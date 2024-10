El rumor que sacude al paddock de Fórmula 1: el efecto dominó que podría dejar a Franco Colapinto en el equipo satélite de Red Bull

En Europa asegura que una posible salida de Checo Pérez de Red Bull le abriría la puerta a Franco Colapinto en Racing Bulls (Foto: F1)

Los papeles oficiales de la Fórmula 1 indican que apenas queda una butaca disponible para la temporada 2025. Sauber, que pasará a llamarse Audi al año siguiente, advirtió que a mediados de noviembre anunciarán quién será el compañero de Nico Hülkenberg. Sólo restaría confirmar ese asiento, que tiene a Franco Colapinto como uno de los tantos candidatos. Pero detrás de bambalinas las cosas parecen no estar tan cerradas como se dice oficialmente...

Un rumor que lanzó el periodista especializado en F1 Joe Saward en las últimas horas sacudió el paddock de la Máxima: ¿Liam Lawson podría dar el salto a Red Bull en lugar de Checo Pérez y Colapinto ocuparía su sitio vacante en RB?

En su blog, Saward hizo un análisis de lo sucedido en Austin tras el Gran Premio de Estados Unidos y deslizó una teoría que rápidamente retumbó en el automovilismo: “Últimamente, por supuesto, los fans de Pérez se sienten incómodos con el futuro de su héroe. Esperemos hasta finales de año para ver qué pasa en 2025, pero Liam Lawson hizo un trabajo estupendo para la VCARB en Austin y la alegría de la gente de Red Bull me pareció que tenía que ver con el hecho de que quizás sientan que han encontrado una solución a su problema”.

“También pueden haber encontrado una solución a la vacante que Lawson podría crear en VCARB, ya que Franco Colapinto está haciendo un gran trabajo para Williams y no tiene asiento para 2025, ya que el equipo está comprometido con Alex Albon y Carlos Sainz. Se dice que Red Bull está husmeando en Franco. Sainz y Albon permanecerán en Williams al menos hasta finales de 2026, por lo que no hay espacio en este momento para el piloto argentino, mientras que Red Bull necesita un joven fuerte...”, escribió este periodista que está en la órbita de la F1 desde 1988 y que trabajó en el pasado para Autosport, aunque desde 1993 es un cronista independiente que estuvo involucrado también en el sitio “Grand Prix”.

En resumen, Lawson –o incluso Tsunoda– podrían saltar a la butaca de Checo en Red Bull para acompañar a Max Verstappen; y así crecerían las acciones para un desembarco de Colapinto en la escuadra satélite Racing Bulls.

Checo Pérez está 8° en el Campeonato de Pilotos, su peor posición desde 2019 cuando terminó el año 10° con Racing Point (Foto: Jerome Miron-Imagn Images)

Poco después de mitad de año, Red Bull anunció que el mexicano de 34 años había renovado para la temporada 2025 como compañero de Max Verstappen. Sin embargo, sorpresivamente esa confirmación no parecería ser sinónimo de continuidad asegurada. A inicios de octubre, el asesor estrella de la escudería del energizante Helmut Marko planteó: “Lo ideal sería con alguien de nuestro programa junior”, en relación a la idea de tener al campeón neerlandés como titular junto con algunos de los corredores formados en las academias y probados en RB, el team secundario.

Entre medio, Red Bull tomó la decisión de correr a Daniel Ricciardo y dejó como conductores principales de VCARB al japonés Yuki Tsunoda y al neozelandés Lawson, con el detalle que este último debutó en Austin con una magnífica actuación: largó 19° y cruzó la meta 9°. Pérez llegó 7° en esa carrera.

Cuando los equipos 2025 de Red Bull y su satélite RB parecían confirmados, Marko lanzó otra frase ante el medio Motorsport que hizo tambalear a la F1. “Estamos comparando en este momento a Lawson con Yuki”, explicó sobre los análisis que realizarán de acá al cierre del calendario. Al mismo tiempo que aseguró que los pilotos se decidirán “en Abu Dhabi, antes no”, en referencia a la última carrera del año.

