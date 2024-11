La lupa sobre la polémica de Lanús-Boca: por qué el árbitro no sancionó penal por la mano de Marcos Rojo

En el partido entre Lanús y Boca Juniors, correspondiente a la fecha 20 de la Liga Profesional, se vivió un momento de alta tensión en el Estadio Ciudad de Lanús. A los 27 minutos del primer tiempo, el arquero de Boca, Leandro Brey, cometió un error que casi le cuesta caro a su equipo. El guardameta le entregó el balón a Marcelino Moreno, quien intentó eludir a Marcos Rojo y disparó al arco. El tiro impactó en la mano del defensor de Boca, generando una fuerte protesta del equipo local, que pedía penal. Sin embargo, el árbitro del encuentro, Facundo Tello, decidió que no había una infracción para sancionar.

El incidente ocurrió en un contexto de juego en el que ambos equipos buscaban imponerse en el marcador. La jugada fue revisada por los jueces del VAR, pero no lo llamaron para que reviera la situación, lo que generó descontento entre los jugadores y el cuerpo técnico de Lanús.

Sin embargo, la decisión de Tello y la ratificación del VAR fueron correctas. La jugada no es penal, ya que el balón golpea en la mano de Rojo, que es la de apoyo en el césped: no debe considerarse como infracción de mano porque se considera como un movimiento corporal justificado.

Las directrices nos dicen que consideremos los siguientes ítems para cuando el balón golpee la mano/brazo:

Contexto del movimiento: en situaciones donde el jugador realiza un movimiento natural del cuerpo, como estirarse, girar, o incluso ajustar el equilibrio, el brazo o la mano pueden moverse involuntariamente sin intención de jugar la pelota. En estos casos, el contacto con la mano es un resultado de la dinámica del cuerpo, no de un intento de manipular el balón.

Normas y excepciones: muchas reglas del fútbol consideran que una mano no debe sancionarse si el movimiento del brazo o mano está claramente vinculado a un acto involuntario o natural. Por ejemplo, si un jugador se cae o intenta protegerse, el contacto de la mano con el balón es accidental y no se debe considerar falta.

Interpretación del árbitro: la interpretación de la mano involuntaria está sujeta al juicio del árbitro, quien debe evaluar la finalidad del jugador y si la posición de la mano es realmente parte de un movimiento justificado.

Ejemplos de juego: Se debe considerar infracción de mano/brazo cuando un jugador mueve su brazo de manera antinatural, para sacar ventaja y hace un movimiento corporal no justificado, asumiendo un riesgo.

La mano de Marcos Rojo que Facundo Tello no sancionó

Por lo tanto debe quedar claro que no toda mano es falta; hay situaciones en las que el movimiento de mano/brazo es natural y justificado. Si el jugador no tiene intención de controlar el balón y la mano está en una posición natural para el movimiento que realiza, no debería considerarse infracción.

En conclusión, el árbitro tomó una decisión correcta al continuar la jugada. A pesar del enojo de los futbolistas granates, Tello actuó como lo indica el reglamento en este tipo de situaciones y el VAR, manejado por Yamil Possi, lo respaldó de manera eficiente.