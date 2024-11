Mike Tyson reveló los verdaderos motivos por los cuales aceptó pelear con Jake Paul: “Mi vida no va a cambiar”

El próximo 15 de noviembre, el legendario Mike Tyson y Jake Paul se enfrentarán en el AT&T Arena de Arlington, Texas, ante una multitud que podría alcanzar los 90.000 espectadores

El mundo del boxeo se prepara para un evento que promete ser uno de los más comentados del año. El próximo 15 de noviembre, el legendario Mike Tyson y el multifacético Jake Paul se enfrentarán en el AT&T Arena de Arlington, Texas, ante una multitud que podría alcanzar los 90.000 espectadores. En una reciente entrevista, Iron Mike reveló que los 70 millones de euros que ganará tras el combate no tuvieron influencia en su decisión de aceptar el duelo.

“El dinero de esta pelea no va a cambiar mi estilo de vida. Esto no es por razones financieras”, comenzó diciendo el ex campeón del mundo. Y continuó: “Mi vida no va a cambiar, ni en un uno por ciento después de esta pelea. Siempre podré vivir de esta manera y lo hago solo porque quiero ponerme a prueba”.

De esta manera, Kid Dynamite despejó los rumores que señalaban la decisión de batirse a puños con el extrovertido Paul únicamente por cuestiones monetarias. El luchador de 58 años se subirá al ring para ponerse a prueba luego de su última pelea profesional desde 2005, cuando cayó por nocaut ante Kevin McBride.

Además. Iron Mike finalizó: “El boxeo ha cambiado tremendamente y quiero decir, lo estoy cambiando más ahora al hacer esta pelea. Así que soy parte del cambio en el boxeo también. Cuando lo piensas, sin ser egoísta, ¿quién más puede hacer esto? Solo piénsalo. Adelante y no estoy tratando de halagarme, pero ¿quién más podría hacer esto? Nadie, ¿eh?”.

La pelea ha ido aumentando de temperatura luego de que, a principios de octubre, el youtuber estadounidense le ofreció al ex campeón de los pesados una asombrosa suma de dinero en caso de llegar al cuarto asalto de su combate. En un video subido a TikTok se lo ve a Paul recostado, mientras apila varios fajos de dólares sobre su barriga: “Mikey, Mikey, si puedes durar más de cuatro asaltos conmigo, te daré 5 millones de dólares extra”, dijo el joven retador. “Pero, si no lo logras, entonces tienes que tatuarte que amas a Jake Paul. ¿Trato o no trato?”, finalizó.

Jake Paul le apuesta a Mike Tyson

Cuando parecía que el célebre boxeador de 58 años iba a hacer caso omiso de la apuesta, Tyson salió a redoblarla en el medio USA TODAY Sports: “Debería ofrecer más”. Cuando se le preguntó cuánto dinero pretendía, Iron Mike respondió: “Dile que probablemente unos 20 (millones)”. Cuatro veces más del número que había ofrecido Jake Paul y agregando una dosis extra de picante a la apuesta.

Iron Mike también realizó su parte para encender el combate y apodó a su contrincante de una manera afilada e hiriente. En uno de los entrenamientos de cara al enfrentamiento, el peso pesado lanzó un mensaje directo a Paul, prometiendo “hacer dormir a este pequeño youtuber”. Se trata del apodo más hiriente que le puede dedicar a su rival. Paul ha trabajado arduamente para transformar su imagen de estrella de youtuber a boxeador profesional. Sus esfuerzos en el cuadrilátero han empezado a ganar respeto dentro del ámbito pugilístico, aunque todavía hay quienes son escépticos, principalmente por los rivales que ha enfrentado hasta el momento.

La pelea entre Tyson y Paul será a ocho asaltos de dos minutos, con guantes de 396 gramos (14 onzas) - 113 gramos (4 onzas) más acolchados que los guantes normalmente utilizados en los combates oficiales. La Comisión Atlética del Estado de Texas ha optado por estos guantes más grandes para asegurar la protección de los luchadores, particularmente considerando la diferencia de edad significativa; no obstante, aprobó la pelea como “profesional”.