El hostil recibimiento al Dibu Martínez en la gala del Balón de Oro y la respuesta del arquero

Franceses chiflan al Dibu Martínez

Sin dudas que Emiliano Martínez se convirtió en una especie de villano histórico para los fanáticos franceses del fútbol tras lo sucedido en la final de la Copa del Mundo 2022 que consagró a Argentina como campeona en Qatar. El Dibu volvió a pisar tierras parisinas para ser protagonista principal de la gala del Balón de Oro (ganó el premio al mejor arquero del año por segundo año seguido) y, como ocurrió en anteriores visitas, recibió un hostil trato por parte de los presentes en las inmediaciones del Théatre du Chatelet.

El arquero de 32 años caminaba con su esposa Mandinha rumbo a la alfombra roja cuando recibió una silbatina y distintos abucheos, según pudo verse en los videos. El diario francés L’Equipe –parte de la organización– informó sobre el tema: “El centrocampista del Manchester City (Rodri) fue silbado a su llegada a la alfombra roja. El argentino Emiliano Martínez fue recibido con el mayor abucheo de la noche”, informaron en una de sus notas. El portal local RMC también reflejó lo ocurrido: “Algunos silbidos a la llegada de Dibu Martínez”, aclararon. “Dibu Martínez, portero de la selección argentina que derrotó a los Bleus en el Mundial de 2022, recibió algunos silbidos del público parisino a su llegada al Théatre du Chatelet”, detallaron.

Sin embargo, el arquero de la selección argentina y Aston Villa se tomó los abucheos con calma y tuvo la templanza de responder lo ocurrido con una singular frase: “¿Si soy una estrella en Francia? No sé, acá no me tratan bien… Pero es normal, ganamos el Mundial contra Francia”, declaró en una entrevista con la transmisión oficial.

No es la primera vez que Martínez convive con el trato hostil de los fanáticos franceses. En su llegada a la entrega del Balón de Oro 2023, el arquero argentino también recibió silbidos y abucheos de parte de un grupo de aficionados locales, una imagen similar a la de este año.

Luego, cuando subió al escenario para recibir el premio Lev Yashin al Mejor Arquero, ocurrió un hecho increíble: los franceses dentro del teatro silbaron al portero más importante del 2023. Tal fue el abucheo que Didier Drogba, el encargado de entregar el reconocimiento, pidió que cesen ese accionar: “Tienen que serenar los abucheos franceses, merci”, dijo el marfileño.

Luego de la gala 2023, el Dibu habló sobre los abucheos que recibió e indicó que “hubo afuera y mismo acá pidieron que hagan silencio. Es normal que ganarle un Mundial a Francia y justo que los dos eventos fueron acá en Francia es algo normal para un profesional”.

Este año, durante un duelo de la Conference League contra Lille, Martínez recibió agravios durante el partido que derivaron en una picante reacción tras desquitarse en la definición por penales. “Me motiva la afición cuando me tiran cosas a la espalda. Toda mi vida me han tirado cosas a la espalda y siempre me levanto, ya sabes. Me da energía para rendir”, expresó por entonces.

En esta gala del Balón de Oro, antes de ingresar al teatro, Martínez expresó: “Es un privilegio estar acá, con mi familia, amigos y el entrenador de arqueros. Es un día muy especial, dedicado al trabajo y a todo lo que hacemos con la selección y con el club. Así que es un momento para disfrutar. Es importante, más para un arquero. Ya estar dentro de los 30 para un arquero, siempre valen más los goles que las atajadas. Es la ley del fútbol. Es un orgullo estar dentro de los 30 mejores, es un buen ejemplo para los arqueritos en la Argentina”.

Además, el guardameta que quedó 18° en la votación general del Balón de Oro 2024, agradeció a su actual club: “El Aston Villa me dio todo, es un club que me dio todo a nivel profesional y en la vida también. Tengo hijos que han nacido en Birmingham, así que hay mucha lealtad entre el club y yo. Me hizo crecer muchísimo a nivel profesional y como persona, así que estoy muy agradecido al Aston Villa”.

Dibu Martínez y Mandinha en la alfombra roja (Foto: Reuters/Sarah Meyssonnier)