Lawson y Tsunoda son actualmente los titulares de RB (Foto: Reuters/Kaylee Greenlee Beal)

Mientras la directiva del energizante hace sus exámenes internos y los rumores en el paddock comienzan a hacer circular al nombre de Colapinto como una figura de interés para uno de los equipos más poderosos de la F1, las palabras lanzadas tiempo atrás por los referentes de Red Bull sobre Franco toman otro sentido en este contexto.

“Max (Verstappen) está cumpliendo, Checo (Pérez) no ha rendido lo suficiente este año. El año pasado hizo un buen trabajo, o lo suficientemente bueno, como para terminar segundo en el campeonato y ser campeón de constructores”, había dicho Christian Horner, al mismo tiempo que le advirtió a Lawson: “Mirando también a Colapinto, Bearman y Antonelli, ¿está a ese nivel? Solo el tiempo lo dirá”. Y aseguró no tener “miedo de salir a buscar afuera” en caso que sea necesario conseguir otro piloto que esté acorde a las exigencias del equipo.

Marko también dejó sus referencias sobre lo mostrado por Colapinto en sus primeras apariciones: “Lo vemos con Colapinto, por ejemplo, cómo un hombre relativamente inexperto y no muy exitoso en las series junior, aunque hay que decir que nunca tuvo los mejores equipos, pero qué increíble rendimiento está teniendo ahora”. Cuando le preguntaron “si estaría interesado en contar con el piloto argentino en algún momento”, Marko aclaró: “Creo que tiene un contrato a largo plazo con Williams y es definitivamente alguien para el futuro. Lo que demostró en Bakú y en Singapur fue muy, muy bueno”. Fue en ese contexto que la manager del argentino, María Catarineu, le aseguró a Infobae que por el momento no habían sido sondeados: “Desde hace varios años que vienen ‘retirando’ a Checo Pérez. Tampoco hemos tenido novedades desde allí. Red Bull es el equipo campeón del mundo y uno de los mejores de los últimos 20 años, pero por ahora no hemos sido contactados”.

Franco finalizó 8° en Bakú, su mejor actuación en estas pocas carreras en F1 (Foto: / XPB Images / action press/Sipa USA)

Al fin, esto deja abierta una puerta que recién se cerrará a fin de año en el circuito de Yas Marina luego de transitar por México, Brasil, Las Vegas y Qatar. Un ojo estará ubicado sobre el rendimiento de Checo Pérez, que actualmente 8° en el campeonato de pilotos a 204 puntos de su compañero Verstappen que lidera la tabla. Esto pone en serio riesgo el tricampeonato de Constructores que busca Red Bull: hoy está segundo, 44 unidades por detrás de McLaren.

Colapinto tendrá que seguir mostrando progresos con Williams para que estos rumores encuentren cimientos, porque no hay que perder de vista que Red Bull también tiene una robusta Academia de Pilotos de la que surgieron el propio Max, pero también Sebastian Vettel, Ricciardo, Pierre Gasly, Carlos Sainz o Alex Albon, por citar algunos nombres actuales. Y hoy el nombre del momento en esa factoría es el del francés Isack Hadjar, actual escolta del brasileño Gabriel Bortoleto en el Campeonato de Pilotos de la Fórmula 2.

Precisamente Bortoleto es otro de los contrincantes de Franco, pero en Sauber. Los liderados por Mattia Binotto tienen sobre la mesa las posibilidades del argentino y el brasileño, pero también la del alemán Mick Schumacher o la propia continuidad del experimentado Valtteri Bottas.

Colapinto todavía no tiene butaca para el 2025 (Foto: Prensa Williams)

LA GRILLA DE PILOTOS PARA EL 2025

• Red Bull: Max Verstappen - Sergio Checo Pérez

• Mercedes: George Russell - Andrea Kimi Antonelli

• Ferrari: Charles Leclerc - Lewis Hamilton

• McLaren: Lando Norris - Oscar Piastri

• Williams: Alex Albon - Carlos Sainz

• Haas: Oliver Bearman - Esteban Ocon

• Alpine: Pierre Gasly - Jack Doohan

• RacingBulls: Yuki Tsunoda - Liam Lawson

• Sauber: Nico Hülkenberg -