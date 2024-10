El jefe de Williams se refirió a los rumores del posible desembarco de Franco Colapinto a Racing Bulls

James Vowles fue consultado sobre el futuro de Franco Colapinto en 2025

En el ambiente de la Fórmula 1 las oportunidades para los pilotos jóvenes suelen ser contadas y sumamente disputadas. Sin embargo, Franco Colapinto, producto de su gran irrupción y talento, ha sabido capturar la atención de la categoría en tan solo cuatro grandes premios. Su debut en la Fórmula 1 el pasado agosto en el Gran Premio de Italia, sustituyendo a Logan Sargeant en el equipo Williams, dejó una fuerte impresión. En su breve paso por la categoría, Colapinto no solo sumó puntos en carreras tan competitivas como Azerbaiyán y Estados Unidos, sino que también estuvo cerca de meterse entre los diez primeros en las otras carreras. Este rendimiento, sólido y constante, ha generado un gran interés a su alrededor, tanto en el paddock como entre los aficionados al automovilismo.

James Vowles, jefe del equipo Williams, ha sido uno de los principales promotores del joven piloto argentino y está plenamente consciente de su potencial. Sin embargo, la estructura de Williams ya tiene su alineación titular completa para la próxima temporada con Alex Albon y Carlos Sainz, lo que deja a Colapinto sin un asiento en el equipo. Aun así, el ingeniero británico no pierde la esperanza de ayudarlo a asegurar un lugar en la parrilla de 2025. “Si no corre en otro lado, estará con nosotros como piloto de reserva y hará pruebas con los monoplazas antiguos para mantenerlo básicamente vigente. Y como hemos visto este año, hay suficientes oportunidades donde pilotos de reserva pueden dar un paso al frente”, aseguró en una entrevista transmitida por Sky Sports F1 durante la segunda práctica del Gran Premio de México.

Aunque el propio Vowles desea que Colapinto siga ganando experiencia, el número de equipos con asientos disponibles para la próxima temporada es limitado. Actualmente, Sauber y Racing Bulls son los únicos que aún no han cerrado su alineación completa para 2025. En el caso de Sauber, se espera una decisión para mediados de noviembre sobre el piloto que acompañará a Nico Hulkenberg en el equipo (en carrera, además del argentino, figuran el finlandés Valtteri Bottas, el brasileño Gabriel Bortoletto y el alemán Mick Schumacher).

Mientras tanto, en la escudería hermana de Red Bull, se da por hecho que Liam Lawson será el compañero de Yuki Tsunoda en 2025, lo que complica aún más el panorama para Colapinto. La única posibilidad concreta para Colapinto de obtener un lugar sería si se produjese un cambio en la alineación de pilotos, donde Sergio ‘Checo’ Pérez es uno de los nombres que podría estar en juego. A pesar de que el piloto mexicano tiene contrato hasta 2025, su temporada ha sido complicada, con algunos altibajos que han generado rumores sobre su continuidad.

Cuando se le preguntó al director de Williams si había habido alguna conversación con Helmut Marko, responsable de la elección de pilotos en Red Bull, Vowles respondió con cautela: “Es una pregunta muy atrevida, pero como puedes imaginar si estás en una negociación sensible no dices nada públicamente. No puedo realmente responder a eso”.

Esta respuesta evasiva alimenta aún más las especulaciones sobre el posible vínculo de Colapinto con Red Bull, especialmente considerando que el propio periodista David Croft lo catalogó como el ‘rumor del paddock’ durante la transmisión de Sky Sports F1. En el caso de que Checo Pérez dejara Red Bull, el equipo podría explorar opciones con pilotos jóvenes y talentosos, y el nombre de Colapinto figura en las listas de aquellos con un desempeño destacable y una notable proyección.

Christian Horner, jefe de equipo de Red Bull, fue consultado sobre la situación de Pérez en la rueda de prensa de jefes de equipo en el Gran Premio de México, y sus palabras fueron claras, al menos públicamente, sobre el futuro del piloto mexicano. “‘Checo’ es nuestro piloto. Tiene contrato para 2025. Es competitivo, es hambriento, no está feliz con su situación actual. Como equipo estamos haciendo lo mejor para apoyarlo y, obviamente, es un gran fin de semana para él aquí, tiene un enorme apoyo”, afirmó Horner.

Por ahora, el futuro de Colapinto en la Fórmula 1 es incierto. Sin embargo, lo que es indudable es que su desempeño en estas primeras competencias ha demostrado que posee la capacidad y la tenacidad necesarias para competir al más alto nivel. En el peor de los casos, como indicó Vowles, el argentino podría regresar a Williams como piloto de reserva, un rol que le permitiría mantenerse activo y listo para cualquier oportunidad. Al mismo tiempo, este puesto le permitiría continuar participando en pruebas con monoplazas de años anteriores, algo que le brindaría experiencia valiosa en la categoría.