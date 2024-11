Las confesiones de Felipao: el llamado de Riquelme y por qué Messi podría jugar hasta los 45 si fuera brasileño

Luiz Felipe Scolari mostró su admiración por Riquelme, Messi y Scaloni

Luiz Felipe Scolari expresó su admiración por el estilo de juego de Lionel Scaloni, al que comparó con el legendario Alex Ferguson. Durante una entrevista en Súper Deportivo Radio, Felipao destacó que los equipos del DT de Pujato poseen las características que siempre deseó para sus propios equipos. Además, reveló que Juan Román Riquelme intentó contactarlo y compartió su opinión sobre Lionel Messi, afirmando que si el astro argentino fuera brasileño, podría jugar hasta los 45 años.

Scolari, quien se ha mantenido alejado del fútbol por el momento, no descarta regresar a los banquillos. A sus 76 años, el entrenador brasileño aseguró que su pasión por el fútbol sigue intacta y que está evaluando sus opciones para volver a dirigir o asumir un rol de manager, una vez que resuelva asuntos familiares. En este punto, analizó el presente de su colega Scaloni, y no escatimó elogios.

Felipe Scolari: "SCALONI ME HACE ACORDAR A ALEX FERGUSON"

“Me parece muy bueno. Hizo un trabajo espectacular. El supo colocar a Argentina en su formato ideal. Supo sacar las mejores bondades de Messi. Desarrolló la idea de equipo. Argentina no es solo una Selección, es un equipo. Está consiguiendo algo que no imaginaba nadie. Me sorprende su humildad. La forma en que consiguió que los jugadores entiendan que tenían que jugar como equipo. Con Scaloni todos los jugadores son protagonistas. Eso es maravilloso. Los jugadores entendieron su filosofía. Los equipos de Scaloni es lo que siempre procuré como entrenador que tengan mis equipos”. Y lo comparó con una leyenda: “Me hace recordar a Alex Fergusson, por su forma de dirigir, por la persona que aparenta ser y cómo se manifiesta en público. Tiene esa similitud con Ferguson”.

Con una trayectoria de 38 años, Scolari se ha consolidado como uno de los entrenadores más exitosos, acumulando 27 títulos y un récord mundialista de 11 victorias consecutivas entre 2002 y 2006 con las selecciones de Brasil y Portugal. A pesar de sus logros, Felipao aún tiene un deseo pendiente: dirigir a Messi. “Es un jugador inteligente al cual no le pondría límites en el campo”, afirmó.

Felipe Scolari: "DIRIGÍ A LOS MEJORES, SOLO ME FALTO MESSI"

A lo largo de su carrera, Scolari tuvo el privilegio de dirigir a grandes figuras del fútbol como Neymar, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, Ronaldo, Roberto Carlos y Dani Alves. Sin embargo, su admiración por Messi es evidente, y no ocultó su deseo de haberlo tenido en alguno de sus equipos. “Dirigí a los mejores. Solo me faltó Messi, es mi deseo pendiente. En mis equipos jugaría de cualquier cosa. Es un jugador inteligente al cual no se precisa darle tantas indicaciones. El pone en campo toda su genialidad. Qué alegría para ustedes que Messi haya nacido en Argentina. Si Messi hubiera nacido en Brasil podría jugar en la Selección hasta los 40 o los 45 años, fácil”, confesó.

Enseguida, profundizó sobre el astro argentino y trazó un paralelismo con Diego Armando Maradona:. “Maradona fue un fenómeno, fantástico, pero me parece que Messi es más participativo, parte de un equipo. Maradona era más genial que Messi, pero Messi saber ubicarse de una manera genial en el campo. Messi siempre está bien posicionado, para que los adversarios no lo puedan controlar. En el mundial 2026 seguirá incomodando a sus adversarios. Lo imagino a Messi en el próximo mundial por la forma en que se comporta y por la manera en que Scaloni interpreta la función de Messi”.

Felipe Scolari: "RIQUELME PIDIÓ MI NÚMERO"

En otro tramo de la charla, Scolari reconoció que en alguna oportunidad Riquelme intentó comunicarse para que sea el entrenador de Boca Juniors. “Sé que pidió mi número a una persona para hablar conmigo para dirigir a Boca, pero yo en ese momento no estaba disponible. Fue hace unos cuantos meses atrás. Riquelme pidió mi teléfono o que le mande un mensaje para hablar algún día, pero yo hasta fin de año dije que no iba a tener charlas con ningún club porque tengo cosas que resolver aquí. Riquelme se quiso poner en contacto conmigo, pero lamentablemente yo ahora no puedo, ojalá pueda devolverle el cariño que me tiene algún día”.

El entrenador brasileño también reflexionó sobre su futuro en el fútbol y mencionó que, aunque está temporalmente alejado del deporte, su pasión y deseo de seguir contribuyendo al fútbol no han disminuido. “Yo tengo 76 años y no sé hacer otra cosa que pensar en el fútbol. Hay gente que puede hacer otra cosa, yo no. Veremos que decisión tomaremos. Todavía la puerta está abierta. Quiero seguir siendo entrenador. Ahora estoy equilibrando una situación familiar. Cuando tenga controlada la situación me lanzaré de nuevo como entrenador o como manager. Lo pensaremos en familia para tomar una mejor decisión,”, concluyó, dejando abierta la posibilidad de un regreso a los banquillos.