Violento show: un boxeador argentino rompió una remera de Brasil y el histórico Popó Freitas lo atacó con una silla

Acelino Popó Freitas enfureció contra Jorge “Chino” Miranda

Este sábado tiene lugar la quinta edición del Fight Music Show en la ciudad de San Pablo. Un evento que despertó gran interés en Brasil por la combinación de personajes pertenecientes a distintos rubros como influencers, artistas o personalidades del deporte responsables de aportar su cuota de show al público y, en el cuadrilátero, la velada tiene como principal atractivo el cruce entre uno de los mejores boxeadores en la historia de ese país, Acelino Popó Freitas, y su colega argentino, Jorge El Chino Miranda. Un duelo que empezó a jugarse días atrás con un duro enfrentamiento entre ambos.

Las imágenes en la previa al combate sorprendieron en el ámbito de la disciplina, ya que en uno de los encuentros acordados para la promoción del choque, Miranda tuvo un polémico gesto contra su competidor a la hora de sacar una camiseta de la selección brasileña y, haciendo gala de su bestial fuerza, la rompió ante los ojos de Popó, quien estalló de furia, levantó una silla y se la revoleó sobre su cabeza. Esto provocó la entrada inmediata en escena de los colaboradores de cada uno para separarlos y evitar que la situación tenga mayores consecuencias antes de medirse en el ring. Todo parte del show...

En charla con Globoesporte, el deportista argentino emitió una respuesta tras ser criticado por esta acción: “Quiero explicárselo al pueblo brasileño. Hoy en día, si hacés eso para llamar la atención del público, es parte del espectáculo. La pelea con Popó es una oportunidad muy grande para mí”. En este sentido, señaló: “La motivación para estar aquí es poder luchar contra un campeón mundial. Lo respeto como boxeador. Sé que es un gran campeón y una gran leyenda, pero vine a pelear. Soy un boxeador como él y merezco esta oportunidad de darle al público un buen espectáculo, una buena pelea. Y sé que ganaré porque estoy bien preparado. Confío en mí y en mi preparación. Estoy preparado para ganar”.

Freitas, dueño de coronas mundiales en el pugilismo en dos categorías distintas, exteriorizó su enfado en una entrevista con ESPN: “Eso ya fue una intimidación con él. ¡No vengas aquí a romper camiseta de Brasil que no da resultado! ¡No!”. En distinto orden, se mostró confiado para llevarse la victoria y aseguró que podría ser incluso más sencillo ganar que en el Fight Music Show 4, en el cual venció por KO en los primeros 36 segundos de pelea al ganador de la primera edición de Gran Hermano de ese país y ahora actor y fisicoculturista, Kleber Bambam: “¿Si puede ser más fácil? Sí. Si él aguanta, puede que dure más. Si no aguanta, se cae. Estoy preparado para eso”.

El noacut de Acelino Popó Freitas a Kleber Bambam

Más adelante, desgranó cuál será su estrategia durante los seis rounds de dos minutos cada uno: “Entraré buscando la pelea y agresivo como siempre. Más cauteloso, porque es una pelea profesional, pero más calmado, ¡nunca!”. Vale aclarar, el resultado de la cita no aplica al récord de los peleadores al no ser un evento de boxeo oficial, según confirmó ESPN. Además, los guantes pesan doce onzas y no hay límite en el número de derribos (caídas del oponente al suelo por golpes rivales) por ronda.

La cartelera también cuenta con el enfrentamiento entre el cantante MC Livinho y el influencer Fê Alves, quien posee más de tres millones de seguidores en Instagram. Además, otro trabajador de la voz saldrá a escena porque el cantante, Nego do Borel, chocará con Luiz Otávio Mesquita, hijo del presentador Otávio Mesquita; y los actores Lucas Penteado y Thomaz Costa también se batirán a duelo, entre otras peleas.

La cartelera del Fight Music Show 5:

• Acelino ‘Popó’ Freitas vs Jorge ‘El Chino’ Miranda

• MC Livinho vs. Fê Alves

• Luiz Otávio Mesquita vs. Nego do Borel

• Lucas Viana vs. Hadballa

• Thomaz Costa vs. Lucas Penteado

• Rey Physique y Capial vs. Pobre Loco y Jr Dublê

• Esquiva Falcão vs. Morramad Araújo

• Iago Freitas vs. Paulo Roberto