? Solo piénsalo, adelante y no estoy tratando de halagarme, pero ¿quién más podría hacer esto? Nadie, ¿eh?”.

Tyson se retiró del boxeo profesional con un registro de 50 victorias, 6 derrotas y 44 nocauts. Por su parte, Jake Paul, conocido por su carrera en YouTube, ha incursionado en el boxeo profesional con un récord de 10 victorias, 7 de ellas por nocaut, y una derrota ante Tommy Fury. La pelea contra Kid Dynamite representa un paso importante en su transición del entretenimiento digital al pugilismo.

Mike Tyson noqueó a un sparring en un entrenamiento

La Comisión Atlética del Estado de Texas ha autorizado la pelea entre Mike Tyson y Logan Paul como un combate “profesional”, pero con ciertas modificaciones para aumentar la seguridad de ambos luchadores. Según se ha establecido, la pelea constará de ocho asaltos de dos minutos cada uno, en los que se utilizarán guantes de 396 gramos (14 onzas), que son 113 gramos más pesados que los usados habitualmente en peleas oficiales. Esta medida busca mayor protección para los luchadores, especialmente dado el margen de 31 años de diferencia de edad entre ellos. El evento se emitirá exclusivamente en Netflix.