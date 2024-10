La visita especial de tres artistas argentinos que sorprendió a Franco Colapinto antes del Gran Premio de México

Niki Nicole, Duki y Bizarrap en México junto a Colapinto

Franco Colapinto se transformó en la sensación de la Fórmula 1. Desde su desembarco para el Gran Premio de Italia, en Monza, el piloto argentino logró, a base de resultados y gracias a su carisma, que los amantes del automovilismo y otros que no conocían tanto sobre la máxima categoría del automovilismo mundial, se interesen sobre su recorrido a bordo de su Williams.

Tras sus grandes actuaciones, que incluyó un meritorio 8° lugar en el circuito callejero de Bakú, en Azerbaiyán, lo que significó sumar los primeros puntos (4) para un argentino en la F1 en más de cuatro décadas, diferentes personalidades se sumaron en el último tiempo a la Franco-Manía. En las últimas horas, antes del Gran Premio de México, se conoció que Bizarrap viajó a la ciudad sede de la fecha 20 del calendario junto a Niki Nicole y Duki.

El DJ y productor, reconocido mundialmente por sus Sessions con grandes cantantes de diferentes latitudes, se tomó un vuelo privado en compañía de las nuevas estrellas de la música argentina para presenciar la quinta carrera de Colapinto en la Fórmula 1. Es más, el que publicó una foto de los cuatro juntos a modo de anticipo de una charla con el piloto de la escudería Williams fue el streamer Luquitas Rodríguez.

“Se juntó la banda”, escribió el conductor de Paren la Mano, programa que se emite todos los días por la plataforma Vorterix. Además, Nicole publicó una foto en su cuenta de Instagram en la que se la puede ver con el cantante y el productor en pleno vuelo.

Niki Nicole, Duki y Bizarrap viajaron a México para ver a Colapinto

Es importante recordar que Bizarrap fue una pieza relevante en la ingeniería financiera que llevó a Colapinto a subirse a la butaca del Williams tras la salida del estadounidense Logan Sargeant. Luego de su triunfo en la carrera de la Fórmula 3 en Monza en septiembre del año pasado, los fanáticos de Franco encabezaron una acción en redes sociales e hicieron tendencia el hashtag #FranColapintoALaF2. Allí fue donde se sumó el reconocido productor, quien fue el artífice para la llegada del principal sponsor, Globant.

El mánager de Bizarrap, Duki y Niki Nicole (Federico Lauría) tiene buena relación con Martín Migoya, CEO y fundador de la empresa de ingeniería de software y tecnología que desde mayo de este año presta sus servicios a la F1 y en las últimas semanas también se convirtió en patrocinante de la escudería británica.

Una vez que se conoció la novedad de que Colapinto fue confirmado como piloto de F1, el productor habló en una entrevista con el youtuber español Víctor Abad. “Nosotros nos enteramos el sábado pasado. Yo estaba llegando al estudio y me llega un mensaje de Franco diciendo ‘Amigo, te tengo que llamar ya’. Franco me tiró: ‘Me llamaron de Williams que tengo que subir, tengo que subir. Necesito sponsors’… Ahí yo le pregunto: ¿Seguro Fórmula 1?, ‘Casi confirmado Fórmula 1′, me dijo. Ahí me volví loco”, reveló Bizarrap.

“Lo llamé a Fede que es mi mánager y tiene una muy buena relación con Martín (Migoya) y también estaba Gastón (Parisier). Tenemos que conseguir a Globant como sponsor otra vez y Mercado Libre se sumó. Creo que el Automóvil Club Argentino también. Lo logramos entre todos y con el apoyo de la gente que empezó a apoyar. Sabían que a mí me gustaba la F1. A todos nos salió de corazón porque hacía 23 años que no teníamos un piloto en la F1 y acá en Argentina nos gusta mucho el automovilismo”, concluyó el reconocido productor musical argentino, que además es fanático de Vélez.

Este domingo, los tres acompañarán a Colapinto en el autódromo Hermanos Rodríguez para alentar al piloto argentino en una nueva presentación de la Máxima. Franco largará desde el 16° puesto luego de no completar una buena clasificación.