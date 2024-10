San Lorenzo tuvo un penal en el último minuto, Fydriszewski la picó y Romagnoli estalló: “Me voy re caliente”

Godoy Cruz y San Lorenzo se reencontraron en Mendoza para disputar los 43 minutos que habían quedado pendientes del encuentro que fue suspendido por la 3ª jornada de la Liga Profesional en mayo a raíz de los serios incidentes que se desataron por entonces en las tribunas. En este caso, el Estadio Malvinas Argentinas tuvo sus butacas vacías y el foco quedó en la última jugada del partido.

En un duelo marcado por las recurrentes faltas y el poco juego fluido de ambos equipos, el pico de emoción llegó al final cuando el árbitro Jorge Baliño cobró un penal sobre Nahuel Perrito Barrios. El lateral izquierdo del Ciclón Elías Báez lanzó un lateral sobre el área defendida por el Bodeguero. La pelota cayó sobre Nahuel Bustos, quien se la bajó al Perrito. El atacante encaró hacia el arco, pero Santiago Martínez lo pisó y el árbitro Jorge Baliño no dudó en pitar la pena máxima. Sólo quedaban unos segundos para finalizar los 43 minutos pautados a disputarse en dos tiempos. El encuentro, que permanecía 1-1 desde mayo, podía modificar su resultado.

Con el vasco Iker Muniain en cancha, el que tomó la responsabilidad inesperadamente fue Francisco Fydriszewski. El Polaco decidió picarla, con tanta mala suerte que el arquero Franco Petroli se lanzó para ese mismo lado y la agarró sin problemas. Para colmo, el lateral rival Lucas Arce le festejó en la cara el error, lo que desató un tumulto entre ambos planteles una vez que el juez pitó el final.

En la conferencia de prensa post partido, el entrenador Leandro Romagnoli fue consultado acerca del penal: “Jugué 20 años, a veces está designado algún jugador. Lo venía pateando Legui (Leguizamón) o Iker. A veces dentro del campo lo deciden los jugadores quién patea. Decidieron que patee el Polaco (Fydriszewski). Después uno no está en la cabeza del jugador a ver qué va a hacer o no. Si sabía que la iba a picar me metía adentro de la cancha para que no la pique. Uno no sabe lo que pasa por la cabeza del jugador”.

El Pipi no escondió la bronca que lo acompañaba por lo sucedido: “¿Cómo me voy? Me voy re caliente. Un partido que no tiene mucho análisis porque nos encontramos con un penal a lo último”.

Y agregó: “Son decisiones. Hay decisiones buenas o malas. Podíamos habernos ido con los 3 puntos que los necesitábamos un montón. Nos vamos con 1 punto que tiene sabor a poco. A veces hay que entender la situación en la que estamos y en el club en que estamos. A veces eso no pasa. Hay que seguir remarcando eso. Estamos en un club muy grande como San Lorenzo. Hay que entender la situación en la que estamos para que se pueda entender dentro del campo de juego, no mucho más que eso. No hay análisis. Estoy caliente por el final”, sentenció.

Con este empate los dirigidos por Romagnoli no pueden despegarse del fondo de la tabla, ya que están 24° sobre 28 equipos en la tabla acumulada y los separan ocho puntos de Tigre, que está último y descendería a la Primera Nacional. Para colmo, el Ciclón sufrió la baja de Gonzalo Luján minutos antes del partido por un insólito accidente: se lesionó al caer sobre una acequia mientras firmaba autógrafos.

Por delante ahora está la jornada 18 del campeonato, donde los de Boedo recibirán a Barracas Central el domingo 20 de octubre a las 19:30 en el Nuevo Gasómetro.

Mientras que el Bodeguero se ubica en plena lucha por los puestos de clasificación continental de 2025. Con 52 puntos se mantiene en la 4° posición de la tabla anual con la misma cantidad de unidades que River Plate pero con menos diferencia de gol sobre el último equipo que entraría a la Copa Libertadores del próximo año. Por ahora se posiciona en puestos de Copa Sudamericana. El Tomba volverá a tener acción el domingo 20 de octubre, a las 19.30, cuando reciba a Newell’s.