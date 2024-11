Diego Martínez contó detalles de su salida de Boca: la relación con Riquelme, por qué renunció y una tajante frase sobre su ciclo

El momento de su salida de Boca y la comparación con sus últimos instantes en Godoy Cruz y la llamada del Gringo Heinze

Diego Martínez dejó de ser el entrenador de Boca Juniors tras una dura derrota ante Belgrano en Córdoba por la fecha 16 de la Liga Profesional. Hasta este encuentro con el Pirata, el ex DT de Huracán había cosechado en su ciclo 20 triunfos, 15 empates y 10 derrotas. Tras su salida del Xeneize, el técnico rompió el silencio con varios detalles reveladores de su estadía en el azul y amarillo.

En un diálogo con Juan Pablo Varsky en Clank!, fue consultado por su vínculo con Juan Román Riquelme: “¿Mi relación? No mucha, normal, buena. Voy a estar agradecido porque él fue el que nos vino a buscar y nos dio la posibilidad de volver al club. Pero más que nada hablaba con el Chelo Delgado. Sí he tenido charlas futboleras que fueron enriquecedoras para mí, escuchar sus experiencias, eso es lo hermoso, lo lindo, más allá del trabajo de presidente-entrenador, y eso es lo que me llevo”.

Además, agregó: “No me molestó que hablara con el plantel (después de la derrota contra Instituto), suceden ese tipo de charlas. Siempre que sean charlas para construir y ayudar, no me molesta. De hecho, él estuvo en varias situaciones y arengas. Me hubiese encantado tener más reuniones de trabajo con él y hablar más de fútbol”.

Asimismo reveló que los jugadores que llegaban a la institución eran decididos por el Consejo de Fútbol: “Hablamos de los puestos (con el Consejo de Fútbol), nombres propios hemos charlado pero no de la manera que yo estaba acostumbrado. ¿De qué forma estaba acostumbrado? Poder participar, pero es una manera de aprender y de crecer también, fue distinto. Yo principalmente hablaba con el Chelo Delgado de los puestos y cuáles eran las necesidades que tenía el equipo”.

El ex DT de Tigre fue contundente con respecto al momento de su salida y comparó con sus últimos instantes cuando dirigió a Godoy Cruz.: “Los últimos dos partidos no me sentí reconocido. Recuerdo en aquel momento Gaby (Heinze) me llamó y me dijo ‘no fue tu equipo’. Y tenía razón, no fue un equipo nuestro. Y en esos procesos donde hay cosas que no tienen la fluidez que uno quiere, me sentí en esa parte del proceso con Boca. Tanto en el Superclásico como con Belgrano, no me sentí reconocible yo”.

Martínez analizó la jugada del córner ante Fortaleza por Copa Sudamericana, que terminó en gol de los brasileros en el último minuto

Luego de la derrota en Córdoba decidió el momento de marcharse: “No forzar cuando uno tiene cariño, cuando uno quiere hacer el bien es mejor correrse uno, porque es lo mas sano lo mejor para los muchachos y para la institución, que está por encima de todos. Lo entendí yo así, que era el momento para corrernos nosotros”.

Martínez analizó el partido ante Fortaleza por la Copa Sudamericana y el gol de córner de los brasileños en el último minuto que derivó en un segundo puesto en la fase de grupos de la competición continental.

“Podría haber sido manejado de otra manera, de hecho de manera natural a veces los jugadores lo hacen. Y yo creo que lo que pasó es que, no estábamos mal parados, fuimos a buscar el córner como siempre, no estábamos en inferioridad ni desestructurados. El que tenía que ir a patear, no importa, no fue a patear y fue a cabecear. Lo que sucedió en ese partido creo que tiene que ver con que te sentís muy superior al rival y capaz que inconscientemente querés ir a buscar más. Eso a mí me encanta, los equipos que quieren más y no se conforman. Podríamos haber hecho eso de jugarla o que no vayan y se terminaba y está perfecto. Yo interpreto que los chicos se sintieron tan superiores que quisieron ir a buscar un gol más y el partido estaba totalmente dominado. ¿Podríamos haber hecho otra cosa? Claro que sí. Pero, para mí fue uno de los mejores partidos del equipo”.

La relación de Martínez con Frank Fabra

Para finalizar, habló de su relación con Frank Fabra, muy resistido por los Xeneizes debido a su expulsión en la final de la Copa Libertadores 2025 ante Fluminense: “Frank es un chico excelente y como jugador, para mí, es uno de los mejores laterales. Pero llegué al club y él estaba en otro momento de su estancia en el club, él me lo dijo. Tuvo la posibilidad de salir, no salió, hablé con él. Lo empezamos a utilizar unos metros más arriba porque yo quería que se sienta cerca de ayudar al equipo y él mostró un profesionalismo terrible. Siempre hablamos de la verdad y con la verdad”.