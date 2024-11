El jefe de Red Bull volvió a hablar sobre el interés por Franco Colapinto: “Está haciendo un muy buen trabajo”

En el entorno de la Fórmula 1, los rumores sobre el futuro del piloto argentino Franco Colapinto cobran cada vez más fuerza, especialmente tras las recientes declaraciones de Christian Horner, director de Red Bull Racing, quien confirmó su interés en el joven piloto de 21 años.

En una declaración breve, pero significativa, durante una entrevista con ESPN, Horner afirmó: “Mira, Franco es un piloto que está haciendo un muy buen trabajo. Y siempre es bueno estar al tanto de, ya sabes, los movimientos. Movimientos en el mercado de conductores”.

Este comentario se suma a las múltiples señales que han surgido en los últimos días en el paddock de Interlagos, donde Horner ha sido visto en repetidas ocasiones con James Vowles, jefe de equipo de Williams, escudería que actualmente tiene bajo contrato a Colapinto. Fuentes de Infobae confirmaron que los dos directivos sostuvieron una reunión en Brasil, dando continuidad a otros encuentros que ya habían tenido lugar previamente en Estados Unidos y México, en un aparente esfuerzo de Red Bull por negociar la incorporación de Colapinto para la temporada 2025.

En la estructura de Red Bull Racing, actualmente ocupan las butacas titulares Max Verstappen y Sergio Checo Pérez. Sin embargo, el mexicano, quien ha tenido una temporada irregular, se encuentra en la mira tras los resultados que han afectado a la escudería en el Campeonato de Constructores, donde han caído al tercer lugar. Esta posición representa una posible pérdida de ingresos de aproximadamente 20 millones de dólares, si el campeonato terminara hoy, lo cual impactaría las finanzas del equipo para el próximo año. En este contexto, la posibilidad de un cambio en la alineación de pilotos cobra sentido, y el interés en un piloto joven como Colapinto podría ser una señal de renovación en Red Bull.

Christian Horner junto a James Vowles

El joven argentino, quien ha demostrado talento y consistencia en las categorías de promoción, no cuenta con un asiento titular en Williams para 2025, ya que el equipo británico ha decidido mantener a Alex Albon y sumar al español Carlos Sainz, quien llega desde Ferrari. Sin embargo, la escudería británica ha expresado su interés en que Colapinto permanezca como piloto de reserva. Esta situación ha abierto una puerta para Red Bull, que busca aprovechar el momento y sumar al albiceleste a sus filas, ya sea en su equipo principal o en Racing Bulls, su escudería satélite.

Las conversaciones entre Horner y Vowles, aunque avanzan, no han estado exentas de complejidades. Según fuentes cercanas, Horner preferiría que Colapinto llegara a Red Bull con un contrato completo, sin estar condicionado por un acuerdo de préstamo con Williams. Este punto es clave en las negociaciones, ya que implica la rescisión o transferencia del contrato actual del argentino con Williams, algo que podría representar un importante esfuerzo económico por parte de Red Bull. En este sentido, se especula con que la oferta inicial para adquirir a Colapinto habría sido de 20 millones de dólares, aunque esta cifra ha sido negada tanto por los representantes del piloto como por el propio Colapinto, quien recientemente comentó con humor: “Valgo 200″.

A pesar de que Vowles ha intentado minimizar la situación con declaraciones irónicas –”solo fue a probar el café del hospitality de Williams”, dijo en un evento posterior–, la presencia de Horner en las instalaciones de Williams no ha pasado desapercibida, alimentando los rumores de que el interés por el joven argentino es real y que las negociaciones están avanzadas.

Este contexto es favorable para Colapinto, quien se ha mostrado cuidadoso en sus propias declaraciones. Durante el “media day” del jueves, el piloto argentino insistió en que actualmente no tiene una butaca asegurada para el próximo año, aunque dejó entrever su interés en explorar nuevas opciones si Williams no puede ofrecerle un asiento titular. “Creo que si Williams no puede darme un asiento de carrera, lo más normal es que me permitan ir a otro lugar y que encuentren la mejor oportunidad para mí”, comentó.

El futuro de Colapinto se inscribe en un mercado de pilotos de Fórmula 1 que este año presenta una inusual actividad. En particular, la escudería Sauber/Audi habría asegurado al piloto brasileño Gabriel Bortoleto para 2025, lo que reduce las opciones de Colapinto en otros equipos. Bortoleto, quien compitió junto a Colapinto en categorías menores y fue campeón de Fórmula 3 en 2023, estaría listo para dar el salto a la máxima categoría, ocupando así uno de los pocos asientos disponibles.

Red Bull podría aprovechar esta coyuntura para asegurar a un piloto joven que ha demostrado gran potencial y que representa una inversión a largo plazo. En última instancia, la decisión recaerá en el acuerdo que puedan alcanzar Horner y Vowles, aunque el panorama parece cada vez más favorable para que Colapinto se sume a Red Bull Racing o a Racing Bulls, marcando un importante paso en la carrera del prometedor piloto argentino.