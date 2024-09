“Si te armaron el equipo no tendrías que haber dirigido más”: la denuncia contra Diego Martínez y Riquelme de un histórico de Boca

Durísima crítica de Traverso a Diego Martínez: "Te armaron el equipo"

Cristian Traverso volvió a lanzar duras críticas contra Juan Román Riquelme y el entrenador Diego Martínez tras la derrota de Boca Juniors en el Superclásico contra River Plate. Durante su participación en el programa Superfútbol de TyC Sports, el ex futbolista multicampeón con el Xeneize expresó su descontento con la gestión del equipo y sugirió que el presidente del club influyó en las decisiones tácticas del director técnico.

Traverso, ex compañero de Riquelme en Boca, se mostró visiblemente molesto por la derrota 1-0 en La Bombonera, con gol de Manuel Lanzini. En su intervención, insinuó que Riquelme podría estar armando el equipo en lugar del entrenador y prometió investigar lo sucedido antes del partido contra River. “Voy a descubrir qué es lo que pasó”, afirmó dejando claro su descontento con la situación actual del club.

El ex mediocampista de 52 años no se limitó a criticar a Riquelme, sino que también dirigió sus comentarios hacia Martínez. Traverso cuestionó la pasividad del técnico durante el partido y sugirió que si Martínez no tiene control sobre la formación del equipo, debería renunciar. “Si te armaron el equipo no tendrías que haber dirigido más”, sentenció.

En su arremetida, Traverso también criticó la decisión de incluir a Marcos Rojo en lugar de Aaron Anselmino, sugiriendo que tales decisiones afectan la moral del equipo. “Como compañero me siento un boludo”, expresó, subrayando la gravedad de sus acusaciones.

“¿Sabés por qué? Porque si vos me decís a mí, como jugador, que Rojo está mejor que Anselmino, como compañero me siento un boludo. Entonces, yo le suelto la mano al técnico este porque no me está respetando el grupo por una orden que viene de arriba. No sé si Román le dijo ‘ponelo’ o se lo insinuaron, o ‘este tiene que jugar...’. ¡No, hermano, tienen que jugar los que están bien! Y si querés poner a Cavani porque tiene calidad, ponelo, pero no lo saques a Milton (Giménez). Toda la semana hinchando las pelotas con esto. ¿Y después qué veo? A (Kevin) Zenón de 11. Porque... Después te lo voy a desglosar. En la conferencia me mareé”.

Traverso le apuntó a Diego Martínez y sugirió que Riquelme le armó el equipo

El ex jugador de Boca no se detuvo ahí y continuó con su crítica, eliminando los apodos y exigiendo que se refirieran a Martínez por su nombre completo. “¡No sos más Gambito para mí! Se acabaron los sobrenombres... Nombre y apellido ahora, ¡a la mierda!”, enfatizó Traverso, mostrando su frustración con la situación del equipo.

Cristian Traverso también reaccionó en su canal de YouTube y habló al respecto: “No es que se vayan todos, sino que pongan la cara todos. Era un partido para ganarlo. No había muchos quilombos en la cabeza. El otro el tema Rojo, parece que tenían ganas de que lo expulsen. Eso me da bronca”.

Y cerró: “Convicción o conveniencia, si es por convicción creo que Rojo y Cavani no hubiesen jugado. Ahí se rompe algo. Si ganás no pasa nada, pero si perdés te cuentan las costillas. Hoy lo vi quieto al técnico en el primer tiempo, capaz estaba fastidioso por esto que estoy diciendo, no sé”.

La derrota en el Superclásico ha generado una ola de críticas y cuestionamientos dentro del club, y las declaraciones de Traverso han añadido más leña al fuego por tratarse de uno de los futbolistas que formó parte del ciclo más exitoso bajo el mando de Carlos Bianchi y en especial, porque fue compañero del actual presidente de Boca, Juan Román Riquelme.