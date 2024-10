Polémica en el rugby por el comentario de un jugador de Inglaterra sobre el Haka: “Hay que eliminarlo, es ridículo”

Los All Blacks realizan el haka antes de cada partido (AFP)

En una semana agitada dentro del mundo del rugby, Joe Marler, pilar de la selección inglesa, se ha convertido en el centro de la atención mediática por sus polémicas declaraciones sobre la haka, la tradicional danza maorí que realiza el equipo neozelandés antes de sus partidos. A días de que Inglaterra se enfrente a Nueva Zelanda en Twickenham, Marler generó revuelo al criticar duramente la emblemática ceremonia cultural de los All Blacks, sugiriendo que debería eliminarse del deporte.

Marler, quien milita en los Harlequins, expresó su punto de vista a través de las redes sociales: “Hay que eliminar el haka, es ridículo”, escribió el rugbier, provocando una avalancha de comentarios y reacciones. “Solo sirve de algo cuando los equipos responden de algún modo, como hicieron los chicos de la liga la semana pasada”, agregó Marler, refiriéndose a un enfrentamiento reciente entre Inglaterra y Samoa, donde los locales respondieron al desafío del haka con una muestra de valentía similar.

Estas declaraciones no pasaron desapercibidas. Le valieron al jugador inglés de 34 años una ola de mensajes de odio e insultos en las plataformas digitales, llevando a Marler a desactivar temporalmente su cuenta de X (antiguo Twitter). Al regresar a la red social, intentó calmar las aguas con un mensaje conciliador: “El contexto lo es todo, simplemente me estaba divirtiendo un poco tratando de despertar interés en un gran encuentro de rugby. Hay algunas respuestas alocadas, mucho amor”.

Sin embargo, sus comentarios no hicieron más que avivar las llamas del debate. La comunidad neozelandesa interpretó las palabras de Marler como una falta de respeto hacia su cultura ancestral. En respuesta, el ministro de Deportes de Nueva Zelanda, David Seymour, criticó al jugador con un tono sarcástico: “¿Quién es ese Joe Marler? Nunca he oído hablar de él. En mi carrera he conocido algunos pilares con un alto coeficiente intelectual, pero con muy poco... tal vez sea solo a él”.

Cabe destacar que la controversia en torno al haka no es nueva. La danza maorí, que solía utilizarse como un grito de guerra y fue mutando hasta convertirse en un signo de hospitalidad, ha sido cuestionada en otras ocasiones, principalmente cuando las reglas del rugby prohíben a los equipos oponentes cruzar la línea media mientras los neozelandeses la ejecutan. En 2019, Inglaterra fue multada por violar esta norma antes de la semifinal de la Copa del Mundo, cuando Marler y otros jugadores ingleses cruzaron la línea en un intento de desafío visual que se salió del protocolo establecido.

Un jugador de rugby inglés se quejó del Haka

*La respuesta de Inglaterra al haka en 2019

Bajo la dirección de Eddie Jones, en ese entonces entrenador de los ingleses, el equipo aseguró que la acción fue para demostrar que estaban “preparados para cualquier cosa”. En las imágenes de la transmisión oficial se pudo ver el momento en el que los ingleses se pararon en el campo haciendo una forma de “V” en donde seis integrantes, entre ellos Marler, cruzaron la mitad de la cancha. Aunque los árbitros los advirtieron en el momento, hicieron caso omiso a sus indicaciones.

En el pasado, enfrentamientos como el de la final del Mundial de 2011, en el que Francia recibió una sanción por formar una flecha frente a los All Blacks durante el haka, ilustran cómo el protocolo cultural de esta danza sigue siendo un tema de debate en el deporte internacional.

En este contexto, el haka de los All Blacks será observado rigurosamente durante el encuentro en Twickenham este fin de semana. Sin embargo, Joe Marler no estará presente para enfrentar el ritual. El jugador de Eastbourne decidió retirarse de la concentración inglesa por “motivos personales” antes de su tuit controversial, y no participará en este crucial partido.