Colapinto habló sobre el interés de Red Bull por ficharlo y recibió un guiño de Hamilton: “Se ganó el derecho de seguir en Fórmula 1″

Franco Colapinto compartió la conferencia con Lewis Hamilton y Lance Stroll (Foto: Reuters/Carla Carniel)

(Enviado especial a San Pablo, Brasil) Franco Colapinto quemó todos los libros. En apenas cinco carreras en la Fórmula 1, se convirtió en uno de los pilotos más atractivos de la grilla. Williams lo subió de emergencia tras los constantes errores de Logan Sargeant, pero el argentino fue mucho más que un corredor suplente. Mostró sus credenciales inmediatamente, mantuvo su empate técnico en los tiempos con su compañero Alex Albon y logró que los ojos de toda la Máxima se posicionen sobre él.

A horas de girar por primera vez en el circuito de Interlagos que espera una invasión de fanáticos argentinos de cara al Gran Premio de San Pablo, el corredor de 21 años fue uno de los tres protagonistas del media day en el que estuvo presente Infobae y habló sobre el tema que mantiene en vilo a todo el paddock: su posible traspaso a Red Bull Racing, mientras crecen las versiones de una salida de Sergio Checo Pérez.

“Creo que no debería ser yo a la persona a quien se le pregunte sobre eso. Por supuesto, no sé la respuesta. Creo que si Williams no puede darme un asiento de carrera, lo más normal es que me permitan ir a otro lugar y que encuentren la mejor oportunidad para mí, para el futuro. Pero no soy la persona adecuada, debería ser la última. Estoy aquí con Williams este fin de semana, voy a tratar de hacerlo lo mejor posible aquí en Brasil. Es una carrera muy emocionante″, aclaró Franco, quien tuvo a su lado a Lewis Hamilton (Mercedes) y Lance Stroll (Aston Martin).

La consulta estuvo referida a si creía que Williams –al no poder darle un asiento porque tendrá a Alex Albon y Carlos Sainz en 2025– le iba a facilitar la salida si existía una propuesta: “Pienso que no voy a correr en Fórmula 1 el año que viene, y esa sigue siendo mi primera opinión. Realmente no me emociono por lo que sea que estén hablando”, aclaró sobre los múltiples rumores que salen de Sauber, Alpine y Red Bull.

“Me gustaría estar en la Fórmula 1. Me dieron una oportunidad increíble en Williams, gracias a James (Vowles). Todo el equipo me dio mucha confianza. Tuve una oportunidad increíble que yo no esperaba conseguir este año y trato de hacer lo mejor posible, tener los mejores resultados para demostrar que merezco estar aquí″, destacó cuando le preguntaron cómo se veía en 2025. “Si no es el próximo año, espero que sea en 2026 o 2027. Estoy tratando de disfrutar la oportunidad que tengo, que es mi sueño desde pequeño, conducir un Fórmula 1. Es muy especial”, agregó, en sintonía con las palabras que ya venía expresando en el Gran Premio de México que se realizó el fin de semana pasado.

En medio del interrogatorio sobre su futuro, fue el propio Hamilton –uno de los ídolos deportivos de Franco– el que salió a respaldarlo: “Creo que se ha ganado el derecho a estar aquí”. Ante la consulta específica vinculada a Colapinto, insistió: “Todavía hay un asiento disponible (Sauber). Mi consejo sería que siga empujando para asegurarse que está haciendo absolutamente todo al final del día. Centrarse en hacer su trabajo cada fin de semana. Espero que tenga buena gente detrás de él, que estén haciendo el trabajo correcto para asegurarse que estará aquí el próximo año”.

Hamilton respaldó el trabajo de Franco (Foto: Reuters/Carla Carniel)

En esa misma consulta, se le recordó a Lewis la batalla que mantuvo con Franco durante el GP de Bakú: “Ha hecho un trabajo increíble. Tuvimos una pequeña batalla, pero fue súper seguro. Fue duro pero justo. Como dije en la carrera: es genial ver que los jóvenes talentos tienen la oportunidad de salir y brillar”.

“Fue llamado a último minuto y arrojado a lo profundo de este deporte. La mayoría de nosotros, si tenemos suerte de entrar, tenemos un poco de carrera. Si nos fijamos, por ejemplo el joven Kimi (Antonelli, que lo reemplazará en Mercedes en 2025), tiene un montón de días antes de la primera vez. Él no tenía eso, así que saltó directamente e hizo un trabajo fantástico”, puntualizó.

Lo cierto es que desde hace una semana un rumor comenzó a tomar forma en el paddock hasta convertirse en una confirmación en las últimas horas. Christian Horner, jefe de Red Bull, aceptó que están “sondeando” la posibilidad de sumar al corredor de 21 años, después que distintos cronistas del mundo aseguraran que estaba en la mira del equipo bicampeón del mundo y su team satélite de VCARB.

El GP de Sao Paulo tiene a Franco como principal polo de atracción por la gran cantidad de argentinos que se espera, pero también porque la escudería bicampeona pretende ficharlo. Nadie es ajeno a los rumores. La pregunta sobre su futuro se repite ante cada interlocutor. Reina el hermetismo, pero también las respuestas ambiguas que permiten leer entrelíneas que todavía no hay respuestas en una negociación abierta, pero que depende mucho más de Williams y Red Bull, que del corredor argentino.

Luego de la atención a la prensa, Franco tendrá su esperado estreno en Interlagos este viernes desde las 11.30 de la mañana de Argentina en la FP1. El detalle es que el calendario de prueba será más escueta, ya que ese mismo día (a partir de las 15.30) afrontará la qualy de la Sprint.

La carrera corta se llevará a cabo este sábado 2 de noviembre (desde las 11.00) y luego, a partir de las 18.30, realizará la clasificación para la carrera principal a 71 vueltas que está pautada para el domingo desde las 14.00.

El argentino de 21 años correrá este fin de semana en Interlagos (Foto: Reuters/Carla Carniel)