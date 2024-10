La respuesta de Gareca a las críticas de Arturo Vidal y su cruce con periodistas chilenos: “Ustedes no son técnicos”

El entrenador se manifestó en conferencia de prensa: "Ustedes no son técnicos"

En enero de este año, Ricardo Gareca asumió el mando dejado por Eduardo Berizzo en la selección de Chile para encarar un complejo proceso atravesado por un recambio generacional sin una materia prima similar a los emblemas trasandinos, que han dejado una huella con esta camiseta, como son los casos de Claudio Bravo, Alexis Sánchez y Arturo Vidal. Y justamente el Rey es uno de los mayores detractores del ciclo liderado por el Tigre en La Roja, hasta el punto de exteriorizar sus críticas ante la prensa sin ningún tapujo.

La voz del jugador de Colo Colo se suma a muchas voces disidentes al entrenador argentino, que afronta una racha de cinco partidos sin victorias; entre ellas se incluye la eliminación en Primera Fase de la Copa América y el traspié ante Bolivia como local por las Eliminatorias, que lo dejó en el anteúltimo lugar de la tabla, solo por delante de Perú. Sin embargo, Gareca buscó desmarcarse de las opiniones de Vidal: “Sé que él no está de acuerdo en muchas cosas, no he escuchado o no me han llegado otras críticas de otros muchachos. No quiero entrar en polémicas, pero no me molesta estar cuestionado, en el fútbol no me molesta nada”.

Vale recordar, el futbolista de 37 años había hablado sobre la ausencia de varios referentes de la anterior camada en el plantel actual: “Yo, (Mauricio) Isla, Charles (Aránguiz), Marcelo (Díaz), debemos estar en la selección, la selección nos necesita. Debemos enfrentar a Brasil con jugadores grandes. No se explica que el Huaso (Isla) siendo el último capitán no sea convocado. Yo estoy afuera de la selección, no fui considerado para la Copa América, para las clasificatorias y eso molesta”.

Lo más llamativo es que ESPN conto que Aránguiz no contestó al llamado del cuerpo técnico en la previa a los cruces contra el Scratch en condición de local y Colombia como visitante. “Me tocó vivir una situación, no es una crítica, son situaciones que uno tiene que respetar. Simplemente hubo un muchacho que prefirió no hablar conmigo. Me llamó la atención, pero no tengo nada personal con él. Es su decisión, no quiero ahondar más detalles”, se limitó a declarar el entrenador sin nombrar al jugador mencionado por la cadena deportiva en su portal web. Esta versión fue acompañada por el diario chileno El Mercurio.

* Más declaraciones de Ricardo Gareca

Más adelante, Ricardo Gareca cuestionó las manifestaciones disidentes sobre su etapa en el seleccionado por parte de los periodistas locales: “No me molesta porque si hay alguien capacitado son quienes estamos en el fútbol. Ustedes no son técnicos, yo soy técnico porque me dedico a todo esto, no saben lo que es ser técnico. Pueden opinar y yo respeto esa opinión, pero nunca van a poder saber desde este lugar porque no son profesionales como soy yo. Esto no lo tomen como una declaración de soberbia. Hay que ser director técnico para hablar con propiedad, pero sí uno puede opinar”.

“Uno puede criticar, lo pueden hacer. Ahora, yo no puedo debatir con ustedes porque no son directores técnicos, no saben lo que es estar en un vestuario con jugadores que, de pronto, son figuras, millonarios y que se dedican y uno tiene que tomar decisiones”, manifestó en un claro mensaje a los reporteros acreditados en la rueda de prensa.

En este sentido, el ex DT de Vélez y Palmeiras, entre otros equipos, se mostró impenetable a los cuestionamientos: “Es lo mismo que yo quiera opinar de medicina. Puedo decir ‘estás engripado, tomá algo’. No puedo hablar con propiedad, puedo opinar simplemente. Nadie de ustedes sabe lo que es estar frente a un plantel y tomar decisiones. Los técnicos sabemos este tipo de cosas, pero podemos aceptar las críticas y las opiniones, por eso no me molesta”.

* La preparación del duelo ante Brasil

Por último, trajo al presente su exitoso paso por la selección de Perú, donde estuvo desde 2015 a 2022 y cosechó la histórica clasificación a un Mundial después de 36 años de espera: “Te habla un técnico que vivió un proceso de 7 años y medio y que le tocó poner a jugadores sin experiencia. Y esa selección logró objetivos importantes. De una posición de ranking FIFA de 50/60, llegó a estar en 2017 en el puesto 10 del mundo”.

La selección chilena ganó un partido sobre ocho compromisos en las Eliminatorias, y fue en el ciclo de Berizzo ante el colista, Perú, por 2-0 en condición de local. Empató en casa con Colombia y Paraguay; perdió contra Uruguay, Venezuela, Ecuador y Argentina como visitante y cayó contra Bolivia en su última presentación ante su público. Ahora, enfrentará este jueves desde las 21 a Brasil y el martes a partir de las 17.30 se medirá a Colombia en Barranquilla. Se trata de una doble jornada clave porque está a 4 puntos del Repechaje y a 5 de la plaza directa a la Copa del Mundo.

* El ambiente del plantel en la previa a esta doble fecha