Deyverson siguió su show tras ser figura contra River e hizo tentar a Milito con un mensaje a su esposa: “Dejé de beber cerveza”

La respuesta de Deyverson tras la goleada del Atlético Mineiro sobre River Plate

Atlético Mineiro dio el golpe y logró un gran triunfo en el partido de ida por una de las semifinales de la Copa Libertadores. El Galo superó 3-0 a River Plate y sacó una buena ventaja de cara a la revancha, que se jugará en Buenos Aires dentro de una semana.

La gran figura de la noche en Belo Horizonte fue Deyverson. El delantero de 33 años se llevó los flashes gracias a sus dos goles de gran factura. Más allá de su actuación en el campo de juego, el atacante que tuvo un paso por Palmeiras y varios equipos del fútbol portugues, también fue protagonista durante la conferencia de prensa post partido. En el diálogo con los medios, una respuesta hizo reír a Gabriel Milito, DT del equipo ganador.

“La pregunta es para Deyverson, pero reflejando una frase que dijo Milito cuando llegó: ‘Nunca a mi equipo le va a faltar energía, sobre todo en casa. Y Deyverson, que llegó más tarde, es un símbolo de esa energía, porque aporta eso y un poco más. Pero además de esta cuestión de la energía, de la entrega, usted ha demostrado, creo que al 90% de los aficionados, que Deyverson no es sólo un jugador de último tercio. Es un jugador que aporta juego fuera del área, genera amplitud, ataca desde atrás y, lo más importante, marca el gol y se va a celebrarlo con los aficionados. Le felicito’”, fue lo que mencionó un periodista en relación al comentario del entrenador argentino sobre el delantero.

“¿Es para mí? Después de eso....”, contestó Deyverson, a lo que Milito retrucó entre risas: “Acá hay que correr”. ¿Cómo siguió la respuesta de la estrella del partido? “Sí… Marcar goles, pero hay que correr… Claro... papá. Hay que correr, darlo todo, hacer que las cosas sucedan. Porque hablar es muy fácil, ¿no? Hacer las cosas es diferente. Así que me alegro de que me digas eso. No suelo escuchar estas cosas. Normalmente dicen que soy un tipo que hace folklore, que se tira al suelo, pero independientemente de eso he demostrado en el campo lo que es el buen fútbol, lo que es jugar, marcar goles, dejar de hacer esas cosas que no me ayudan. Realmente tienes que hacerlo para conseguir momentos maravillosos en tu carrera. Así que soy un tipo muy privilegiado, soy un tipo muy bendecido porque Dios ha estado trabajando en mi vida”, agregó el punta.

En la charla, Deyverson también aprovechó la ocasión para destacar la importancia que tuvo su pareja Karina Alexandre para mejorar en su cuidado fuera del campo para tener un mejor rendimiento como futbolista.

* Deyverson le agradeció a su pareja tras la victoria ante River

“Nunca puedo dejar de hablar de mi mujer, porque si estoy haciendo esto, si estoy haciendo todo esto en este momento de mi carrera, es porque hoy estoy comiendo bien. Como he dicho varias veces, dejé de beber cerveza, dejé de hacer muchas cosas que me estorbaban para poder rendir bien en el campo”, explicó Deyverson.

Una vez que terminó el encuentro, el ex jugador del Cuiabá también se refirió al impacto de su novia de 26 años en el cambio que hizo en su vida. “Le agradezco a mi esposa, que es maravillosa. Y sin ella no estaría viviendo esto que me está pasando. Entonces muchas gracias a ella por su apoyo”, dijo sobre Karina, quien es veterinaria y conoció al atacante a través de las redes sociales.

En una entrevista que Alexandre brindó a O Globo, relató cómo fue el primer encuentro y la reacción que tuvo Deyverson. “Cuando él llegó a mi casa llevaba una camiseta brillosa, un pantalón corto negro y unas zapatillas naranjas. Entré al coche y lo primero que hizo fue soltar un gas”, contó Karina.

Deyverson y su esposa, Karina Alexandre

Además de agradecer a su pareja, el jugador no escatimó en elogios para con el club que lo recibió a principios de la temporada. “Esto sucedió porque el presidente, porque este club creyó en mí, como el entrenador, que me dio esta oportunidad. Así que hoy estoy haciendo todo esto en el campo. Es histórico, es un momento que nunca imaginé en mi vida y estoy muy feliz. Espero poder seguir así, porque todavía no se ha ganado nada. Hay momentos buenos, pero hay momentos que hay que marcar. Así que todavía queda mucho para que pueda marcar, si Dios quiere, en una final”, añoró a la espera del partido de vuelta.

Otro de los momentos destacados del delantero nacido en Río de Janeiro fue cuando comparó su forma de ser dentro del campo. “Yo soy un poco parecido a los argentinos en mi manera de jugar. A ellos les gusta hacer tonterías cuando están ganando y sonreír. Después cuando están perdiendo se calientan. Ellos también tienen que mirar lo que hacen porque cuando están ganando hacen lo mismo. Yo soy así, tengo mucho respeto. Dentro de la cancha voy a dar la vida por mi escudo”.

Para cerrar, tras el triunfo recibió un pedido especial. Una periodista local le dio una muestra del trofeo de la Libertadores y le pidió que hiciera una “declaración de amor” para con el premio que Mineiro espera obtener por segunda vez en su historia. “Ustedes sabe que el primer lugar lo tiene mi esposa, pero espero que sea también parte de mi vida junto a su hermana que la tengo aquí tatuada”, dijo el delantero en relación a la consagración de la que fue parte con Palmeiras en 2021. ¿Repetirá con el Galo? Todavía restan más de 90 minutos para confirmarlo.

La "declaración de amor" de Deyverson a la Libertadores