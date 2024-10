Oscar Ruggeri contó detalles de la visita a Carlos Bilardo: “Él nos dirigió y nos educó”

Oscar Ruggeri, Oscar Garré, Jorge Burruchaga, Sergio Batista, Carlos Tapia y Ricardo Giusti visitaron a Carlos Salvador Bilardo, en un emotivo encuentro que dieron a conocer por redes sociales. Tras pasar una jornada con el Doctor, el Cabezón Ruggeri contó detalles de la reunión con el DT campeón del mundo en 1986.

“¡Cómo come! ¡No sabes! Ahí está, peleándola, bien... Cada vez que nosotros vamos en camino a verlo, pensamos que nos vamos a encontrar con el tipo de 45 años que nos empezó a dirigir. Y ese tipo no está más”, reflexionó el ex defensor en el programa F90 que se emite por ESPN. “Está éste Bilardo, que nos hacía reír ayer. Le gritamos, le decimos de todo nosotros. Lo puteamos porque ahora podemos, lo puteamos de las cosas que nos hizo hacer. Cosas que hicimos nosotros con este tipo, nos llevó a hacer cosas increíbles que en la actualidad no existen. No hay posibilidad alguna de que un entrenador haga lo que nos hizo a nosotros”, detalló el ex jugador de Boca Juniors y River Plate.

Ruggeri, junto con el panel del programa, repasaron las postales que subieron a redes sociales para reflejar la visita al Narigón: “Ahí (en referencia a la foto) estábamos contando las historias desde que comenzamos, desde el ‘83 con el partido contra Chile, de los jugadores que había. Después, de esos jugadores, creo que la mitad no fue al Mundial. Estaban Trossero, Marangoni, Arregui...”.

Seis campeones del mundo visitaron a Bilardo

Ruggeri, de 62 años, recordó una anécdota que protagonizó el ex DT con Carlos Motoneta Arregui: “Arregui en ese partido no fue al rebote y Bilardo rompía los huevos con el rebote. ‘Vayan al rebote de los arqueros, desconfíen de los arqueros’. Arregui no fue al rebote y fue gol... Entonces durante tres años en las charlas nos decía: ‘Acuérdense que Arregui no fue al rebote’, pobre Arregui era como que estaba con nosotros”, relató.

El vínculo entre los futbolistas campeones del mundo en México 1986 y el Doctor Bilardo se mantiene firme a pesar de los años. Los momentos vividos en la selección argentina fueron tan intensos que quienes pasaron por las manos del DT quedaron marcados por siempre con su legado y sus aprendizajes. El ex DT de 86 años fue diagnosticado en 2019 con el síndrome de Hakim-Adams, una condición neurológica también conocida como hidrocefalia normotensiva. Es por eso que Bilardo se encuentra bajo atención médica constante. A pesar de su enfermedad, el ex director técnico sigue rodeado del afecto de sus seres queridos.

“Está cuidado por dos chicos que son unos fenómenos, están atentos a todo. Ayer le sacaron las galletitas, le sacaron las de chocolate, que yo lo puteaba porque a nosotros nos decía no coman chocolate. Nos reímos, era el tema de estar un ratito con él y pasarla bien. Este tipo nos dirigió, nos enseñó cosas y nos educó en un montón de cosas. Tenemos cosas en la cabeza que no vamos a sacar nunca más”, expresó.

El reencuentro con Bilardo abrió también la puerta a algunas de las historias que vivieron durante toda la estadía con la Albiceleste: “Contábamos una anécdota, que creo que estábamos en Australia, y estábamos charlando con el Cholo Simeone porque Bilardo le estaba comiendo la cabeza para que juegue por izquierda y por derecha. Y Garré decía: ‘Que se termine esto que los jugadores tienen que jugar por todos lados, el 4 es 4, el 3 es 3′. Y Bilardo al lado... Nosotros le hacíamos seña ‘pará’. Y de ahí no lo convocó más, Garré no vino más a la Selección”.

Luego de una nueva visita al eterno entrenador, Ruggeri compartió en su cuenta de Instagram varias imágenes de la jornada. En una de las fotos, el Cabezón expresó su alegría por reencontrarse con uno de sus principales formadores: “Visitando al Más Grande! Que lindo verte bien Carlos”, escribió, acompañando el mensaje con emojis de corazones. Por su parte, Jorge Burruchaga también reflejó su emoción en redes sociales: “Qué linda tarde pasamos, maestro”.

En diciembre del año pasado, Oscar, Burru y Giusti también habían compartido un día con Bilardo: “¡Morfa! ¡Lo que come! Le gustan las galletitas, le mete a las de chocolate, que a nosotros no nos dejaba comer, entonces ayer le decía: ‘Ah... ¿Te comés las de chocolate ahora? Y a mí me decías que yo tenia 20 años, tenía una energía y me decías: no comás de chocolate que no podés comer. ¿Cómo vas a comer chocolate? Me tenías cagando’. Se reía...”, recordó por entonces el Cabezón.

Aquel día también brindó detalles de la rutina del Doctor: “Se despierta tempranito, desayuna y duerme hasta las 13:30. Luego, le meten el programa nuestro. Le pregunté si estaba viendo a la Selección y me respondió que sí. Le digo: ‘¿Y? Juegan bien estos’. Me dice que sí. Le digo: ‘Juegan mejor que nosotros’. ¿Te acordas lo que éramos nosotros antes de 1986? Me queda mirando, como diciendo: ‘Eran espantosos’. Cada vez que juega Argentina, lo sientan frente al televisor y ve a la Selección”. Son habituales las visitas al Narigón por parte de sus ex dirigidos, una costumbre que se repite desde hace tiempo.