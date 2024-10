Ricardo Bochini habló de la polémica fiesta en el yate de los futbolistas de Independiente: “Yo no hubiese ido”

La opinión de Bochini sobre la fiesta en el yate de los jugadores de Independiente

La polémica fiesta en el yate en la que estuvieron involucrados varios jugadores del plantel profesional de Independiente causó estragos en Avellaneda. Marco Pellegrino y Diego Tarzia fueron borrados del plantel y no aparecieron en la lista de convocados para los partidos contra Godoy Cruz y Sarmiento. Ricardo Bochini, palabra más que autorizada en la institución, expresó su opinión respecto a lo ocurrido y comparó la situación con su época como futbolista.

A pesar de los pedidos de disculpas de los jóvenes del Rojo y de que hayan vuelto a entrenar a la par del plantel en las prácticas del lunes, ninguno de los dos fue convocado para el partido correspondiente en Junín. De esta manera, Julio Vaccari se sigue mostrando firme respecto a las cuestiones extra futbolísticas de algunos de sus dirigidos, de quienes afirmó que “pusieron en riesgo la salud institucional”.

Ahora, una semana después de la polémica fiesta en el barco, en el que también estuvieron otros futbolistas como Kevin Lomónaco, Ignacio Maestro Puch y Felipe Loyola, el Bocha expresó su punto de vista sobre lo ocurrido. “Yo nunca fui a ninguna fiesta, pero en el día libre vos podías hacer cualquier cosa, mientras sea algo normal. En tu casa, si salís o en cualquier lado. Después tenés que llegar bien al entrenamiento, trabajar bien y ser profesional”, comentó el ídolo en diálogo con el periodista Matías Pelliccioni en su programa Vieja Escuela.

Marco Pellegrino y Diego Tarzia no fueron convocados por Julio Vaccari (Crédito: instagram @diegotarzia)

“Yo no hubiese ido. El 90% de los jugadores de mi época pensábamos en el domingo, en el miércoles, en ganar, en darle una alegría a la gente, en estar allá arriba, en la gloria futbolística. Sí, queríamos ganar plata porque necesitábamos mejorar la parte económica, veníamos de una familia humilde”, afirmó. Al mismo tiempo, agregó: “Ojalá no pase más esto. Independiente es un club muy grande y la gente está un poco ansiosa, porque no está ahí arriba”.

Desde la dirigencia de Independiente están analizando una multa económica para los dos futbolistas implicados, mientras siguen expectantes sobre si el director técnico cambia su postura y los vuelve a incluir en la nómina. De hecho, esta situación podría representar un problema para el cuadro de Avellaneda, ya que la cesión de Pellegrino proveniente del Milan tiene una cláusula obligatoria de minutos de juego.

El conjunto italiano y el argentino firmaron un acuerdo en el que el central surgido en Platense debía jugar el 60% de los encuentros. En caso de que no se cumpla esta exigencia, los Diablos deberán desembolsar una suma de 250 mil dólares, un monto económico que no se puede permitir la dirigencia del club ante los problemas financieros. El préstamo finaliza a mediados del 2025, por lo que podría revertir la situación y disputar el tiempo estipulado.

Ricardo Bochini explicó su cuestionamiento sobre la fiesta en el yate de los futbolistas de Independiente (EFE/Miguel Toña)

Por su parte, Bochini también habló sobre la exigencia de jugar en una entidad como el Rojo y la profesionalidad que se necesita para rendir al máximo nivel. “Lo principal que queríamos era ser mejores que los de River, que los de Boca, que Racing, San Lorenzo. Y después ser mejores que los brasileños en la Libertadores. ¿Sabés lo que era ganar una copa o un campeonato para nosotros? Vos en Independiente tenías que llegar y demostrar”, concluyó de manera efusiva el histórico futbolista.

Ahora, el futuro de Pellegrino y Tarzia, que estaban siendo titulares antes de la polémica, dependerá netamente de las decisiones del entrenador, que se mostró muy tajante al hablar sobre el tema. “Soy un técnico que no me gusta castigar, que no me gusta cobrar multas y que me gusta explicar y dar avisos. Pero hay determinadas situaciones que se ponen en juego, en las que hay que tomar decisiones, que se quedan en el vestuario. De esa manera es donde va a quedar la situación”, explicó en conferencia de prensa Vaccari.