12 frases de Cavani: la relación con Bielsa, qué cambió con el arribo de Gago a Boca y el fanatismo por un goleador argentino

Tras extender su vínculo hasta fines de 2026 con Boca Juniors, Edinson Cavani brindó una entrevista con el programa ESPN F90 y sacó a relucir una faceta personal que todavía no había demostrado desde su llegada a la Argentina. El uruguayo se mostró abierto y tocó diferentes temas relacionados con su equipo, la selección uruguaya y su vida privada.

El atacante del Xeneize explicó dónde empezó a surgir su sueño de vestir la camiseta azul y oro y los sacrificios que realizó para llegar en plenitud al cuadro de la Ribera. Uno de estos estuvo relacionado con su combinado nacional, en el cual también comentó su relación con Marcelo Bielsa y los motivos de su retiro de la Celeste.

La bandera que desplegaron los hinchas de Boca para Edinson Cavani

LAS FRASES MÁS DESTACADAS DE CAVANI

Su presente en Boca y los motivos de su renovación: “Renové en Boca porque siento que tengo algo para dar, quiero ganar cosas. Quiero irme y sentir esa tranquilidad. La gente me ha demostrado su cariño. Eso uno lo siente, lo percibe, le da ganas de seguir. La gente de Boca es pasional. Lo mío es pasión, en todo lo que hago. Si no lo hago con pasión, no lo hago. No hago nada que no me guste y eso me ha llevado a cruzarme con algún presidente o algún club. A mí no me llevas por delante.”

“Y Boca es eso, es pasión. Uno lo siente, se identifica con esa gente. El poco tiempo que estuve acá me ha bastado para conocerlo y saber lo que es el mundo Boca. Boca es eso y yo lo disfruto un montón. Voy a cuidar este lugar como si fuera hincha de toda mi vida. Eso es Boca para mí”

Cómo se siente jugar en La Bombonera: “Es mágica. Es increíble. Yo he vivido partidos especiales y hermosos. Pero hemos tenido recibimientos que realmente han sido muy emocionantes. Han sido esos momentos de ese Boca glorioso con Román, Palermo, el Mellizo... Me imagino lo que sería y que yo lo pueda vivir. Lo disfruto mucho, más que otras etapas de mi vida. La edad no me dejaba disfrutarlo y vivirlo. Hoy llego en una edad más madura y percibo otras cosas que no percibía en otros lugares. Es única”.

La llegada de Fernando Gago: “Todo cambio siempre genera algo. Cuando viene alguien que ya conoce el club y lo que es Boca, genera otra ilusión. Puede tener cosas que otro que no estuvo tanto tiempo acá no lo tiene. Eso genera buenas expectativas. Le va a aportar mucho a nuestro equipo, todos los jugadores notan eso. En estos poquitos días demostró que le llega al jugador. Aunque le toque jugar menos o más, la impresión que uno recibe en los primeros días lo marca en el camino, entonces me parece que ha sido cercano al futbolista”.

“Habló con todos, no solo con Cavani, Rojo y Romero. Habló con todos y es muy positivo. El entrenador se tiene que ganar el cariño del futbolista, aunque no juegue. Nos gusta que nos alienten, que nos sean sinceros. Te motiva; vos te das la cabeza contra la pared si es sincero. Le agarras cariño. Es un orgullo protegerlo, sentís ese afecto y el reconocimiento de buen tipo. Se verá con el tiempo; tenemos que ir construyendo el camino”.

Su retiro de la selección de Uruguay: “Yo di todo lo que tenía y mucho más de lo que tenía para mi selección. Un día que decidí que había que llegar hasta un cierto punto, y sentí placer y satisfacción. Podía darle un poco más, pero uno tiene que saber el momento adecuado de tomar esa decisión. Uno tiene que ser realista y consciente de las cosas. Yo quería dedicarme a esta experiencia de Boca. Sentía la responsabilidad, no es fácil jugar una eliminatoria. Hay que reconocérselo a los futbolistas, que van a todos los países y sufren un desgaste. Es hermoso vestir la camiseta de mi país, pero ahora le toca a otro y le deseo lo mejor. Lo que tenía lo di, no me detengo en pensar”.

Su relación con Marcelo Bielsa: “Nunca hablé con Bielsa. Tendrá sus motivos, trato de ver las cosas de esa manera. Muchas veces no sabes los motivos, y a veces hay otro tipo de intereses y de decisiones. Hay un montón de cosas en el fútbol. Es muy difícil entender lo que hay detrás de escena. Él tendrá sus motivos y si fue a propósito o no para que los grandes vayamos dejando la selección, no lo sé. Ya está, que tome sus decisiones”.

“Siempre le deseo lo mejor a mi selección, enfrento mi presente y lo que tengo que vivir. No tengo nada contra él ni contra nadie. Me fui como quería, las cosas se dan porque se tienen que dar. Me hubiera gustado jugar un partido, irme con dos goles y que fuera de otra manera. Llegó un punto y me fui, pero todo sigue y hay que ir para adelante. No quiero reprochar. Estoy bien”.

Los llamados de Riquelme y su llegada al club: “Conozco a Román desde un tiempo antes de venir. Antes hablábamos porque él me llamaba para demostrarme su interés. Siempre me demostró que las puertas del club estaban abiertas y yo siempre estaba con el deseo de venir. Sabía que quería llegar a Boca estando bien, para cumplir. Se dio y ahí empecé a conocer a Román. Todo el mundo lo sabe, es una persona especial, es un genio”.

“Tiene una personalidad especial, hay gente que no está de acuerdo y otros lo aman. Pero conmigo siempre se ha comportado bien, me dio su hombro, me bancó. Siempre me demostró que Cavani está acá independientemente de que hagas 50 goles o 25. Estás acá porque queremos que estés acá y sentimos que sos un jugador que le podés dar cosas al club desde diferentes aspectos. Te sentís arropado, acompañado en el proceso. Román y el consejo siempre se portaron de diez conmigo y con mi familia”.

Su fascinación por Batistuta: “Admiraba a Batistuta. Nunca miraba tanto fútbol porque me la pasaba jugando a la pelota afuera. Pero cuando llegaba el fin de semana pasaban el Calcio y la Premier. Me acuerdo de esas épocas y del Bati. Me encantaba, en nuestra casa siempre fuimos del pelo largo, del pelo de Batistuta. Me encantaba, creo que tenemos cosas. Nunca fuimos genios con la pelota pero siempre fuimos jugadores temperamentales con fuerza. No soy un genio con la pelota, genios son otros: Messi, Neymar, Ronaldinho, Maradona... Esos son. Yo soy un laburador del fútbol que me fui puliendo y mejorando, que tengo el hambre del gol y de buscar siempre la gloria. Uno va mejorando y las cosas se van dando, el sacrificio paga”.

El motivo por el cual todavía no se subió al alambrado de la Bombonera: “No me colgué pensando en el equipo. Con todo esto del VAR te pueden echar y dejar al equipo con diez. Entonces colgarte del alambrado y sacarte una tarjeta tiene que ser en un partido que ya estés tranquilo y seguro. Tuve oportunidades, lo pensé. Pero después ves el partido... ¿y qué hago si me sacan la segunda amarilla?”.