El inconveniente que tuvo Dibu Martínez antes de la gala del Balón de Oro y la reacción de Mandinha cuando le pidieron hablar

Emiliano Martínez, arquero argentino, posa junto a su esposa Mandinha Martínez antes de la entrega del premio Balón de Oro (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Emiliano Martínez fue uno de los ternados al Balón de Oro, distinción que premia la revista France Football al mejor jugador del planeta. El guardameta argentino, campeón del mundo en Qatar 2022 que viene de ganar el premio de The Best que entrega la FIFA a mejor arquero, en esta oportunidad se sumó a Lionel Messi (máximo favorito), Julián Álvarez y Lautaro Martínez, los otros tres compatriotas preseleccionados entre los 30 jugadores nominados al premio.

Dibu Martínez además ganó el premio Yashin a mejor arquero tras competir junto a Bono, Onana, el belga Thibaut Courtois (Real Madrid), el brasileño Emerson (Manchester City), el croata Dominik Livakovic (Fenerbahce), el francés Mike Maignan (Milan), el inglés Aaron Ramsdale (Arsenal), el francés Brice Samba (Lens) y el alemán Marc Ter Stegen (Barcelona).

La reacción de Dibu Martínez al recibir abucheos de los franceses en su arribo al Balón de Oro

La llegada de Emiliano Martínez al Teatro de Chatelet, frente al río Sena en París, donde se realiza la gala del tradicional premio, no fue la esperada ya que el arquero argentino recibió silbidos y abucheos de parte de un grupo de aficionados franceses. Seguramente, el recuerdo sigue latente de la final perdida ante Argentina, en el estadio Lusail de Qatar, donde Dibu fue una de las grandes figuras del partido y en la posterior definición por penales.

Esta incómoda situación poco le importó al arquero del Aston Villa de la Premier League, quien llegó sonriente junto a su esposa Mandinha. En diálogo con ESPN, Dibu bromeó con la dificultad para vestirse con un impecable smoking y cómo solucionó el inconveniente de su pareja con el vestido. “Sabés lo que me costó ponerme el último botón. Sí, ella me ayudó y yo le puse el vestido atrás”, contó el guardameta de 31 años.

La llegada de Dibu Martínez y su esposa Mandinha

Respecto a cómo tomó la noticia de haber quedado en la posición 15 entre los más votados al Balón de Oro, contó: “Me mandaron mis amigos en el grupo. Fue impresionante, muy lindo y ni me lo creía. Lo que más me gusta es ver la alegría de los niños y esto es un mimo a mi carrera. Eso es lo que más le llevo, mi mente solo está en la Selección y en el Aston Villa”.

Por último, volvió a valorar el título mundial. “Obviamente sueño con ser el mejor arquero, vengo de ganar el The Best y este es algo impresionante, pero para mí lo más grande ya lo gané. La unión del grupo es impresionante”. Y cerró con una reflexión sobre Lionel Messi, quien con seguridad ganará su octavo Balón de Oro. “No se puede hablar, ganó siete y va por el octavo, es un orgullo tenerlo como argentino. Es único y no creo que nadie de acá a 100 años llegue a lo que logró él”.

A sus 36 años y en el día del cumpleaños de Diego Maradona, Messi compitió con otros 29 futbolistas destacados del mundo en busca de consagrarse como el mejor del planeta tal como ocurrió en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 y 2021. El argentino es el mayor ganador histórico del Balón de Oro, con siete estatuillas, dos más que el portugués Cristiano Ronaldo, quien en esta edición 2023 será uno de los grandes ausentes junto con el brasileño Neymar. Además del Balón de Oro femenino y masculino, se conocerán los ganadores de los trofeos Gerd Müller (máximo goleador de la temporada), Sócrates (futbolista comprometido en proyectos sociales y benéficos), Yashin (mejor arquero) y Kopa (mejor jugador menor de 21 años).

Argentina y Francia fueron los países con más representación entre los 30 jugadores nominados al premio. La nómina se completa con Nicolo Barella (Italia, Inter Milan), Jude Bellingham (Inglaterra, Real Madrid), Karim Benzema -último ganador- (Francia, Al-Ittihad),Yassine Bono (Marruecos, Al-Hilal), Kevin De Bruyne (Bélgica, Manchester City), Ruben Dias (Portugal, Manchester City), Antoine Griezmann (Francia, Atlético de Madrid), Ilkay Gündogan (Alemania, Barcelona), Josko Gvardiol (Croacia, Manchester City), Erling Haaland (Noruega, Manchester City), Harry Kane (Inglaterra, Bayern Munich), Kim Min-jae (Corea, Napoli) y Randal Kolo Muani (Francia, PSG). Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, Napoli), Robert Lewandowski (Polonia, Barcelona), Kylian Mbappé (Francia PSG), Luka Modric (Croacia, Real Madrid), Jamal Musiala (Alemania, Bayern Munich), Martin Odegaard (Noruega, Arsenal), André Onana (Camerún, Manchester United), Victor Osimhen (Nigeria, Napoli), Rodri (España, Manchester City), Bukayo Saka (Inglaterra, Arsenal), Mohamed Salah (Egipto, Liverpool), Bernardo Silva (Portugal, Manchester City) y Vinicius Jr (Brasil, Real Madrid).

El ganador del Balón de Oro surgió de la votación de 100 periodistas especializados de las naciones líderes del ranking FIFA, quienes aportaron sus tres mejores jugadores de la temporada. El criterio de premiación cambió para este año, con una mayor valoración de las “actuaciones individuales” y el “carácter decisivo e impactante de los contendientes” por encima de las antiguos puntos de vista que realzaban el aspecto colectivo, los trofeos ganados, la jerarquía de los jugadores y su compromiso con el juego limpio.