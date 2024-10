Un periodista argentino dijo que Garnacho se negó a darle una nota: “Solo hago entrevistas en inglés”

Alejandro Garnacho durante la gala del Balón de Oro (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

La consagración de Rodri como ganador del Balón de Oro le puso punto final a una gala con muchos focos de atención, como la ausencia del Real Madrid en la ceremonia o la premiación de Emiliano Dibu Martínez como mejor arquero del mundo, nuevamente en París, Francia. Pero en las últimas horas se conoció un extraño episodio sucedido en la alfombra roja, previo al inicio del evento, entre un periodista argentino y un joven de la Scaloneta.

Alejandro Garnacho asistió este lunes al Teatro del Châtelet como parte de la nominación al Trofeo Kopa al mejor talento menor de 21 años. El hombre del Manchester United estuvo en el Top 10, pero debió conformarse con el sexto lugar en un galardón ganado por la estrella del Barcelona, Lamine Yamal. Antes de ingresar al recinto, el extremo de la Celeste y Blanca pasó por la zona mixta, donde el corresponsal de TNT Sports, Emiliano Raggi, intentó pedirle su palabra. Ahí ocurrió lo inesperado: “Quería contar mi experiencia con Alejandro Garnacho, porque sigo incrédulo. Pasa dos veces en la alfombra roja, le digo buenamente la clásica ‘Ale, ¿puede ser un minuto para Argentina?’. Ni me mira y le dice a la chica de la organización que lo acompañaba: ‘solo hago entrevistas en inglés’. Lo dice en español”.

El descargo del reportero en su cuenta personal de Twitter incluyó una serie de comentarios adicionales sobre la postura del atacante: “Incluso le dio una entrevista a la televisión española en inglés. Ante este panorama, insisto en español y me dicen que no. Me negué a entrevistarlo. Mis colegas de Brasil y Francia, al lado mío, no podían entender la situación. Es como si Ederson o (Gabriel) Martinelli o (Lucas) Paquetá pidieran hablar con la TV de Brasil en inglés”.

Emiliano Raggi protagonizó un contrapunto con Alejandro Garnacho en el Balón de Oro

Raggi aseguró que todavía seguía “sin entender su actitud” y añadió: “Quizás sea buen chico, tiene 20 años. Hasta podría ser mi hijo. En todo caso todavía está a tiempo de aprender a ser educado”.

“Que ni me mires teniéndome al lado y te niegues a hablar en español para la TV argentina siendo argentino y jugador de la Selección es algo que no voy a entender. Prefiero que me digas que no tenés ganas de hablar y listo, más fácil. Tampoco me iban a cambiar la vida sus declaraciones. Pero es la actitud y las maneras lo que no puedo entender. Conozco muchísimos futbolistas educados y buena gente. Que ganaron todo. Quizás sea buen momento para Garnacho de mirarse en ese espejo”, remató.

Hasta el momento, Alejandro Garnacho no recogió el guante en sus redes sociales y solo se ha expedido sobre su presencia en París a través de una publicación en su Instagram personal con dos imágenes, una de ellas junto a su novia, Eva García, y madre de su único hijo, Enzo.

El habilidoso delantero quedó igualado en el sexto lugar del Trofeo Kopa con el futbolista portugués del París Saint-Germain (PSG), João Neves. Ambos quedaron por debajo de Lamine Yamal (Barcelona), Arda Güler (Real Madrid), Kobbie Mainoo (Manchester United), Savinho (Manchester City) y Pau Cubarsí (Barcelona). Warren Zaïre-Emery (PSG), Mathys Tel (Bayern Múnich) y Karim Konaté (RB Salzburgo) cerraron los 10 primeros lugares.

Las críticas de Emiliano Raggi a Alejandro Garnacho

Más mensajes de Emiliano Raggi contra Alejandro Garnacho