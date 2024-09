Escándalo en la selección de Uruguay con un jugador que críticó a Bielsa y dejó de ser convocado: “Hubo destrato”

Comienza una doble fecha de eliminatorias (Getty Images)

Comienza una nueva fecha de Eliminatorias Sudamericanas y con ella vuelven a florecer las internas, sobre todo en la Selección de Uruguay, que logró un meritorio tercer lugar en la Copa América 2024. A pesar de ello, el ambiente no fue enteramente positivo, especialmente por las quejas de Agustín Canobbio, uno de los convocados, respecto al trato recibido por el entrenador Marcelo Bielsa.

El delantero de Athletico Paranaense, tuvo escasos minutos en la competencia, un hecho que lo dejó visiblemente molesto. Canobbio jugó apenas en un partido, ingresando sobre el final de la semifinal contra Colombia. Su descontento quedó evidente después del enfrentamiento contra Canadá, cuando ni siquiera fue llamado a ingresar al campo.

Ahora, el conjunto Charrúa volverá a ver acción en un torneo oficial y, producto de todo lo que sucedió después de ese partido, el Loco fue tajante en su decisión y decidió no convocar al futbolista para la doble fecha de eliminatorias, sembrando un debate en el país oriental.

“Hubo un destrato en un entrenamiento a Agustín Cannobio que eso fue lo que le empezó a generar la molestia”, reveló el periodista uruguayo Diego Jokas en el programa deportivo de Teledoce. “Bielsa puso a Cannobio de alcanza pelotas en un entrenamiento”, aseguró.

Cannobio habló de su malestar

El malestar del futbolista comenzó a hacerse visibile inmediatamente después del encuentro contra Canadá por el tercer puesto de la Copa América. En la zona mixta, y sin pelos en la lengua, el jugador expresó su desagrado por la situación vivida durante el torneo. Posteriormente, al regresar a Uruguay, una periodista de Teledoce le preguntó si estaba triste por el resultado, a lo que Canobbio respondió tajantemente: “Ya sabrán, no es el resultado”, refiriéndose de manera crítica a su escasa participación y señalando al entrenador.

La polémica continuó creciendo con el correr de los días. Su padre, Osvaldo Canobbio, ex futbolista, también expuso el disgusto de su hijo y comentó: “Él no disfrutó de la Copa América, algo raro en un jugador. Si no disfrutas estar en la selección, algo no está bien”. Las críticas surgieron de otros sectores.

La inclusión de Luis Suárez, quien se pensaba que dejaría la selección luego de la Copa América, generó más dudas sobre la exclusión de Canobbio. Desde que Bielsa asumió como director técnico de Uruguay, Canobbio acumuló solamente 187 minutos en 13 partidos, siendo titular en solo dos de ellos. Durante la Copa América, su participación se limitó a un solo minuto.

No es la primera vez que Marcelo Bielsa toma decisiones que generan polémica. Con el Loco al mando, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) ha dejado de anunciar públicamente la lista de reservados, un cambio significativo respecto a los ciclos de Óscar Tabárez y Diego Alonso.

La selección uruguaya enfrentará dos importantes cotejos en la fecha FIFA de septiembre. Primero, recibirá a Paraguay el viernes 6 de septiembre en el Estadio Centenario, y luego visitará a Venezuela en el Estadio Monumental de Maturín el 10 de septiembre.

Entre los convocados, además de Luis Suárez, figuran jugadores como Miguel Merentiel y Marcelo Saracchi (Boca Juniors), Nicolás Fonseca y Agustín Sant’Anna (River Plate), Matías Abaldo (Gimnasia y Esgrima La Plata), Rodrigo Aguirre y Brian Rodríguez (América CF), Luciano Rodríguez (Bahía), Rodrigo Zalazar (Sporting Braga), Felipe Carballo (NY Red Bulls), Facundo Torres y César Araújo (Orlando City), Cristian “Kike” Olivera (Los Angeles FC), Guillermo Varela (Flamengo), y Facundo Pellistri (Manchester United).