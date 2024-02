Un fisicoculturista influencer provocó al ex campeón mundial brasileño Acelino Popó Freitas y terminó noqueado a los 36 segundos

El noacut de Acelino Popó Freitas a Kleber Bambam

Acelino Popó Freitas es considerado uno de los boxeadores más importantes en la historia de Brasil. Entre fines de los 90 y principios de los 2000, puso la bandera de su país en lo más alto de los cuadriláteros con sus coronas mundiales de pugilismo en dos categorías distintas. Ese palmarés, que todavía sigue presente aún a sus 48 años, es el que se propuso desafiar el fisicoculturista y actor Kleber Bambam, que obtuvo fama en su país en el 2001 tras ser el primer ganador del popular reality show Gran Hermano.

El evento despertó gran interés en Brasil por el alto perfil de ambas personalidades en sus respectivos rubros y terminó siendo el combate estelar del “Fight Music Show 4″, una iniciativa similar a la que sucede en distintas partes del mundo (incluyendo Argentina) con el crossover de peleas entre influencers, artistas o personalidades del deporte.

La pelea que se realizó en el Arena Vibra de San Pablo estaba pautada a seis rounds, pero apenas duró 36 segundos. El hombre que fue propietario del cinturón mundial de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) superpluma, además de alzar la corona de los ligeros de la OMB, dejó en la lona a su contrincante en dos ocasiones, por lo que el árbitro decidió terminar el pleito.

Freitas tuvo una recordada pelea en Miami contra el argentino Rodrigo la Hiena Barrios en el 2003 que ganó con un KO en el 12° luego que ambos boxeadores cayeran dos veces cada uno entre el 8° y el 12° asalto. Aquella noche logró la décima defensa de su corona de los superpluma. Este legendario deportista brilló principalmente entre 1995 y 2007, pero terminó su carrera profesional con 41 triunfos (34KO) y 2 derrotas (2KO) luego de tener un primer retiro en 2007, que derivó luego en tres reapariciones en 2012, 2015 y 2017.

Desde hace dos años es uno de los protagonistas principales de este Fight Music Show, donde venció al influencer Junior Dublê y al ex peleador de MMA José Pelé Landi, además de terminar en un empate técnico con el comediante Whindersson Nunes. Finalmente, fue desafiado por este actor, influencer y ex participante del reality show para volver a protagonizar un evento que despertó enorme interés en su país.

La pelea de Popo Freitas con la Hiena Barrios

La pelea con Kleber Bambam tuvo un condimento extra. El portal local Terra afirmó que ambos “fueron muy buenos amigos en el pasado”, por lo que decidieron resolver “sus enemistades personales” arriba de un cuadrilátero. La CEO del evento, Mamá Brito, reveló que estos roces surgieron luego que Popó rechazara la invitación del ex ganador de la primera edición Big Brother Brasil (BBB) para participar en un podcast: “La negativa se convirtió en resentimiento”, afirmó el citado sitio.

El nombre de Kleber Bambam comenzó a resonar en las casas brasileñas tras ganar este reality show que es mundialmente conocido pero en ese país ya lleva 24 ediciones con un marcado éxito. Eso le abrió las puertas de la TV local, donde tuvo presencias en series, programas, otros reality shows y hasta en cine. Sin embargo, en el 2018 decidió emigrar a Estados Unidos para darle rienda suelta a su faceta como fisicoculturista: a los 3 meses ganó su primer título en Las Vegas como culturista y se convirtió en una personalidad en esa disciplina.

Hoy en día, a los 46 años, ostenta más de 4 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y casi 1 millón de suscriptores en YouTube, ya con su faceta como influencer como primera definición de su presente.

El fisicoculturista Kleber Bambam tras ser campeón en 2018

El cruce con Freitas comenzó a calentarse ya a mediados del año pasado con algunas frases desafiantes por Internet que se trasladaron también a la TV. Actuado o real, el cruce se extendió por varios meses. “Te arrancaré la cabeza, Te prometo que te cortaré la cabeza. Te metiste con el tipo equivocado y en el momento equivocado”, le había dicho ya en junio del 2023 Kleber a Popó. Una conferencia de prensa de promoción en diciembre elevó la temperatura por el aire: “Si no te callas ahora te voy a pegar aquí, pendejo”, le dijo Freitas antes de lanzarle un puñetazo y obligar a los presentes a separarlos.

En las últimas horas previas a enfrentarse se vivieron también imágenes de tensión, especialmente durante el pesaje que tuvo a Freitas con unos 83.8 kilos y a BamBam casi siete kilos arriba con 90kg.

Luego de dejarlo en la lona mucho antes de pelear un minuto, Freitas bajó la guardia y afirmó que el éxito de este cruce fue gracias a la promoción de su contrincante: “Lo digo con toda humildad, con todo el respeto a BamBam, él fue el responsable de que hoy toda esta casa esté llena. Quienquiera que esté aquí hoy vino a ver esto, no sólo por mi culpa, sino que simplemente estaba allí para derribarlo. Él era el tipo que hacía todo el marketing”. Sin embargo, no olvidó que durante meses lo atacó duramente por distintos lugares: “Me faltaste mucho el respeto. Menospreciaste mi boxeo, mi deporte. Cuando menosprecias a alguien que participa en este deporte, estás menospreciando el boxeo. Respétame, respeta a mi familia. Incluso me diste la espalda, eres tan débil”.

Lo cierto es que toda la tensión que se vivió generó que se convierta en un éxito de taquilla la jornada: “Hicimos un show, ¿verdad? Cuéntales, el evento más grande de la historia de Brasil. Números, visualizaciones, Internet, Instagram... boom. ¡Me quedo feliz! Y estoy feliz de haber sido semi-noqueado por el campeón. Fue un honor pelear contigo. Estoy muy feliz, peleé con este campeón y fue un honor, mi primera vez en un combate de box”, expresó BamBam.

Más allá de ellos dos, la noche tuvo a los músicos Nego do Borel y MC Gui, la influencer y esposa de Popó, Emilene Juárez, el actor Thomaz Costa y el influencer Luiz Otávio Mesquita, entre otros. Además hubo un “duelo de boxeo entre parejas” y tres presentaciones de MMA profesionales.

“Lo mejor de esto es que estoy promocionando mi deporte. Muchas mujeres practican boxeo, muchos profesores se ganan la vida con el boxeo, logrando mantener a sus familias a través de clases de boxeo. Espero que la gente pueda divertirse y aprovechar esta ola, porque es un deporte que educa y puedes unir a todos los tipos de persona. Vas a un combate de boxeo y ves tanto a ricos como a pobres, todos animando juntos”, afirmó Freitas tras el evento.

Al mismo tiempo que aseguró que seguirá protagonizando este tipo de situaciones: “Tengo una pelea en un mes en Floripa. Contrato firmado, voy a pelear contra Guilherme Grilo, un tipo que trabaja con inteligencia artificial. Tiene más de mil personas suscritas a su canal. Es un tipo exitoso allá, de una familia muy conocida allá en Santa Catarina. Me retó, me envió un contrato, lo firmé y allá vamos. Voy a darle una paliza”.