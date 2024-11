La frase de Carlos Palacios que ilusiona a los hinchas de Boca tras su reciente coronación con Colo Colo de Chile

Carlos Palacios, figura del Colo Colo, es uno de los apuntados por Boca Juniors para reforzar el equipo de cara a la próxima temporada

La definición del Campeonato Nacional de Chile fue para el infarto. Colo Colo y Universidad de Chile, acérrimos rivales, llegaron a la última fecha con la posibilidad de ganar el título. Finalmente, el Cacique gritó campeón pese a haber empatado con el ya descendido Copiapó y sumó su estrella número 34. El equipo de Jorge Almirón celebró gracias a la igualdad de la U de Chile, que necesitaba vencer al Everton para forzar el encuentro desempate. Sin embargo, los comandados por Gabriel Graciani lamentaron la unidad, tras una controvertida actuación del VAR a tres minutos del final que le impidió el tanto del triunfo.

Carlos Palacios, destacado jugador de Colo Colo, confirmó tras el partido que este fue sido su último juego con el equipo y despertó la ilusión de los hinchas de Boca Juniors, club con el que viene negociando desde los últimos mercados de pases. “Creo que fue el último partido y terminé jugando porque amo estos colores y feliz por darle una alegría al pueblo colocolino, que me apoyó tanto en todo momento. Espero algún día volver”.

En declaraciones a TNT Sports, el delantero expresó su satisfacción por el triunfo, a pesar de haber jugado con una lesión en el hombro. El futbolista de de 24 años, conocido como “La Joya”, compartió que desde el inicio del partido sintió que los rivales buscaban atacar su hombro lesionado, lo que le dejó un sentimiento de frustración. Sin embargo, su amor por el equipo y el deseo de brindar alegría a los seguidores de Colo Colo lo motivaron a seguir en el campo.

Palacios también aprovechó la ocasión para agradecer el apoyo recibido por parte de sus compañeros de equipo y su familia durante momentos difíciles, como su salida de la selección nacional, La Roja. “Todo partió con el tema de Boca, que se habló más de la cuenta, después no me supieron entender, pasó el tema de la Selección, lo de mi sobrino y lo del hombro, pero estas personas que están acá me apoyaron en todo momento y le doy gracias a mi familia, que nunca me dejó”, comentó, refiriéndose a los rumores sobre su posible transferencia al club argentino.

Luego de ser finalista de la Copa Libertadores con Boca Juniors, Jorge Almirón celebró el título como entrenador de Colo Colo de Chile (EFE/Elvis González)

La infartante definición del torneo chileno.

El encuentro entre la Universidad de Chile y Everton comenzó con un gol temprano de Maximiliano Guerrero, quien aprovechó una asistencia de Leandro Fernández para poner a su equipo en ventaja desde el minuto 3. Mientras tanto, en Atacama, Colo Colo buscaba asegurar su liderato, pero se encontró con un Copiapó que complicó sus aspiraciones desde el inicio.

El portero de Copiapó, Nelson Espinoza, se convirtió en una figura clave al detener varias oportunidades de gol de Colo Colo, incluyendo un remate del central uruguayo Alan Saldivia. A pesar de los esfuerzos de ambos equipos, el marcador se mantuvo sin cambios hasta que un gol de Felipe Reynero para Copiapó puso en peligro el título de Colo Colo.

La Universidad de Chile, por su parte, vio cómo dos de sus goles fueron anulados por fuera de juego, lo que aumentó la tensión en el Estadio Nacional. A medida que avanzaba el segundo tiempo, los azules intentaron ampliar su ventaja, pero se encontraron con la resistencia del guardameta Gabriel Castellón.

En el minuto 72, un gol de Federico Martínez para Everton igualó el marcador en Santiago, mientras que casi simultáneamente, Arturo Vidal anotó el gol del empate para Colo Colo en el norte, asegurando así el título para su equipo. La Universidad de Chile, que había visto cómo su ventaja en la tabla se reducía en las últimas jornadas, necesitaba un gol más para mantener viva la esperanza de un desempate.

El VAR intervino en el minuto 89, anulando un gol de Fernández por una falta previa, lo que selló el destino del campeonato. Colo Colo, que había enfrentado críticas por supuestas ayudas en partidos aplazados, celebró su título en los vestuarios mientras esperaba el desenlace en Santiago.

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) habría enfrentado un dilema logístico si se hubiera requerido un partido de desempate, ya que el reglamento estipula que debe jugarse en un máximo de 72 horas, coincidiendo con la fecha FIFA. Sin embargo, la intervención del VAR evitó esta situación, permitiendo a Colo Colo celebrar su campeonato sin necesidad de un partido adicional.