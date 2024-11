Preocupación por Mauro Icardi: sufrió una lesión en una de sus rodillas y debió retirarse en camilla

Hace una semana Diego Latorre sorprendió en su programa de ESPN con la posibilidad de ver a Mauro Icardi en River Plate. El ex volante de Boca y Racing, que se desempeña como comentarista de la señal televisiva, reveló un diálogo íntimo que entusiasmó a los fanáticos del Millonario: “Un amigo que tiene un poco de información me dice que pueden llegar Icardi o Alario. Mirá que yo no soy de tirar...”, soltó el ex futbolista. “Es un bombazo”, dijo de inmediato Sebastián Pollo Vignolo. “No sé si Icardi va a llegar, pero viene coqueteando con River hace un tiempo”, agregó Gustavo Yarroch, otro de los periodistas implicados en el día a día con el club de Núñez.

Lo cierto es que el delantero actualmente pertenece al Galatasaray, pero en su última presentación correspondiente a la cuarta fecha de la primera fase de la Europa League, el rosarino sufrió una dura lesión que lo obligó a abandonar el compromiso frente al Tottenham. Ocurrió cuando restaban 10 minutos para el final y el conjunto turco ganaba 3 a 2. En esa etapa final, el atacante con pasado en la Selección fue a presionar al inglés Fraser Forster y un mal movimiento le generó un dolor constante.

Tendido en el piso, señalándose su rodilla derecha y con claros gestos como si se hubiera roto algo, la figura con pasado en la Sampdoria, Inter y PSG le explicó al arquero rival y al árbitro Lawrence Visser que no podía continuar con el partido. De inmediato, el entrenador Okan Buruk envió a la cancha al belga Michy Batshuayi para que ingresara en su reemplazo.

Desde el plano deportivo, el dueño de casa se quedó con la victoria gracias a las dos conquistas del nigeriano que supo brillar en el Napoli, Victor Osimhem, y le permitió a los hinchas soñar con los octavos de final al afianzarse en la parte alta de la tabla de la competición continental. Hasta su salida a Turquía, el equipo de Londres contaba sus partidos por victorias, ya que le ganó al Qarabag, Ferencvaros y AZ Alkmaar. Pero su invicto se terminó cuando llegó a la tierra del representante otomano, que lo frenó en seco. Naturalmente, la expulsión por doble amarilla de Will Lankshear debilitó al conjunto británico que no contó con el Cuti Romero.

El Galatasaray confirmó su gran presente al mantener su invicto, tras las victorias alcanzadas frente al PAOK y el Elfsborg; y el empate ante el Riga. Un golazo de Yunus Akgun abrió el marcador con una obra magnífica que se colgó en el ángulo más lejano del arquero. De todos modos, el Tottenham se rehízo y pasado el cuarto de hora empató a través de Will Lankshear, pero cuando el cronómetro se disponía llegar a la media hora apareció Osimhen. El nigeriano marcó la diferencia. Y celebró por duplicado.

Finalmente, el español Pedro Porro volvió a descontar ante los esfuerzos del uruguayo Fernando Muslera, pero los Spurs se quedaron sin tiempo para evitar la derrota.

RESULTADOS DEL PRIMER TURNO DE LA CUARTA FECHA DE LA PRIMERA FASE DE LA EUROPA LEGUE

BodoGlimt 1-2 Qarabag

Frankfurt 1-0 Slavia Praga

Elfsborg 1-1 Braga

FCSB 2-0 Midtjylland

Galatasaray 3-2 Tottenham

Ludogorets 1-2 Athletic Bilbao

Niza 2-2 Twente

Olympiakos 1-1 Rangers

Union SG 1-1 Roma