Norris elogió a Colapinto, pero le dejó una serie de advertencias: “Ser un piloto de Fórmula 1 no se trata sólo de conducir rápido”

Lando Norris aseguró que Franco Colapinto todavía no vio "la parte más difícil de la Fórmula 1"

De cara a un nuevo fin de semana de Fórmula 1, que se celebra en el Circuito de las Américas en Austin, Lando Norris habló sobre el presente de Franco Colapinto y la dificultad que tienen los pilotos a lo largo de la temporada. El notable rendimiento del argentino en pista y fuera de ella en la que volvió a ser tendencia por su carisma, lo siguen poniendo como una de las máximas promesas de la Máxima y su nombre gira por todo el paddock.

Antes de que los corredores se suban al monoplaza el día viernes para arrancar la única práctica libre del Gran Premio de los Estados Unidos, ya que contará con carrera sprint, Lando pasó por la conferencia de prensa que realiza la entidad organizadora y habló sobre la tendencia que están teniendo las escuderías a la hora de contratar a pilotos jóvenes y la amenaza que esto conlleva. A pesar de que el británico no negó el talento y los buenos rendimientos del nacido en Pilar, al igual que otros participantes como Liam Lawson y su compañero Oscar Piastri, aclaró que hay otros matices que influyen en el rendimiento global en todo el año.

“¿Es un riesgo? Creo que sigue siendo un riesgo, sin duda. Creo que lo que estamos viendo es que aparecen pilotos con mucho talento. Siento que soy mayor cuando lo digo, pero, ya sabes, como Liam, como Oscar, como Franco, creo que vas a ver a muchos pilotos que llegan y hacen un buen trabajo y rinden, se clasifican bien y cosas así”, argumentó Norris. A esto le sumó: “Creo que eso es lo que les sale más natural a los pilotos. Pero cuando miras la Fórmula 1, no se trata solo de un fin de semana o dos fines de semana o tres fines de semana. Se trata de 24 y de una temporada completa y se trata de desarrollar el coche a lo largo de las temporadas”.

Lando Norris aseguró que Franco Colapinto todavía no vio "la parte más difícil de la Fórmula 1" (REUTERS/Kaylee Greenlee Beal)

“Creo que hay muchos pilotos que pueden llegar y conducir un coche de Fórmula 1 rápidamente. Y creo que esa es la parte más fácil. Para eso nacimos, es lo que hacemos en la vida, es conducir lo más rápido que podamos. La parte difícil es la parte más larga de todo. Son las 24 carreras, no chocar el coche cada fin de semana, no cometer esos errores tontos, ayudar a tu equipo, ser un líder de equipo, no solo mirar esta temporada, sino mirar hacia el próximo año y saber cuándo hacer sacrificios para los años siguientes”, siguió.

Lando Norris sabe lo que es debutar a temprana edad en la categoría, ya que en el año 2019 firmó contrato con McLaren como piloto titular a sus 19 años, pero ya estaba en el equipo en la parte de desarrollo desde 2017. A pesar de que siempre se mostró como uno de los máximos exponentes para dominar la Máxima en las temporadas venideras, apenas logró subirse a lo más alto del podio en su sexto año cuando ganó el GP de Miami.

Franco Colapinto afrontará su cuarta carrera en la Fórmula 1 (Crédito: Prensa Williams)

El corredor siguió explicando las dificultades de los rookies. “Hay muchas cosas que hacen que un piloto sea más completo en lugar de alguien que puede simplemente llegar y rendir un fin de semana. Y no les quito nada a esos muchachos. Por ejemplo, cuando ves a Franco llegar y hacer el trabajo que ha hecho en medio de una temporada, es bastante impresionante”, comentó. Por su parte, también comentó: “Y creo que todo el mundo lo reconoce, pero es otro trabajo hacer eso cada fin de semana, no cometer errores, no chocar el coche, especialmente ahora en un campeonato con límite de costos, es aún más complicado empujar y encontrar esos límites”.

“Así que tienes esos pros y contras, pero ser un piloto de Fórmula 1 no se trata solo de conducir un coche rápido, que creo que mucha gente puede hacer, sino de hacer eso además de hacerlo en cada carrera, en cada clasificación, trabajando juntos como un equipo. Creo que eso es lo que hace a un buen piloto en general, no solo a un piloto rápido”, concluyó.

De esta manera, Colapinto deberá afrontar una nueva carrera tras los comentarios del británico, que dejó en claro que está realizando un buen trabajo, aunque todavía no tiene asiento para la próxima temporada. Norris seguirá con su trabajo de acortar distancias frente a Verstappen en lo más alto de la clasificación, ya que se ubica a 52 puntos a falta de cinco carreras.