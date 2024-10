6 frases de Scaloni tras el 1-1 entre Argentina y Venezuela: de las críticas al campo de juego a la pregunta táctica que le molestó

Luego del empate entre Argentina y Venezuela en el encuentro válido por la novena fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, Lionel Scaloni brindó sus conceptos sobre el encuentro que dejó poco para el análisis debido a las pésimas condiciones del terreno de juego. Salomón Rondón, goleador histórico de la Vinotinto, selló el 1 a 1 definitivo, luego de que Nicolás Otamendi abriera el marcador, tras un grosero error de Rafael Romo.

En una conferencia de prensa cargada de prensa local y casi sin presencia de medios argentinos, el líder de La Scaloneta respondió las consultas. Por lo tanto, cuando al estratega de Pujato le preguntaron sobre la teórica superioridad local, el DT dejó en claro cuál fue su postura: “La lectura del partido tiene que ver con el empate del final. Nosotros también hemos tenido varias, pero ellos han jugado largo y han intentado de larga distancia. Había mucha paridad, por eso la entrada de Leo Balerdi tenía que ver un poco por eso”.

“No quiero hablar mucho, pero hay una sola lectura y es que la cancha no reunía las condiciones para que jugaran dos selecciones de este nivel. Las condiciones no estaban dadas para el espectáculo, por lo menos hoy”, continuó el DT, de 46 años.

“Hay que valorar las condiciones, más allá del partido de hoy. Nosotros nos adaptamos a las dificultades de las Eliminatorias, y el equipo compite siempre. Se puede jugar mejor o peor, pero creo que estamos sumando a muchos chicos jóvenes que aportan mucho”, argumento el ex lateral y de inmediato se molestó cuando le insinuaron la modificación defensiva que incluyó el ingreso de Gonzalo Montiel por Thiago Almada. “En ningún momento jugamos con 5 defensores. Salvo cuando entró Balerdi. En la mayoría del tiempo jugamos con cuatro atrás”, explicó. Es que el periodista no tuvo en cuenta que Nahuel Molina pasó a la mitad de la cancha cuando entró el ex River.

Finalmente, los cronistas se interesaron por los deseos de Scaloni de observar a Venezuela en la próxima Copa del Mundo, lo que significaría un hecho inédito. “Me encantaría que Venezuela clasifique, porque además del afecto al cuerpo técnico, le siento mucho cariño a la gente. Creo que lo merecen, por la manera en que están jugando”, concluyó.

El choque entre venezolanos y argentinos comenzó con 31 minutos de retraso como consecuencia del agua acumulada en el terreno de juego a causa de una lluvia torrencial que azotó unas tres horas antes la ciudad oriental de Maturín. “La cancha no ayudó para hacer lo que nosotros queremos hacer”, subrayó Lionel Messi, quien regresó con la Albiceleste tras perderse las dos presentaciones anteriores por una dura lesión. “No habíamos preparado un partido así, pero sí nos sentíamos preparados para disputar la segunda pelota y buscar el error del rival. La verdad que se hizo muy difícil jugar así, se hizo el partido muy feo, muy trabado”, remarcó la leyenda con pasado en Barcelona y PSG.

La Albiceleste, que lidera la eliminatoria con 19 puntos, venía de perder 2-1 ante Colombia. Pese a dilapidar la ventaja, el punto en territorio ajeno le permite extender distancias en la cima, dado que el combinado cafetero cayó en su visita a Bolivia.

Venezuela, la única selección sudamericana que jamás ha disputado un Mundial, suma 11 unidades de 27 posibles. Se situó provisionalmente en el sexto lugar, último que concede un pasaje directo al certamen que se disputará en Norteamérica. El séptimo, circunstancialmente Brasil, deberá disputar un repechaje contra un rival de otra confederación.