El ataque de furia de Casemiro con Garnacho en el empate del Manchester United con Chelsea: “Es demasiado egoísta”

El enojo de Casemiro con Garnacho

En un momento crítico de la temporada, el Manchester United enfrenta una atmósfera de absoluta tensión debido a los resultados insatisfactorios. Dirigido temporalmente por Ruud van Nistelrooy, mientras se espera la llegada de un nuevo entrenador, el equipo falló nuevamente en un momento crucial durante su partido contra el Chelsea, resultando en un empate 1-1 por la Premier League.

Este último enfrentamiento no solo frustró al club por el resultado, sino que también dejó al descubierto el clima enrarecido del vestuario, particularmente tras un episodio entre Alejandro Garnacho y Casemiro. Durante el partido en Old Trafford, en el minuto 85, cuando el argentino lideraba el ataque, optó por realizar una jugada individual a pesar de tener varias opciones de pase.

Desafortunadamente, su decisión resultó en una pérdida del balón que facilitó el contraataque de los blues. Pedro Neto interceptó la acción, robó la pelota y avanzó hacia el arco del United. Si bien el extremo albiceleste lo persiguió, Casemiro se vio obligado a intervenir cometiendo una falta que le costó una tarjeta amarilla.

Tras derribarlo, el brasileño expresó abiertamente su frustración por el error de Garnacho, un enojo que coincidió con el murmullo de decepción entre la afición en Old Trafford. “Merecía esa reacción de Casemiro. Es demasiado egoísta”, comentó un fanático en las redes sociales tras ver la escena en la que el ex Real Madrid le gritaba al joven argentino, quien a sus 20 años, terminó recientemente en la sexta posición del ranking del Trofeo Kopa para los mejores jugadores menores de 21 años.

El Manchester United empató 1-1 con el Chelsea (Reuters)

El video recorrió el mundo a través de las plataformas digitales y pocos seguidores del United se opusieron al comportamiento de Casemiro, viendo en su gesto un liderazgo necesario en el vestuario. “Puede que a Casemiro le hayan fallado las piernas, pero vaya, el Manchester United necesita muchos más Casemiros en su vestuario”, escribió un aficionado, mientras que otro agregó: “Estoy de acuerdo, necesitamos más de esto por parte de los jugadores y del nuevo entrenador”.

La presión sobre el equipo se intensificó tras la destitución de Erik ten Hag. La directiva justificó el cambio tras meses de irregularidades, con una reciente mala racha que resaltó la necesidad de un nuevo rumbo. Desde el empate sin goles contra el Crystal Palace el 21 de septiembre, los Red Devils solo lograron una victoria, contra el Brentford, en casa, por 2-1. En el mismo periodo, fueron derrotados contundentemente por el Tottenham 0-3, y también cayeron ante el West Ham 1-2.

Este ha sido el inicio de temporada más complicado para el United desde 1986-1987, cuando solo acumularon ocho puntos en las primeras diez jornadas. Aquella época marcó un cambio histórico para el club, tras la llegada de Sir Alex Ferguson el 6 de noviembre de 1986. La expectativa entre los hinchas ahora se centra en el posible fichaje de Ruben Amorim, entrenador del Sporting de Lisboa, que las publicaciones inglesas han dado por hecho para liderar a los Red Devils.

A su vez, el United ha tenido un desempeño discreto y preocupante en la Europa League, sin lograr victorias en los tres encuentros disputados, saldándolos todos con empates: 1-1 vs Twente, 3-3 vs Porto y 1-1 vs Fernerbahce.