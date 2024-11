Las dos participaciones clave de Cavani en Boca-Godoy Cruz: del gran gesto técnico en el 1-1 a su gol de arremetida

Edinson Cavani salió al rescate de Boca Juniors ante Godoy Cruz, en un partido que arrancó torcido para el local en La Bombonera. El gol de Roberto Fernández para el 1-0 a los 120 segundos caldeó los ánimos en la cancha y comenzó a escucharse el “Movete Xeneize, movete...”. En ese escenario, apareció la jerarquía del delantero para concretar la remontada con dos intervenciones clave.

A los 8 minutos, el ex hombre del París Saint-Germain y Manchester United, entre otros equipos, fue el responsable de bajar un centro muy elevado de Marcelo Saracchi lanzado en el costado izquierdo. El empate parcial convertido por Brian Aguirre contó con un gesto técnico crucial de Cavani para pinchar esa pelota aérea y bajarla a media altura. El rechazo de un defensor impidió el remate del uruguayo, pero en el rebote la mandó a la red el joven con pasado en Newell’s.

Más adelante, a los 21‘, Edinson se puso el traje de goleador para anotar el 2-1 después de una jugada bien elaborada sobre la banda derecha con una triangulación entre Juan Barinaga, Exequiel Zeballos e Ignacio Miramón. Este último mandó un centro de pierna derecha, que fue desviado por Pier Barrios, pero eso no impidió la forzada definición del hombre del Xeneize.

* El segundo gol de Boca Juniors

El atacante de 37 años acumula 19 goles en 33 partidos del presente año, estadísticas que aumentan a 22 tantos en 49 encuentros con la camiseta de Boca Juniors desde su llegada a mitad de 2023. Aún no registra asistencias. Había celebrado por última vez a finales de octubre con su grito a Deportivo Riestra para el 1-1 final en La Bombonera.

Este compromiso es el quinto de Fernando Gago como entrenador, luego de encadenar un triunfo por penales contra Gimnasia, un empate frente al Malevo y dos derrotas contra Tigre y Lanús. Tiempo atrás, Edinson Cavani se había referido a los primeros días de Pintita en el cargo reemplazando a Diego Martínez: “Todo cambio siempre genera algo. Cuando viene alguien que ya conoce el club y lo que es Boca, genera otra ilusión. Puede tener cosas que otro que no estuvo tanto tiempo acá no lo tiene. Eso genera buenas expectativas. Le va a aportar mucho a nuestro equipo, todos los jugadores notan eso. En estos poquitos días demostró que le llega al jugador. Aunque le toque jugar menos o más, la impresión que uno recibe en los primeros días lo marca en el camino, entonces me parece que ha sido cercano al futbolista”.