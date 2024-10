Sigue el furor por Franco Colapinto en la Fórmula 1: su gesto con los argentinos y la pícara respuesta a una joven

Franco Colapinto se sorprendió al ver argentinos en la tribuna un jueves

Después de revisar la pista, Franco Colapinto está feliz. Como indicó en la previa al Gran Premio de Fórmula 1 de los Estados Unidos que se disputará este fin de semana en el Circuito de las Américas en Austin, Texas, nunca antes corrió en autos tan cerca de su casa, pese a estar en este momento a 8.264 kilómetros de su querido Pilar, en la zona norte del Gran Buenos Aires.

La pasión de los fanáticos ya se siente en Norteamérica y el piloto de Williams hizo de las suyas este jueves. Primero se asombró cuando vio a un puñado de argentinos en la tribuna que está frente a los boxes. “¿Qué hacen un jueves acá?”, preguntó el corredor de 21 años, quien se acercó al muro que separa la pista para saludar a los hinchas.

En los jueves previos a las carreras no hay actividad en pista y es el día ideal para que la prensa pueda obtener testimonios, ya sea con las ruedas de prensa organizadas por la Federación Internacional del Automóvil (FIA), como con las entrevistas que los medios pautan con anticipación con las escuderías para poder hablar con los corredores.

También hay mucho trabajo para los mecánicos a la hora de trabajar sobre los autos y las escuderías suelen practicar los recambios de neumáticos o los pilotos ultiman los detalles de las butacas. Franco se encontró con un centenar de argentinos que se acercó a la zona de boxes y el bonaerense dejó lo que estaba haciendo en Williams y fue hacia donde estuvieron los fanáticos. Se sacó el casco y comenzó a sacarse fotos y firmar autógrafos, en un video que fue posteado por la Fórmula 1 en sus redes sociales.

Más tarde apareció junto a una joven que le preguntó cuál fue el primer auto que tuvo y la sorprendió al decirle que no tenía uno y la remató con una propuesta: “No tengo auto en la calle, no manejo. Si me pedís que te lleve, te alquilo uno”.

La sagaz respuesta de Franco Colapinto

Estos videos volvieron a causar furor en las redes sociales y fueron virales como todo lo que suele acontecer con el piloto que este fin de semana disputará su cuarto evento con la Máxima y tendrá su debut en una carrera Sprint, este sábado, una competencia que es un tercio de extensión de la que se corre los domingos.

”Estoy feliz de estar aquí, mi sueño es correr en Argentina con la F1. Por ahora esto es lo más cerca que podemos estar de eso. Estuve corriendo toda mi vida en Europa y quizás en Australia, pero no he estado en Estados Unidos, y estas tres rondas (Austin, México, Brasil) son muy especiales para mí porque estoy más cerca de casa”, dijo en la previa Franco.

Para su preparación en Austin efectuó seis jornadas de once horas cada una en el simulador de Williams. El escenario estadounidense también es desconocido para Colapinto, quien en esta fecha contará con un avance en su FW 46: “Tengo la actualización para este fin de semana. Eso también es bueno y emocionante”, aseguró respecto a las mejoras en las suspensiones que tendrá su monoposto.

Franco Colapinto tiene todo dispuesto en el Circuito de las Américas, donde la actividad comenzará este viernes con la única práctica libre, a las 14.30 de la Argentina. A las 18.30 llevará a cabo la clasificación para la carrera Sprint, que disputará el sábado a las 15.00. La clasificación para la competencia del domingo será el sábado a las 19.00 y la carrera principal se llevará a cabo el domingo a partir de las 16.