Habló Dibu Martínez tras su cruce con los fanáticos de Lille durante su épica actuación en los penales: “Me motivan”

Emiliano Martínez tuvo otra jornada de gloria en el fútbol y nuevamente fueron los penales la zona preferida para sacar a relucir todas sus capacidades. En Francia lo declararon el “enemigo público número 1″ en la previa del partido y los fanáticos del Lille le hicieron sentir la hostilidad durante todo el duelo en el Estadio Pierre-Mauroy, pero el Dibu se desquitó en la definición desde los 12 pasos e incluso tuvo varios gestos provocadores contra las tribunas.

Cuando se concretó el pase del Aston Villa a semifinales, que llevaba 42 años sin dar peleas de este tipo en certámenes internacionales, el arquero argentino habló ante la prensa sobre el cruce que tuvo con el público. “Me motiva la afición cuando me tiran cosas a la espalda. Toda mi vida me han tirado cosas a la espalda y siempre me levanto, ya sabes. Me da energía para rendir”, dijo en declaraciones que replicó la cuenta oficial del club.

También se refirió a las dos amarillas que recibió: “Tengo mala reputación con hacer tiempo, porque el otro arquero hizo exactamente lo mismo que yo y a mí me amonestan después de los 30 minutos. Estábamos perdiendo el partido así que no entiendo qué hizo el árbitro. Después no había pelota en el penal y fui a pedir una pelota al alcanzapelotas y fui amonestado. Entonces no entiendo las reglas”.

“Soy el dueño de mi carrera, de mi rendimiento. Sé que mi equipo me necesita en esos momentos. Incluso ayer viendo la definición entre Real Madrid y Manchester City el técnico (Emery) dijo que quizás podíamos ir a penales. Así que en mi cabeza, siempre estoy. En esos momentos soy el dueño del área”, expresó sobre su nivel en los penales.

Ante los micrófonos de TNT Sports, afirmó: “Yo siempre pienso que soy un creyente, un trabajador, y estaba en mi destino estar aquí de nuevo”.

Los Villanos ahora disputarán las semifinales entre el 2 y el 9 de mayo contra el Olympiakos con el fin de sacar boleto a la gran final que se desarrollará en Atenas el miércoles 29 de mayo. Mientras tanto, siguen dando pelea en la Premier League con el fin de conseguir el boleto directo a la Champions League: están cuartos con 63 puntos, tres más que Tottenham cuando restan cinco jornadas para el final.

“Me siento bien, amigo, me siento bien. Ya sabes, me encanta este club de fútbol, jugar una semifinal es algo increíble. Tienes que celebrar estas pequeñas victorias después de, creo, 42 años tenemos una semifinal de una competición europea. Es notable. Creo que los aficionados deberían darnos un empujón el domingo contra Bournemouth porque va a haber gente cansada. Así que necesitamos que los aficionados locales acudan el domingo y nos den un empujón para llegar hasta el final”, advirtió de cara al choque por Premier del domingo a las 11 de la mañana (hora de Argentina).

Hay un dato del rendimiento de Aston Villa que no se puede pasar por alto, a pesar que todavía restan varias fechas de la Premier. El elenco con casi 150 años de vida fue campeón de la primera división inglesa por última vez en 1980, mientras que su última gran actuación fue con el segundo lugar que firmó en el torneo de 1992/93 que obtuvo Manchester United.

Los dirigidos por Emery buscarán en esta temporada darle al club un rendimiento destacado y mejorar lo hecho a lo largo de las últimas tres décadas tras aquel segundo puesto. Sus mejores números se vieron con el cuarto lugar de 1996 y el quinto obtenido en 1997. Desde allí, los Villanos culminaron seis veces en la sexta colocación de la tabla como mejor resultado pero luego navegaron siempre entre la parte media-baja de la clasificación, sumando inclusive tres temporadas en la segunda división entre 2016 y 2019.