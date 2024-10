Un mundialista con Uruguay sorprendió al respaldar a Bielsa tras las críticas de Suárez: “Le están haciendo la guerra”

En medio del revuelo por las críticas presentadas por Luis Suárez al actual seleccionador de Uruguay Marcelo Bielsa, diversas figuras del mundo del fútbol dieron su punto de vista acerca de lo sucedido. Ahora le tocó el turno a Richard Chengue Morales.

“No sé si a Suárez se le ocurrió decir eso o si lo mandaron. No sé si no viene de arriba. A Bielsa le están haciendo la guerra, pero no le pueden pagar. ¿Quién arranca pegando? El número uno. Acá, es todo por poder y plata; eso está por encima de la camiseta de Uruguay”, mencionó el delantero ex mundialista en el programa Punto Penal.

Además continuó diciendo que: “Nadie discute que sea mentira. Me sorprende cómo puede ser que el Ruso (Diego) Pérez, un tipo que le ha dado tanto a la selección y se ha partido la cabeza por nuestro país, coma en el fondo. Me sorprende por qué se mantienen ahí, por qué siguen y cuál es el proceso”.

También prosiguió criticando a algunos futbolistas de la actual Celeste: “Me sorprende por qué se quedan ahí si siguen siendo maltratados ¿No estarán esperando que caiga Bielsa? ¿No estarán esperando que Bielsa se vaya porque es mucho lo que tienen que pagar? Si Federico Valverde no se quiere exponer, no puede ser el capitán de la selección. ¿Nández no puede hablar?”.

A su vez criticó el accionar del Pistolero: “Para mí se equivocó. Ahora, yo quiero ver qué va a hacer Valverde, cómo van a manejar el tema, si Minguta va a seguir entregando la ropa por el fondo y si el Ruso va a seguir comiendo en el parrillero. Quedaron expuestos los compañeros y toda la gente que trabaja en el Complejo. Ahora los jugadores se van a tener que sentar con Bielsa y preguntarle: lo que hay que preguntarse. ‘¿Cómo seguimos?’”

“Suárez también tragó y vivió el destrato. Vos también aguantaste. ¿Es más importante tu imagen que la grupal? ¿Después de que te vas, tirás la bomba y ahora no hablás más?”, comentó el Chengue en referencia a Suárez.

Y sin pelos en la lengua, finalizó hablando sobre la conducción del Loco: “Le falta el respeto al jugador, que es el que te da de comer. Yo me voy a los 30 segundos. No voy nunca más a la selección, pero lo primero que hago es salir a decirlo”, finalizó.

Las palabras de Fede Valverde acerca del entrenador argentino

Referentes de la selección Charrúa fueron consultados acerca del asunto que rodea a su selección nacional. Luego del Real Madrid-Villarreal, el Pajarito hizo eco de la noticia y dejó un comentario ambiguo.

“Al final hay cosas que sí son verdad. No hay que desmentir nada, siempre hay que ser sincero. Pero es verdad que también los problemas lo mejor es hablarlo entre el equipo y con la persona que hay que hablarla. Hay que seguir para adelante. Nosotros tenemos que ir con el orgullo y el honor de vestir los colores de la selección y solo pensar en ganar y darle lo mejor al país”, mencionó el mediocampista del Merengue.