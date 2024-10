Un periodista de France Football habló sobre el escándalo con Vinicius Jr. en el Balón de Oro: “Tuve mucha presión del Real Madrid”

Real Madrid no viajó a París (Reuters)

Horas después de la gala del Balón de Oro que se realizó París, el evento organizado por France Football y L’Equipe sigue dando de qué hablar por un detalle que eclipsó la ceremonia: la ausencia de la delegación del Real Madrid, con Vinicius Jr. como principal referente, ya que era uno de los favoritos a levantar el premio.

Según se pudo saber durante la previa, la comitiva merengue, conformada por 50 personas –entre ellos el brasileño, Dani Carvajal, Kylian Mbappé y Ancelotti (los últimos dos fueron ganadores del premio Gerd Müller y al Mejor Entrenador)–, decidió ausentarse de la gala al saber de antemano que su delantero no iba a ganar el Balón de Oro, una decisión que les pareció injusta.

Finalmente, el mediocampista español Rodri se alzó con el trofeo y gran parte de España festejó por volver a tener un representante del país en lo más alto después de 64 años (Luis Suárez, en 1960). Tras el evento, el redactor jefe de France Football habló con L’Equipe sobre lo ocurrido e intentó explicar por qué el sudamericano quedó en segundo lugar en la votación.

“Evidentemente, Vinicius seguramente sufrió la presencia de Bellingham y Carvajal en el top 5 porque, matemáticamente, eso le quitó algunos puntos. Esto también resume la temporada del Real Madrid, que llevó entre 3 y 4 jugadores y los jurados repartieron sus decisiones entre ellos, lo que benefició a Rodri”, remarcó Vincent Garcia, sobre la terna entre los que se dirimía el gran premio.

Rodri se quedó con el Balón de Oro (Reuters)

Al mismo tiempo, se pronunció sobre la decisión de última hora del Real Madrid de no viajar a París: “Tuve mucha presión del Real Madrid pero, como ocurre con otros clubes, siempre fui claro, justo y quizás mi silencio los llevó al límite. Pero fue igual que con los demás. Quedé muy desagradablemente sorprendido con su ausencia”.

Finalmente, el francés hizo referencia a la nueva normativa que implementó France Football de no revelar el nombre del ganador en ningún momento: “Fuimos muy claros con ellos y con todos los demás clubes. Este año, el ganador y el galardonado no iban a ser notificados. Pensé que todos habían aceptado pero en el último momento, no sé por qué, quisieron cambiar la regla. Cuando el Real Madrid tomó su decisión, no estoy seguro de que no hubiera habido una parte de desengaño”.

Al ver la postura que había tomado la delegación blanca horas antes del inicio de la gala, los organizadores se vieron obligados a salir a aclarar su postura. Allí también reconocieron que para no revelar el nombre del elegido, no habían hecho la tradicional entrevista con el propietario del trofeo ni la sesión de fotos para que figuren en el siguiente número de la publicación francesa.

Al verse la premiación seriamente afectada por la ausencia de uno de los equipos que más nominados tenía (Máximo goleador, equipo del año y mejor entrenador, entre otros), L’Equipe optó por publicar una dura editorial al día siguiente atacando al cuadro madrileño. “Una derrota electoral y una derrota moral”, tituló Vincent Duluc. “El club madrileño optó, sin clase, por pisotear este valor del deporte que consiste en respetar a sus ganadores”, consideró.

“El Real Madrid, que no acepta que no se sepa de antemano el ganador, ni que no sea él, acabó negándose a venir por el rumor de la derrota de Vinicius, tomando como rehén a sus otros ganadores, Carlo Ancelotti y Kylian Mbappé, en particular”, escribió el periodista galo sobre lo ocurrido.

El periodista francés fue muy duro con el cuadro Merengue, recordando que el fin de semana fue goleado por el Barcelona en el Estadio Santiago Bernabéu: “Añadiendo una derrota moral a una derrota electoral, tres días después de ser vapuleado por el Barcelona (0-4), el club madrileño optó, sin clase, por pisotear ese valor del deporte que consiste en respetar a sus vencedores”.

Esto suma también un capítulo más a la tensa relación que mantiene Mbappé con sus compatriotas franceses tras su caótica salida del PSG: “Mientras tanto, la rivalidad que debía durar diez años ni siquiera ha comenzado. Primeros en el podio hace un año, por detrás de Lionel Messi, Erling Haaland y Kylian Mbappé están ausentes este otoño. Mbappé cumplirá 26 años en diciembre. A esa edad, Messi ya había ganado cuatro Balones de Oro. El capitán de la selección francesa pronto se preguntará si algún día ganará el Balón de Oro. No vimos su vida así: le vimos tomárselo todo con calma, como una tormenta”.

El arquero argentino Dibu Martínez –que fue silbado en la previa por los fanáticos franceses– recibe el premio al Mejor Arquero del mundo (Foto: Reuters/Sarah Meyssonnier)