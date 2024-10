McGregor perdió una fortuna por apostar en contra de Ilia Topuria: la violenta frase del campeón de UFC al irlandés

McGregor apostó medio millón de dólares a la derrota de Topuria

Conor McGregor perdió una considerable suma de dinero tras apostar en contra de Ilia Topuria, el luchador hispano-georgiano que defendió exitosamente su título de peso pluma en la Ultimate Fighting Championship (UFC). Topuria se impuso de manera contundente al estadounidense Max Holloway en un combate que capturó la atención de los aficionados a las artes marciales mixtas.

El peleador irlandés, conocido por su interés en las apuestas, decidió arriesgar medio millón de dólares a favor de Holloway, confiando en que el estadounidense lograría noquear a Topuria. McGregor compartió en sus redes sociales una imagen que mostraba la cuantiosa apuesta realizada para este enfrentamiento.

Además de apostar en el combate entre Topuria y Holloway, McGregor también jugó dinero en otra pelea, apostando a que Robert Whittaker vencería a Chimaev por nocaut. Sin embargo, ninguno de los resultados se concretó, lo que resultó en una pérdida total de medio millón de dólares para el irlandés.

Tras el combate, McGregor no se mostró satisfecho con la derrota en las apuestas y lanzó un mensaje provocador a Topuria a través de Twitter, invitándolo a que lo contactara. Sin embargo, Topuria optó por no responder al llamado del irlandés y solo atinó a dedicarle unas palabras: “Siempre miente con que va a volver. Estás enfermo, tienes problemas que arreglar en tu mente. Pide a Dios no cruzar tus caminos conmigo nunca porque te voy a reventar cuando te vea”.

El combate por el título ha dejado un espectáculo del más alto nivel en las artes marciales mixtas. Topuria se impuso a Holloway en una pelea para la historia por nivel, técnica y por la forma en la que ha terminado: KO de Ilia a Max.

Topuria retuvo su cinturón del peso pluma en UFC tras noquear a Holloway

Esta pelea no solo reforzó la reputación de Topuria como uno de los luchadores más formidables, sino que también significó la primera vez que Holloway, en doce años de carrera en la UFC, sufrió un nocaut, consolidando así el prestigio del campeón.

Topuria, quien reside en Alicante, llegó al combate en Abu Dabi decidido a demostrar que su victoria anterior no fue un golpe de suerte. Hace ocho meses, había logrado arrebatar el título al australiano Alexander Volkanovski, y ahora se enfrentaba a Holloway. El desarrollo del combate mostró a un Topuria implacable y estratégico, capaz de conectar un impactante derechazo en el rostro de Holloway apenas un minuto en el tercer asalto.

En el segundo round, la pelea se había llevado totalmente al boxeo. El intercambio de golpes fue recíproco, ambos conectaron volados de derecha y vaticinaban que la pelea podía alargarse más de lo esperado. Topuria se abrió paso entre los golpes de Holloway, y en el tercer asalto aterrizó un derechazo preciso sobre su mandíbula, que dejó al hawaiano tambaleándose, para después finalizarle y lograr un nocaut histórico al superar la resistencia del luchador.

“Gracias a Dios, todo le pertenece, él me da todo lo que tengo”, declaró Topuria, visiblemente emocionado tras vencer a uno de sus ídolos. “He seguido tu carrera, me has inspirado a mí y a toda una generación. Quiero ser una pequeña porción del ejemplo que ha sido Holloway para la nueva generación”.

El propio Holloway reconoció la calidad de su rival: “Es muy bueno en todo, el golpe me hizo más daño del que pensaba. Me quito el sombrero con él. Ha sido el mejor. Me ha dicho que volveré y eso haré”.