Riquelme habló tras la renuncia de Diego Martínez en Boca: les pidió disculpas a los hinchas y se molestó frente a las preguntas

“No sé qué quieren que les diga, ya está”. La primera frase de Juan Román Riquelme en una rueda de prensa que se originó antes de la salida del plantel de Boca Juniors del estadio de Belgrano de Córdoba, tras la derrota 2-0 que derivó en la renuncia de Diego Martínez, hizo notar el malestar interno del presidente del club. Con un claro tono de fastidio ante las preguntas que surgieron por el futuro deportivo del plantel profesional, el pope azul y oro brindó algunas precisiones.

Sobre el presente, manifestó: “Hay que tomar las cosas con calma, estamos dolidos, tristes porque queremos que el equipo compita y no lo estamos haciendo. Lo más importante para mí es mandarles un abrazo grande a los hinchas y pedirles disculpas porque no estamos compitiendo como lo tenemos que hacer. Hay que mirar para adelante, quedan muchos partidos. A partir del lunes hay que pensar en Argentinos Juniors”.

Cuando le preguntaron por un posible interinato o algún candidato a suceder a Martínez, Román respondió: “Acaba de renunciar el técnico. Teníamos la ilusión de hacerlo bien, poder conseguir el triunfo, pero no se pudo. Eso es lo que más dolor nos da. No estamos compitiendo como lo tenemos que hacer. Tenemos que mirar para adentro, tragar saliva y pensar en Argentinos”.

En tanto, aclaró que los jugadores tendrán la jornada de mañana libre y volverán a entrenarse el lunes: “Mañana sería un día para pensar y analizar. Es fútbol, es fútbol. Es un deporte con mucha emoción y nervios, así lo vivimos en este país, pero no deja de ser un deporte y al deporte se tiene que competir. Nosotros no estamos compitiendo bien. Estamos tristes y dolidos, por eso hay que pedirles disculpas a los hinchas. Tenemos que competir mejor”.

“Que lo miren de otra manera o quieran trasladar una cosa diferente, que parezca que estamos en una guerra, no. Yo no vivo así. Cuando jugaba, no lo vivía así y ahora tampoco. Trato de ser lo más sincero y claro posible. Es deporte y no estamos compitiendo como se merece el club y los hinchas. Entre todos vamos a salir de esto porque al final es fútbol”, fue la última frase de Riquelme, quien evitó dar precisiones sobre quién dirigirá la práctica del lunes (sería el DT de la Reserva, Mariano Herrón).

Quienes estuvieron presentes en la caída de Boca ante Belgrano informaron que Riquelme bajó del palco que le habían dado una vez que el Pirata se puso en ventaja y permaneció en el vestuario visitante hasta la finalización del encuentro. Martínez le presentó la renuncia y brindó una conferencia en la que no recibió preguntas, simplemente informó su alejamiento. Este es el quinto entrenador que abandona el cargo desde la asunción de Román como directivo: anteriormente se fueron Miguel Ángel Russo, Sebastián Battaglia, Hugo Ibarra y Jorge Almirón. Aunque la danza de nombres en la Ribera ya se activó, todavía no está claro por qué nombre irá el Consejo de Fútbol ahora.

El próximo partido de Boca será el domingo 6 de octubre, a partir de las 21, en la Bombonera. La situación del Xeneize es crítica respecto a las chances de clasificación a la Libertadores 2025, ya que está a 12 puntos del líder Vélez (con un partido más) en la Liga Profesional y a 5 unidades de la zona de ingreso a la Copa en la Tabla Anual. La otra vía de entrada es a través de la Copa Argentina, a la espera de lo que será el duelo de cuartos de final ante Gimnasia La Plata (con fecha y sede a confirmar).