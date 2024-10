Despiadadas críticas de un reconocido entrenador al Real Madrid tras el escándalo en el Balón de Oro: “Patético y repulsivo”

El Real Madrid ganó el premio a mejor equipo del mundo (Reuters)

La decisión del Real Madrid de no acudir a la gala del Balón de Oro tras enterarse de que Vinicius Jr. no iba a recibir el premio al mejor futbolista del mundo de la temporada pasada continúa dando de qué hablar.

Dos días después de que se anunciara al mediocampista español Rodri como el ganador del trofeo, varias voces se hicieron eco de lo sucedido. En esta ocasión fue la de uno de los entrenadores franceses más famosos del mundo, Raymond Domenech, quien atacó con munición gruesa al conjunto merengue por la postura que tomó.

“Se dice que el Real es un gran club, y el propio Real quiere que así se diga. Mientras tanto, resulta ser un club pequeño. ¡Pequeñito!”, aseguró el técnico de 72 años y añadió: “Lo que hizo Real es absolutamente patético. Mostraron falta de respeto al fútbol, a los demás participantes de la gala y a los ganadores. Es francamente repulsivo”.

“No hay excusas. ¿Cómo es posible que exigieran información sobre quién ganaría cuando los resultados aún eran secretos y ocultos? ¿Presión sobre los organizadores para que les digan si ganaron o no irán? ¡Esto es algo asombroso! El Real fue elegido mejor equipo masculino del año, Kylian Mbappé fue el máximo goleador junto a Kane, Ancelotti fue el Mejor entrenador… Pero no, no les bastó, exigieron estar seguros de que Vinicius había ganado”, consideró, después de que el redactor en jefe de la revista France Football confirmara que tuvo “Mucha presión por parte del Real Madrid”.

Domenech criticó la postura del Real Madrid (Reuters)

“Repito, pésima conducta de un club que se dice grande. Alguien los resumió bien diciendo algo como: ‘El Real no empieza un partido hasta que no sabe con qué resultado terminará’. Deben comprender que no todo el mundo del fútbol gira en torno a ellos. El Real tiene una camiseta blanca, pero ayer, en mi opinión, esa camiseta estaba muy manchada”, sentenció.

Tras despacharse con el último campeón de Europa, Domenech se rindió ante el mediocampista del Manchester City: “¡Me gusta mucho! Si pudiera votar, votaría por él también. Ganó el campeonato inglés con el Manchester City y la Eurocopa con España. Son dos grandes victorias y Rodri fue un jugador fundamental para ambos equipos”.

“Recordemos, sin embargo, que no se trata de las votaciones de France Football ni de la UEFA, que coorganizó el plebiscito. Votaron 100 periodistas de todo el mundo. Se trata, pues, de una elección global. Y una señal clara de que esta vez era lo colectivo lo que se valoraba, no lo individual. Se sabe que el Balón de Oro lo ganaban con mayor frecuencia jugadores goleadores, impresionantes y estrella. Mientras tanto, la elección de Rodri es otra cosa. Se valoró al jugador de equipo, lo cual, como subrayo, no siempre es así. ¡Esa es una señal genial!”, remarcó.

Finalmente, habló de quién podría pelear por el primer lugar en la próxima edición del gran premio: “Lewandowski empezó la temporada fantásticamente, si sigue así en Barcelona y el Barcelona sigue así, creo que Robert se convertirá en uno de los candidatos”.

“Si gana el campeonato de España, se convierte en el máximo goleador, el Barcelona llega al menos a las semifinales de la Liga de Campeones y Lewandowski marca goles en los partidos más importantes, entonces habrá posibilidades. Recordemos que Robert ya debería haber ganado un Balón de Oro, pero sabemos lo que pasó. Por eso cruzaré los dedos por él. ¡Que el destino lo haga bien!”, concluyó.