El probable once que probó Gago en Boca para visitar a Tigre: la llamativa posición que eligió para Zenón

El Boca Juniors de Fernando Gago sigue tomando forma. A solo dos días de su llegada, el flamante entrenador ya mostró señales de lo que quiere y su modalidad de trabajo. En el predio de Ezeiza se pudo ver lo que busca Pintita, que apeló a todo lo que tiene disponible y hasta habló con el Consejo de Fútbol sobre algunos casos como el de Pol Fernández, quien habría sido “indultado” y estará a disposición del DT, aunque de momento presenta un desgarro.

Como indicó el lunes en su presentación, Gago apunta a una recuperación rápida tras cada pérdida de la pelota y no negocia la intensidad de sus equipos. Pretende un conjunto que busque asfixiar al rival y mucha dinámica para poder ser punzante a la hora de cruzar la mitad de la cancha.

En la práctica de este miércoles, el ex volante central surgido del club paró dos equipos con nombres mezclados. Una vez que terminó el ensayo, se pudo saber cuántos de esos 22 jugadores integrarían el once inicial para medirse a Tigre por en Victoria, este sábado desde las 19:15, por la fecha 18 de la Liga Profesional. El Xeneize debe sumar para poder meterse en zona de clasificación a la próxima Copa Libertadores.

Fernando Gago dirigió su tercera práctica en el predio de Ezeiza (@BocaJuniors)

Gago plantó dos elencos. Uno con Javier García; Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Marcos Rojo, Frank Fabra; Cristian Medina, Ignacio Miramón, Agustín Martegani; Exequiel Zeballos, Milton Giménez y Brian Aguirre.

El otro equipo lo conformaron: Sergio Romero; Juan Barinaga, Gary Medel, Aarón Anselmino, Lautaro Blanco; Jabes Saralegui, Tomás Belmonte, Juan Ramírez; Kevin Zenón, Edinson Cavani y Miguel Merentiel.

El que no se entrenó fue Luis Advíncula, quien jugó 70 minutos en la derrota de Perú ante Brasil. Lo van a probar este jueves, pero es una fija que el lateral derecho sea el titular ante el Matador, salvo que presente alguna molestia y busquen preservarlo para el choque ante Gimnasia y Esgrima La Plata por los cuartos de final de la Copa Argentina, el próximo miércoles en la cancha de Newell’s. Se trata de un torneo clave para Boca Juniors porque el campeón también se adjudica un boleto a la Copa Libertadores. Si el lateral incaico no llega, su lugar lo tomará Juan Barinaga.

De no mediar inconvenientes, el probable equipo que jugaría ante Tigre sería con: Sergio Romero; Luis Advíncula, Aarón Anselmino, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Ignacio Miramón, Cristian Medina, Agustín Martegani; Kevin Zenón, Edinson Cavani y Miguel Merentiel.

Fernando Gago emulando a Carlos Bianchi en la foto que enloqueció a los hinchas de Boca Juniors (@BocaJuniors)

Con Zenón se dio la particularidad porque el DT lo colocó por la derecha, a pierna cambiada para su pierna izquierda hábil. La idea de Gago es además darle un lugar como extremo, como solía jugar el paraguayo Matías Rojas en su paso por Racing. En tanto, Merentiel pasaría a jugar por la banda izquierda del ataque. Según se informó, el entrenador pretende que La Bestia sea “el primer defensor” gracias a su despliegue en el área rival. En tanto que Cavani quedaría como el único centro delantero, otro sello del esquema de Pintita.

Por otro lado, Gago habló con el Consejo de Fútbol y consultó acerca de los jugadores que no puede tener en cuenta. En este caso, le informaron que si lo desea, Pol Fernández puede estar a disposición, pese a que el volante estuvo marginado luego de su decisión de no renovar su contrato que caducará en diciembre. Lo propio para otros referentes como Sergio Romero, que tal cual lo informado volvería a la titularidad tras la sanción de dos partidos puesta por la entidad tras su tenso cruce con un plateísta en la derrota 1-0 frente a River Plate, y Marcos Rojo. En tanto, al DT se le indicó de Nicolás Valentini no forma parte de la nómina del plantel principal, ya que quedará con el pase en su poder a fin de año y ya tiene firmado un precontrato con un club europeo.

El entrenamiento de Boca Juniors bajo las órdenes de Fernando Gago

Por último y a modo de nota de color, Fernando Gago se prendió para hacer una remake de una icónica foto de Carlos Bianchi cuando llegó al club a mediados de 1998, y señaló uno de los ingresos de La Bombonera preguntando “¿esto es Boca?”. Pintita hizo lo propio señalando uno de los ingresos del predio de Ezeiza y las redes sociales hicieron un posteo repitiendo aquella frase del Virrey.